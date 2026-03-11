Mới nhất
Xử phạt người phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật

Thứ tư, 09:34 11/03/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Thông tin từ Công an phường Hoành Sơn, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà H.T.H. (SN 1971, trú tại phường Hoành Sơn) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Người phụ nữ bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với bà H. Ảnh: CAHT

Trước đó bà H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua video được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (Al).

Sau đó, bà H. được Công an phường Hoành Sơn mời làm việc. Tại đây, người phụ nữ thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội nên dẫn đến vi phạm.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà H.T.H đã thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời viết bản cam kết không tái phạm, gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ

GĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

GĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin

Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin

Thời sự

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.

Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026

Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026

Đời sống
Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàu

Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàu

Đời sống
Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Đời sống
Tin sáng 11/3: Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Tin sáng 11/3: Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Xã hội

