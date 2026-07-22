Sau vụ xe khách cháy thảm khốc ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng 'siết' xe khách chạy đêm, tăng rà soát đăng kiểm
GĐXH - Sau vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua tỉnh Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý vận tải, xe khách hoạt động ban đêm và rà soát công tác đăng kiểm phương tiện.
Ngày 22/7, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 11098/BXD-VT&ATGT ngày 17/7/2026 của Bộ Xây dựng về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.
Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó tập trung kiểm soát chặt xe khách và xe vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đặc biệt là các phương tiện hoạt động vào ban đêm - thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Song song với việc siết chặt quản lý vận tải, Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của chiếc xe khách liên quan đến vụ tai nạn.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng phải phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác quản lý và kiểm định phương tiện nếu phát hiện tồn tại.
Trước đó, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 chở 37 người lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Khánh Hòa đi TP.HCM.
Đến khoảng hơn 2h ngày 21/7, khi xe di chuyển đến Km1839 quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai), tài xế được xác định do buồn ngủ nên đánh lái sang phải, khiến xe va chạm với hộ lan rồi bốc cháy dữ dội.
Vụ tai nạn làm 7 người tử vong và 5 người bị thương.
Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế Trần Thanh Hải để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
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