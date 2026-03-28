Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Thứ bảy, 14:46 28/03/2026 | Pháp luật
Ngoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.

Ngày 27/3, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt Ông Văn Quốc (20 tuổi) 9 năm tù và Lý Hải Đăng (21 tuổi) 7 năm tù, cùng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tình dục và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất, tâm sinh lý của trẻ em, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Vụ việc Bé gái 13 tuổi tại quận 12 cũ (TPHCM) bị nhóm người xâm hại đến mức mang thai đã được Tiền Phong đã đưa tin trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, Quốc quen biết em Y. (SN 2011) qua mạng xã hội. Ngày 1/1/2024, Quốc đã chở Y. đến một bãi đất trống gần khu vực bờ kè phường An Phú Đông, quận 12 cũ, để quan hệ tình dục. Lý Hải Đăng dù không quen biết Y. từ trước, nhưng khi nghe Quốc kể lại sự việc đã nảy sinh ý định tiếp cận nạn nhân.

Ngày 28/4/2024, khi đang ở phòng trọ của một người bạn, Đăng thấy Y. đi ngang qua nên đã bắt chuyện và đưa vào phòng để thực hiện hành vi xâm hại.

Cơ quan điều tra cũng cho hay, việc xâm hại bé Y. còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi) và Hà Quốc Thịnh (20 tuổi). Do hành vi phạm tội của Bằng và Thịnh độc lập với 2 bị cáo nên Cơ quan điều tra tách ra xử lý riêng.

Thông tin bước đầu cho hay, Hồ Quốc Thịnh, người có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Đầu tháng 5/2024, Thịnh đưa Y. tới phòng trọ của mình ở quận Bình Thạnh cũ để quan hệ tình dục. Sau đó, cứ khoảng 1-2 ngày, Thịnh lại nhắn tin yêu cầu Y. đến địa điểm trên để tiếp tục thực hiện hành vi này. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định Thịnh chính là cha đẻ của đứa trẻ do Y. sinh ra.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Pháp luật - 9 giờ trước

Hành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), cơ quan công an đã tạm giữ tài xế ô tô Lexus để phục vụ công tác điều tra.

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Châu Trường Phúc điều khiển xe máy bám theo phụ nữ đi một mình, áp sát rồi có hành vi sàm sỡ để gây hoảng loạn, khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách.

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.

Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửa

Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửa

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa trộm được tiền và 4 nhẫn vàng trong xe ô tô thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Xem nhiều

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

Pháp luật

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Pháp luật
Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Pháp luật
Người đàn ông dùng súng tự chế gây án mạng liên hoàn

Người đàn ông dùng súng tự chế gây án mạng liên hoàn

Pháp luật
Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
