Phạt tới 30 triệu đồng nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định
GĐXH - Việc thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức quy định có thể bị xử phạt hành chính 20-30 triệu đồng theo Nghị định 133/2026. Theo quy định, người thuê trọ vẫn được hưởng giá điện sinh hoạt do Nhà nước ban hành.
Theo đó, từ ngày 25/5/2026, việc thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức quy định chính thức bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP. Quy định mới được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ nhóm khách hàng thuê trọ – đối tượng vốn dễ chịu thiệt thòi trong quá trình sử dụng điện.
Tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát thực hiện đúng chính sách giá điện tại các điểm cho thuê nhà để ở, góp phần đưa chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Theo quy định hiện hành, người thuê nhà để ở được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo biểu giá bậc thang của Nhà nước. Với trường hợp thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà có trách nhiệm kê khai số người sử dụng điện để được tính định mức tương ứng. Nếu không kê khai được đầy đủ hoặc hợp đồng thuê dưới 12 tháng, giá điện được áp dụng theo bậc 3 của biểu giá sinh hoạt. Tuy nhiên trên thực tế, không ít trường hợp người thuê vẫn phải trả mức giá cao hơn nhiều so với quy định.
Chị Mai Phương (phường Yên Hòa, Hà Nội), một người thuê trọ gần 3 năm cho biết: "Có thời điểm tôi phải trả gần 4.500 đồng/kWh nhưng không được xem hóa đơn điện. Trước đây mình nghĩ chủ nhà thu thế nào thì phải chịu vậy, nhưng giờ biết có quy định rõ và có cả mức xử phạt thì thấy yên tâm hơn".
Tương tự, anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân thuê trọ tại phường Yên Hòa chia sẻ: "Tiền điện là khoản chi lớn hàng tháng. Nếu chủ nhà thu đúng giá thì cũng giảm được đáng kể chi phí sinh hoạt. Điều quan trọng là người thuê cần biết mình có quyền được hỏi và đối chiếu".
Theo EVNHANOI, việc người dân chủ động tìm hiểu chính sách là yếu tố quan trọng để tự bảo vệ quyền lợi. Người thuê có quyền yêu cầu chủ nhà công khai hóa đơn tiền điện, chỉ số công tơ và cách tính tiền điện theo quy định.
Điểm đáng chú ý của Nghị định 133/2026/NĐ-CP là lần đầu tiên hành vi thu tiền điện vượt mức quy định tại các điểm cho thuê nhà để ở được "định danh" rõ trong hệ thống xử phạt hành chính. Ngoài mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, chủ nhà trọ vi phạm còn buộc phải hoàn trả toàn bộ phần tiền thu vượt cho người thuê.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết: "Quy định mới tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng hơn trong việc bảo vệ người thuê nhà. EVNHANOI sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ dân phố và cơ quan chức năng để tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đúng giá bán lẻ điện tại các khu nhà trọ".
Theo bà Vân Anh, bên cạnh công tác kiểm tra, EVNHANOI cũng duy trì nhiều kênh hỗ trợ khách hàng như Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001288 để tiếp nhận phản ánh, tư vấn và hướng dẫn xử lý khi phát hiện dấu hiệu thu sai giá điện.
Trước đó, Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá điện tại các điểm cho thuê nhà để ở.
Trong bối cảnh giá điện là chi phí thiết yếu gắn với đời sống hàng ngày, việc minh bạch trong thu tiền điện không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho người thuê mà còn góp phần bảo đảm chính sách an sinh của Nhà nước được thực thi công bằng, hiệu quả và đúng đối tượng.
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