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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 10/8/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 10/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Hôm nay ngày 6/8 Vietlott xác nhận đã có người trúng thưởng lớn GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 11/8/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Bắc



Đầu tiên, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/8/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/8/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Nam



Cuối cùng, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/8/2026.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 11/8/2026 02

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31 Giá trị Jackpot 1: 68,497,890,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,337,189,100 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 68,497,890,150 Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,337,189,100 Giải Nhất O O O O O 29 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,448 500.000 Giải Ba O O O 26,771 50.000

Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.