Phòng ngừa viêm gan B: Cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả nhiều người Việt nên biết để cơ thể khỏe đẹp

Viêm gan B là gì?

Viêm gan B là bệnh do virus HBV gây ra, tấn công trực tiếp vào tế bào gan. Điều đáng lo ngại là bệnh có thể tồn tại âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ ràng, nhưng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như xơ gan, suy gan và ung thư gan.

Theo các chuyên gia, chính sự “im lặng” này khiến nhiều người chủ quan, bỏ lỡ giai đoạn vàng để kiểm soát bệnh.

Ảnh minh họa.

Vì sao viêm gan B nguy hiểm?

Virus viêm gan B có kích thước cực nhỏ, khoảng 42nm, tồn tại dưới dạng hình cầu gọi là hạt Dane. Dù nhỏ bé, cấu trúc của virus lại rất tinh vi với ba thành phần chính gắn liền với các xét nghiệm quan trọng trong y khoa.

Lớp vỏ ngoài chứa kháng nguyên bề mặt HBsAg đóng vai trò như “chìa khóa” giúp virus bám vào và xâm nhập tế bào gan. Đây cũng là chỉ số quan trọng nhất để sàng lọc viêm gan B.

Bên trong là lõi virus với các kháng nguyên như HBcAg và HBeAg. Trong đó, HBeAg cho thấy virus đang nhân lên mạnh và có khả năng lây nhiễm cao.

Cuối cùng là bộ gen DNA cùng enzyme polymerase – “trung tâm điều khiển” giúp virus sao chép và tồn tại lâu dài trong cơ thể.

3 con đường lây nhiễm viêm gan B phổ biến nhất

Virus HBV có khả năng tồn tại ngoài môi trường ít nhất 7 ngày và vẫn giữ khả năng lây nhiễm. Bệnh chủ yếu lây qua ba con đường chính.

Thứ nhất là đường máu, thường gặp khi dùng chung kim tiêm, dao cạo râu, bàn chải đánh răng hoặc thực hiện các thủ thuật như xăm, xỏ khuyên tại cơ sở không đảm bảo vô trùng.

Thứ hai là lây từ mẹ sang con, chủ yếu xảy ra trong quá trình sinh. Nếu không được dự phòng kịp thời, phần lớn trẻ sơ sinh có nguy cơ trở thành người mang virus mạn tính.

Thứ ba là lây qua đường tình dục khi quan hệ không an toàn với người nhiễm virus.

Điều quan trọng cần lưu ý là viêm gan B không lây qua ăn uống chung, bắt tay, ôm hôn hay ho, hắt hơi – một hiểu lầm phổ biến khiến nhiều người kỳ thị không cần thiết.

Ảnh minh họa.

Xét nghiệm viêm gan B: Chìa khóa phát hiện sớm bệnh

Để chẩn đoán viêm gan B, bác sĩ không chỉ xác định có nhiễm virus hay không mà còn đánh giá mức độ hoạt động của virus và tổn thương gan.

Xét nghiệm HBsAg giúp xác định tình trạng nhiễm virus tại thời điểm kiểm tra. Trong khi đó, Anti-HBs cho biết cơ thể đã có miễn dịch, có thể nhờ tiêm vắc-xin hoặc từng nhiễm và tự khỏi.

Ở bước sâu hơn, các xét nghiệm như HBeAg và HBV-DNA giúp đánh giá mức độ nhân lên của virus, từ đó quyết định có cần điều trị thuốc kháng virus hay không.

Song song đó, người bệnh cần kiểm tra men gan (AST, ALT) và thực hiện siêu âm hoặc FibroScan để đánh giá mức độ tổn thương gan, đặc biệt là xơ hóa.

Phòng viêm gan B: Đơn giản nhưng nhiều người vẫn bỏ qua

Viêm gan B hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả nếu thực hiện đúng các biện pháp cơ bản.

Tiêm vắc-xin là phương pháp quan trọng nhất, có thể bảo vệ trên 90–95% nguy cơ nhiễm bệnh. Đây được xem là “lá chắn” hiệu quả và cần thiết cho mọi người.

Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống an toàn như không dùng chung vật dụng cá nhân có thể dính máu, quan hệ tình dục an toàn và khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện sớm bệnh.

Các chuyên gia cảnh báo, viêm gan B thường chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng nặng. Vì vậy, việc chủ động xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe định kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ gan.

Hiểu đúng về bệnh không chỉ giúp mỗi người tự bảo vệ mình mà còn góp phần ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.