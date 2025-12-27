Thanh Hóa: Xử phạt nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Tình trạng tin giả, bình luận thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội đang gây tác động tiêu cực đến dư luận và uy tín của các tổ chức, cá nhân. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin, đồng thời các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Mới đây, Công an xã Thiệu Hóa phát hiện tài khoản Facebook "Nm Đ.K" đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân. Qua xác minh, chủ tài khoản là ông L.T.N. trú tại khu phố Đỉnh Tân, xã Thiệu Hóa.

Công an xã đã triệu tập, làm việc với ông L.T.N. Tại buổi làm việc, ông N. thừa nhận trong các ngày 1/8 và 28/8 đã đăng tải 2 bài viết, chia sẻ 1 bài viết có nội dung tiêu cực, chưa được kiểm chứng và gây ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội. Ông N. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và gỡ bỏ toàn bộ các bài viết liên quan. Công an xã Thiệu Hóa đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.T.N số tiền 7.500.000 đồng, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Tiếp đến, Công an phường Đông Tiến vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.Q.Q. (trú tại xã Triệu Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook. Trước đó, người này đã phát trực tiếp các nội dung vu khống UBND phường Đông Tiến lừa đảo và thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền địa phương...

Trong năm 2025, Công an tỉnh đã xử phạt nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm thông tin, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải các nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên không gian mạng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật cũng sẽ được tăng cường.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, đặc biệt là các tin được sản xuất từ công nghệ AI, theo dõi các kênh thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước để tránh bị dẫn dắt bởi các nguồn tin xấu độc trên không gian mạng. Cùng với đó, cộng đồng cần phê phán, lên án những hành vi tung tin thất thiệt, chủ động trao đổi, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện tài khoản đăng tải nội dung sai lệch, kích động hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.