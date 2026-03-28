Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng lặng lẽ gặp 'tình địch' và cái kết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sốc khi biết vợ ngoại tình sau 30 năm gắn bó

Ở tuổi 62, tôi từng nghĩ mình đã đi gần hết một đời hôn nhân. Hơn 30 năm chung sống với người vợ trẻ hơn 12 tuổi, tình yêu không còn nồng nhiệt, nhưng đổi lại là sự quen thuộc, là nghĩa tình và trách nhiệm. Cho đến một ngày, tất cả bỗng chốc chao đảo: Tôi lặng người đi khi biết vợ ngoại tình.

Hôm đó là cuối tuần. Tôi ở nhà dọn dẹp, còn vợ ra ngoài mua đồ. Điện thoại của cô ấy để quên trên ghế, bất ngờ sáng màn hình với một tin nhắn: "Tối nay chỗ cũ nhé, anh nhớ em."

Tôi cầm lên, đọc tiếp. Những dòng tin nhắn kéo dài suốt nhiều tháng—từ chuyện than phiền chồng không tâm lý, đến những lời nhớ nhung, hẹn hò.

Tim tôi trĩu xuống, nhưng kỳ lạ thay, tôi không nổi giận.

Có lẽ vì ở tuổi này, tôi hiểu rằng: một cơn ghen dữ dội không giải quyết được gì, chỉ khiến mọi thứ vỡ nát nhanh hơn.

Tôi tắt điện thoại, coi như chưa từng nhìn thấy. Nhưng trong lòng, tôi đã có quyết định.

Ảnh minh họa

Một cuộc hẹn không ồn ào

Tôi tìm số của người đàn ông kia. Không chửi bới, không đe dọa, tôi chỉ nhắn một câu ngắn gọn:

"Tôi là chồng cô ấy. Có thể gặp nhau uống chén rượu không?"

Anh ta đồng ý, có lẽ trong tâm trạng lo lắng.

Tôi chọn một quán nhỏ, gọi vài món đơn giản và hai chai rượu. Khi anh ta bước vào, ánh mắt né tránh, tay chân lúng túng, chắc nghĩ sẽ xảy ra một cuộc xung đột.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười, rót rượu: "Đừng lo. Hôm nay chỉ uống rượu, nói chuyện".

Ba chén rượu và một sự thật

Sau vài ly, không khí bớt căng thẳng. Tôi chậm rãi nói:

"Tôi biết chuyện giữa cậu và vợ tôi. Tôi cũng biết cô ấy hay nói tôi khô khan, không lãng mạn".

Tôi thừa nhận lỗi của mình - đã mải lo cuộc sống mà quên mất cảm xúc của vợ.

Rồi tôi nói tiếp:

"Nhưng cậu nên hiểu, thứ cậu yêu không phải là con người thật của cô ấy. Cậu chỉ thấy một phiên bản không có cơm áo gạo tiền, không có áp lực gia đình".

"Còn cuộc sống thực tế, khi phải sống chung, va chạm, chịu trách nhiệm… mọi thứ sẽ khác".

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: "Phá một gia đình không phải là tình yêu, mà là ích kỷ. Cuối cùng, người tổn thương không chỉ là chúng tôi, mà cả cậu".

Không khí lặng đi.

Một lúc lâu sau, anh ta nói, giọng trầm xuống:

"Em hiểu rồi… Em xin lỗi. Em sẽ dừng lại".

Ngay tại bàn, anh ta xóa liên lạc, chấm dứt mọi thứ.

Không vạch trần, chỉ âm thầm thay đổi

Tôi trở về nhà, vẫn im lặng như chưa từng có chuyện gì.

Không tra hỏi. Không chì chiết.

Nhưng tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi dành thời gian cho vợ nhiều hơn, lắng nghe bà ấy, cùng đi dạo, trò chuyện. Những điều trước đây tôi cho là "không cần thiết", giờ tôi hiểu đó chính là sợi dây giữ gìn hôn nhân.

Có lẽ vợ tôi cũng cảm nhận được.

Cô ấy dần thay đổi, ít ra ngoài, quan tâm gia đình hơn. Chúng tôi không nhắc lại chuyện cũ, nhưng cả hai đều hiểu.

Cái kết: Giữ lại được một mái nhà

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình yên.

Không còn những khoảng cách lạnh lẽo, không còn những nghi ngờ. Chỉ còn lại sự đồng hành nhẹ nhàng của hai người đã đi qua sóng gió.

Hàng xóm nhìn vào, vẫn nghĩ chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Và có lẽ, điều đó là thật.

Trong hôn nhân, không phải lúc nào thắng – thua, đúng – sai cũng quan trọng.

Có những lúc, giữ được bình tĩnh còn quan trọng hơn giữ lý lẽ. Lùi một bước không phải là yếu đuối, mà là cách để nhìn rõ lòng người và giữ lại những gì đáng giữ.

Hôn nhân không tránh khỏi những lần chông chênh. Nhưng nếu đủ tỉnh táo và bao dung, đôi khi, một cuộc khủng hoảng lại trở thành cơ hội để cả hai học cách yêu lại từ đầu.

L.P

