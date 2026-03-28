Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai
Ngoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.
Ngày 27/3, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt Ông Văn Quốc (20 tuổi) 9 năm tù và Lý Hải Đăng (21 tuổi) 7 năm tù, cùng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tình dục và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất, tâm sinh lý của trẻ em, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Vụ việc Bé gái 13 tuổi tại quận 12 cũ (TPHCM) bị nhóm người xâm hại đến mức mang thai đã được Tiền Phong đã đưa tin trước đó.
Theo hồ sơ vụ án, Quốc quen biết em Y. (SN 2011) qua mạng xã hội. Ngày 1/1/2024, Quốc đã chở Y. đến một bãi đất trống gần khu vực bờ kè phường An Phú Đông, quận 12 cũ, để quan hệ tình dục. Lý Hải Đăng dù không quen biết Y. từ trước, nhưng khi nghe Quốc kể lại sự việc đã nảy sinh ý định tiếp cận nạn nhân.
Ngày 28/4/2024, khi đang ở phòng trọ của một người bạn, Đăng thấy Y. đi ngang qua nên đã bắt chuyện và đưa vào phòng để thực hiện hành vi xâm hại.
Cơ quan điều tra cũng cho hay, việc xâm hại bé Y. còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi) và Hà Quốc Thịnh (20 tuổi). Do hành vi phạm tội của Bằng và Thịnh độc lập với 2 bị cáo nên Cơ quan điều tra tách ra xử lý riêng.
Thông tin bước đầu cho hay, Hồ Quốc Thịnh, người có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Đầu tháng 5/2024, Thịnh đưa Y. tới phòng trọ của mình ở quận Bình Thạnh cũ để quan hệ tình dục. Sau đó, cứ khoảng 1-2 ngày, Thịnh lại nhắn tin yêu cầu Y. đến địa điểm trên để tiếp tục thực hiện hành vi này. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định Thịnh chính là cha đẻ của đứa trẻ do Y. sinh ra.
Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở HuếPháp luật
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.