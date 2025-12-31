Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều ngày 31/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, rạng sáng ngày 31/12/2025, trên tuyến đường thuộc địa phận xã Nguyễn Huệ, Phòng CCSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 99C-02x.xx do ông P.T.V điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, với tổng khối lượng 5.760kg. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa.

Lực lượng CSGT tỉnh Cao Bằng phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Phòng CSGT chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an xã Nguyễn Huệ đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe đưa toàn bộ phương tiện cùng số hàng hóa về trụ sở Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng CGST khuyến cáo, trong dịp cao điểm Tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, các tổ chức, cá nhân cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông và hoạt động vận chuyển hàng hóa, tuyệt đối không vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, người dân đề nghị kịp thời phản ánh tới lực lượng Công an để phối hợp xử lý.