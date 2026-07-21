Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 ở Đồng Nai

Theo TPO, cơ quan chức năng TP Đồng Nai cho biết, đã xác định được danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ cháy xe khách loại 24 giường nằm (48 chỗ) xảy ra trên quốc lộ 1A vào khoảng 2h sáng ngày 21/7 đoạn qua địa phận thành phố Đồng Nai.

Hình ảnh xe khách cháy trơ khung sau vụ tai nạn. Ảnh: TPO

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm:

Bà Trần Thị T (SN 1969, ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Cháu N.T.N.Y (SN 2016, ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Anh Lê Công Đ. (SN 1989, ngụ thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Chị Nguyễn Thị Ngọc D (SN 2002, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Cháu L.T.V (SN 2022, ngụ tỉnh Khánh Hòa).

Cháu L.T.K (SN 2024, ngụ tỉnh Khánh Hòa).

Nạn nhân thứ 7 là nam giới tên D (chưa rõ thông tin lai lịch).

Các nạn nhân bị thương gồm:

Nguyễn Hoàng H.Â (SN 2004, thường trú xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng).

Ngô Thị P.A (SN 2004, thường trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).

Nguyễn V.T (SN 1989, cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai).

Nguyễn T.C. (SN 2019, cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai).

Nguyễn Thị N.B (SN 1991, cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai).

Nguyễn Ngọc T.D (SN 2024, cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai).

Trần Thị D (SN 1978, thường trú xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Nguyễn Thị T.L (SN 2001, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Võ Trần M.T (SN 2001, thường trú xã Phú Hòa, thành phố Đồng Nai).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao đổi với các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất về công tác điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy xe khách. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Báo Đồng Nai, trong sáng 21/7, ngay sau khi kiểm tra và chỉ đạo xử lý tại hiện trường vụ cháy xe khách nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân là vợ chồng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đồng thời trao tặng số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân.

Ngoài ra, thông qua người thân của 2 nạn nhân, Chủ tịch UBND thành phố cũng trao tặng số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng đối với 2 nạn nhân là con ruột của cặp vợ chồng trên đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tập trung các điều kiện tốt nhất để cứu chữa cho các nạn nhân. Nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì báo cáo ngay để được hỗ trợ, kể cả về trang thiết bị máy móc, công nghệ…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út thăm, tặng quà hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy xe khách đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Hạnh Dung

Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê Khánh Hòa) đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình diện và khai nhận nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Theo báo cáo nhanh của Công an TP Đồng Nai, khoảng 22 giờ ngày 20/7, Trần Thanh Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu chở hành khách từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21/7, khi lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn Km1839+300 thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, tài xế Hải khai do buồn ngủ nên bị mất tập trung trong chốc lát. Khi phát hiện phía trước có một xe tải đang lưu thông cùng chiều, tài xế đánh lái sang phải để tránh va chạm.

Cú đánh lái khiến xe khách lao vào hệ thống hộ lan bên đường, va chạm liên tiếp với hai dải hộ lan bảo vệ. Phần đầu của hộ lan thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe, ngay bậc lên xuống phía trước bên phụ.

Sau cú va chạm, động cơ xe bị tắt khiến hệ thống khí nén không còn hoạt động. Do chiếc xe chỉ có một cửa lên xuống chính vận hành bằng hơi nên cửa không thể mở theo cách thông thường. Cùng lúc đó, khu vực bậc lên xuống phía trước xuất hiện khói và lửa, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ xe.

Tài xế cùng phụ xe đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói bốc lên quá nhanh khiến họ không thể tiếp tục tiếp cận để cứu những người còn mắc kẹt.

Vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong, 9 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản.