Bắt giữ xe khách chở hàng vạn bao thuốc lá nhập lậu, tài xế khai báo quanh co

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Minh Phong
Minh Phong
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GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện một xe khách vận chuyển hơn 27.000 bao thuốc lá nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 30/7, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ một xe khách vận chuyển hơn 27.000 bao thuốc lá nhập lậu trên Quốc lộ 1.

Ngày 29/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km855+100 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Lộc An), tổ công tác phát hiện xe khách BKS 72H-070.30 lưu thông theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Xe khách chở hơn 27.000 bao thuốc lá nhập lậu, tài xế khai báo quanh co - Ảnh 1.

CSGT làm việc với tài xế. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Đinh Bá Quân (SN 1987, trú xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa). 

Tại khoang chứa hàng của xe, tổ công tác phát hiện 37 thùng hàng được bọc trong bao tải màu xanh, bên trong chứa hơn 27.000 bao thuốc lá có bao bì in chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xe khách chở hơn 27.000 bao thuốc lá nhập lậu, tài xế khai báo quanh co - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT phát hiện hơn 27.000 bao thuốc lá có nguồn gốc từ nước ngoài. Ảnh: CACC.

Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật để điều tra. Quá trình làm việc, tài xế quanh co, khai báo không thống nhất và thiếu hợp tác. 

Phòng CSGT đang phối hợp điều tra, xác minh nguồn gốc số hàng hóa và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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