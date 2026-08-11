Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 11/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 10/8/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 10/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 - Ảnh 2.Hôm nay ngày 6/8 Vietlott xác nhận đã có người trúng thưởng lớn

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 11/8/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Bắc

Đầu tiên, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/8/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/8/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Nam

Cuối cùng, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/8/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 11/8/2026

  • 02

  • 07

  • 19

  • 20

  • 39

  • 50

  • 31

Giá trị Jackpot 1: 68,497,890,150 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3,337,189,100 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

68,497,890,150

Jackpot 2

O O O O O | O0

3,337,189,100

Giải Nhất

O O O O O

29

40.000.000

Giải Nhì

O O O O

1,448

500.000

Giải Ba

O O O

26,771

50.000

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 - Ảnh 3.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 - Ảnh 4.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

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