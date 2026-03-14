Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Lực lượng công an làm việc với 2 người đàn ông có hành vi đăng các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tiến hành phối hợp làm rõ, xác định chủ các tài khoản trên là ông Đ.M.H. (SN 1970) và ông P.T.X. (SN 1969), đều trú ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan công an, hai người này khai, ngày 2/3 khi dùng mạng xã hội thì thấy hình ảnh, thông tin về 1 đồng chí cán bộ công an là ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông H. và ông X. đã đăng các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Ông Đ.M.H. và ông P.T.X. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên tự giác gỡ bỏ bài viết và sẽ không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H. và ông P.T.X/ mỗi người 5 triệu đồng.