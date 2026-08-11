Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 11/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 11/8/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Bắc
Đầu tiên, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Nam
Cuối cùng, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 có kết quả như sau:
02
07
19
20
39
50
31
Giá trị Jackpot 1: 68,497,890,150 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,337,189,100 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
68,497,890,150
Jackpot 2
|O O O O O | O
|0
3,337,189,100
Giải Nhất
O O O O O
|29
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
1,448
500.000
Giải Ba
O O O
26,771
50.000