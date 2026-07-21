Khởi tố tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với tài xế trong vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên Quốc lộ 1 (tỉnh Đồng Nai).

Thông tin từ Công an TP Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (SN 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trần Thanh Hải là tài xế điều khiển xe khách giường nằm xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, làm 7 người tử vong và 6 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 21/7/2026, Trần Thanh Hải điều khiển xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu lưu thông từ tỉnh Khánh Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khởi tố tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: CATP Đồng Nai

Khi đến Km 1839+300 Quốc lộ 1, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, do buồn ngủ dẫn đến ngủ gật, Hải đã để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường.

Sau cú va chạm, phần đầu hộ lan đâm xuyên vào gầm xe khiến phương tiện tắt máy và bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe. Do xe chỉ có một cửa lên xuống sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi nên khi động cơ ngừng hoạt động, cửa không thể mở. Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, ngọn lửa và khói lan rất nhanh bao trùm toàn bộ xe khiến nhiều người không kịp thoát thân. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 6 người bị thương; chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố và Công an xã Hưng Thịnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai - Ảnh 2.Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 ở Đồng Nai

GĐXH - Liên quan vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 ở Đồng Nai, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong.

Khởi tố tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai - Ảnh 3.Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

GĐXH - Sau vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên Quốc lộ 1A khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, sáng 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

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