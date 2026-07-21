Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20/7, anh Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 chở 37 hành khách cùng 1 phụ xe lưu thông từ Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21/7, khi lưu thông đến Km1839 Quốc lộ 1A, thuộc xã Hưng Thịnh, do tài xế buồn ngủ, khi đánh lái tránh phương tiện phía trước, xe đã va chạm vào taluy chắn bên phải đường. Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn. Đến 2 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - (ảnh CAĐN).

Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 5 người bị thương; chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái, dẫn đến va chạm và gây cháy tại khu vực gầm xe.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị.

Kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu Công an thành phố và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt và xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.





Chủ tịch UBND TP Đồng Nai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn - (ảnh CAĐN).

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu ngành Y tế huy động tối đa đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị, thuốc men để tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm hạn chế thấp nhất thương vong.

Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Út đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị; ân cần chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân tử vong, đồng thời động viên các gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Tại các bệnh viện, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã trao hỗ trợ ban đầu của thành phố đối với các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng. Theo đó, mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ 20 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương được hỗ trợ 10 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vượt qua mất mát.

Hiện, Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.