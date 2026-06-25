Phẫu thuật nội soi toàn bộ không cần cưa xương ức, cô gái 23 tuổi hồi phục sau chưa đầy 24 giờ

Làm chủ kỹ thuật khó bậc nhất thế giới, bác sĩ Việt vá tim qua nội soi toàn bộ

Ca mổ được thực hiện đã khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa phức tạp nhất thế giới hiện nay ngay tại cơ sở y tế tuyến trường đại học.

Ngày 24/6/2026 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của nền y học Việt Nam khi các bác sĩ tại Cơ sở Linh Đàm – Bệnh viện Đại học Y Dược ĐHQGHN thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể để vá lỗ thông liên nhĩ cho một bệnh nhân nữ 23 tuổi. Ca mổ khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa phức tạp nhất thế giới hiện nay ngay tại cơ sở y tế tuyến trường đại học.

Các bác sĩ tại Cơ sở Linh Đàm – Bệnh viện Đại học Y Dược ĐHQGHN thực hiện ca phẫu thuật nội soi toàn bộ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể để vá lỗ thông liên nhĩ cho một bệnh nhân nữ 23 tuổi. Ảnh BVCC

Lời giải cho bài toán "Đại phẫu không để lại sẹo"

Đối với một cô gái trẻ ở tuổi 23, việc phải đối mặt với một ca phẫu thuật tim truyền thống luôn là nỗi ám ảnh lớn. Phương pháp kinh điển đòi hỏi các bác sĩ phải thực hiện cuộc đại phẫu mổ mở, cưa toàn bộ xương ức để tiếp cận trái tim. Phương pháp này không chỉ gây đau đớn, kéo dài thời gian hồi sức mà còn để lại vết sẹo dài dọc ngực, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và tính thẩm mỹ của người bệnh suốt đời.

Để giải quyết triệt để tổn thương cấu trúc tim nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhân, các bác sĩ tại Cơ sở Linh Đàm – Bệnh viện Đại học Y Dược ĐHQGHN đã quyết định lựa chọn giải pháp khó nhất: Phẫu thuật nội soi toàn bộ.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công mà không cần phải cưa xương ức. Ảnh BVCC

Thay vì đường mổ dọc ngực, toàn bộ thao tác vi phẫu phức tạp dưới hỗ trợ của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể được thực hiện chỉ qua các lỗ trocart siêu nhỏ ở thành ngực bên. Qua những "cửa sổ" chỉ vài milimet này, tổn thương thông liên nhĩ đã được vá lành một cách hoàn hảo.

Kết quả phục hồi sau mổ của bệnh nhân được ghi nhận là một kỳ tích:

Ngay sau mổ: Bệnh nhân được rút máy thở và tự thở bình thường.

Sáng ngày 25/6/2026 (chưa đầy 24 giờ sau mổ): Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển thẳng lên phòng nội trú để theo dõi thông thường.

Sau mổ chưa đầy 24 giờ bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo. Ảnh BVCC

Sự nối tiếp của những bàn tay vàng nhãn khoa tim mạch Việt

Sự thành công của ca mổ không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược chuyển giao công nghệ bài bản và chiều sâu chuyên môn được kế thừa từ những chuyên gia đầu ngành.

Chứng kiến sự bứt phá của đội ngũ kế cận, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành xúc động chia sẻ: “Tôi đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tim toàn bộ này từ giai đoạn gây dựng Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E và đã được đồng nghiệp trong nước lẫn quốc tế ghi nhận. Việc thực hiện thành công kỹ thuật khó này tại Cơ sở Linh Đàm hôm nay chính là minh chứng cho sự nối tiếp và làm chủ công nghệ bài bản của đội ngũ thầy thuốc nơi đây”.

GSTS.TTND Lê Ngọc Thành xúc động chia sẻ sau ca mổ. Ảnh BVCC

Cột mốc mới của ngoại khoa tim mạch: Hiện thực hóa tầm vóc chiến lược của Khối ngành Khoa học Sức khỏe ĐHQGHN

Ca đại phẫu nội soi tim toàn bộ thành công không chỉ dừng lại ở ý nghĩa cứu sống một người bệnh, mà còn là một "bằng chứng sống" khẳng định bước phát triển vượt bậc của Trường Đại học Y Dược nói riêng và khối ngành Khoa học Sức khỏe ĐHQGHN nói chung trên bản đồ y tế nước nhà.

Đây là bước đi chiến lược, cụ thể hóa các Nghị quyết lớn của Đảng trong thời gian gần đây:

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bằng việc đưa những kỹ thuật khó nhất của y học thế giới vào thực tế điều trị, Trường Đại học Y Dược ĐHQGHN đã chứng minh sự gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời giữa ba trụ cột: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao – Nghiên cứu khoa học tiên phong – Thực hành lâm sàng đỉnh cao.

Tiên phong công nghệ nhưng luôn trọn vẹn y đức, ngôi trường y khoa hàng đầu đang tự tin khẳng định vị thế vững chắc trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân và đưa vị thế của y học Việt Nam vươn tầm quốc tế.