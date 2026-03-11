Xử phạt người phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật
GĐXH - Sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Thông tin từ Công an phường Hoành Sơn, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà H.T.H. (SN 1971, trú tại phường Hoành Sơn) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.
Trước đó bà H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua video được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (Al).
Sau đó, bà H. được Công an phường Hoành Sơn mời làm việc. Tại đây, người phụ nữ thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội nên dẫn đến vi phạm.
Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà H.T.H đã thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời viết bản cam kết không tái phạm, gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.
