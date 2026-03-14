Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

Thứ bảy, 15:07 14/03/2026 | Pháp luật
Hùng Trần
GĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Lực lượng công an làm việc với 2 người đàn ông có hành vi đăng các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tiến hành phối hợp làm rõ, xác định chủ các tài khoản trên là ông Đ.M.H. (SN 1970) và ông P.T.X. (SN 1969), đều trú ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan công an, hai người này khai, ngày 2/3 khi dùng mạng xã hội thì thấy hình ảnh, thông tin về 1 đồng chí cán bộ công an là ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông H. và ông X. đã đăng các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Ông Đ.M.H. và ông P.T.X. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên tự giác gỡ bỏ bài viết và sẽ không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H. và ông P.T.X/ mỗi người 5 triệu đồng.

Xử phạt người phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật

GĐXH - Sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ

Đà Nẵng: Xử phạt nam thanh niên 26 tuổi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Thanh Hóa: Xử phạt nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sức

GĐXH - Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Trường – kẻ liều lĩnh đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa nhiều tài sản.

GĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.

GĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM

GĐXH - Tối ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tính và mời tài xế điều khiển chiếc xe Range Rover mang BKS 30H-352.XX lên làm việc.

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành (Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn.

GĐXH - Sau hơn 2 năm lẩn trốn qua nhiều quốc gia từ Châu Âu đến Đông Nam Á, Nguyễn Quang Dũng – đối tượng giả danh Thiếu tướng Quân đội để chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng – đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vận động thành công từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú.

GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Văn Toán (SN 1987, trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

GĐXH - Đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội, một thanh niên Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng.

Trần Ánh Dương (SN 1978, Hà Nội) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên án 14 năm tù về hành vi lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân, với "chiêu" hứa hẹn mua xe máy giá rẻ.

GĐXH - Lấy trộm 3 cây vàng của người họ hàng, Thân Văn Nam (SN 2005, trú tại Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố và bắt tạm giam.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

