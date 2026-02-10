Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 10 - 15/2/2026): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 10 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 10 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 10 - 15/2/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 21, 22 khu phố 2 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 9, 10 khu phố 3 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 13 khu phố Bình Thắng phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 7, 28 khu phố Bình Thành, một phần tổ 1A, 5, 7 khu phố Phú Lợi phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 18 khu phố Bình Thành phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 13 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: -Ấp Tân Phú, Tân Quí xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 8 ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 14:30:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6 ấp Tân Hòa xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 14:30:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Tân Hòa xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Tân Bình xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 7, 8 ấp Tân Bình xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5, 6 ấp Tân Bình xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Tân Hòa xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 14:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Tân Hòa xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Bình xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 11, 12 ấp Bến Bàu xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 17, 18 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp Giồng Chi xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 19, 20 ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8 ấp Giồng Xoài xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12 ấp Giồng Ao xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12, 13 ấp Thạnh Tân xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp 5; ấp Hội An; ấp 4 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đông 1; ấp Phú Lộc Hạ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Tổ 1, 3, 5, 6 ấp Vinh Hội xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 2, 4, 8 ấp Phú Long xã Phú Thuận; tổ 3, 5, 7, 9, 12 ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 5, 8 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 14, 15, 16, 17 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp 5, 6 xã Bình Đại; Thừa Long, Thừa Trung, Thừa Tiên, Thừa Thạnh xã Thới Thuận; một phần ấp Tân An xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Sĩ ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Nhã ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/02/2026 đến 10:20:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ban Quản lý Di tích tỉnh Vĩnh Long ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thái Dũng ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Quan ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Quốc Khởi ấp Thạnh Hưng B xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở cưa xẻ gỗ gia công Đoàn Văn Khâm ấp Thạnh Khương A xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường THCS Quới Điền ấp Quí Đức xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/02/2026 đến 10:20:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở may Nguyễn Hữu Phước ấp Xương Thới I xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Văn Tùng ấp An Huề xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Niên ấp An Huề xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Hồ Văn Cư ấp An Ninh xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Đức ấp An Phú xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Tám ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/02/2026 đến 10:20:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Võ Thị Kiệp ấp An Khương xã An Điền
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Thị Hồng ấp An Định xã An Nhơn
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trại Tôm Giống An Phú ấp An Hòa xã An Nhơn
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Quốc ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thuận A xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Định xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí, Thạnh Lợi xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 09:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp ấp An Hội A xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 13/02/2026 đến 10:20:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Ngon ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Giúp Em ấp Thạnh An xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ban Chỉ huy quân sự xã Thạnh Phong ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp 1; ấp Phú Ngãi xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Huề Đông xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hữu Thành; ấp Phước Trạch Phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp An Bình; ấp Thuận Điền xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Điền xã Phú Túc; Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7A, 7B ấp 4 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/02/2026 đến 14:30:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8A, 8B ấp 4 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6, 15 ấp Phú Hòa xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 11, 14 ấp Phú Trị xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/02/2026 đến 14:30:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 11, 14 ấp Phú Trị xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Cty Cổ Phần Sài Gòn Goldencare
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: DNTN Sản Xuất Nước Đá Kim Cương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Cty TNHH MTV giải pháp Công nghệ nước Đỗ Hoàng sinh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 23 ấp 5A, tổ 7 ấp Kinh Ngoài xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 14, 16 ấp Hòa Thạnh A xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp Cái Chốt, tổ 10, 11 ấp Bến Đò xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6 ấp Thập Tư xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 14 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 17, 18 ấp Bào Dơi xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12,13 ấp Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 21, 22 ấp Bình Khương xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17, 20 ấp 5A xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 20, 22 ấp 5B xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 11, 12 ấp Hòa Bình xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Giồng Đồng xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Cty TNHH SX - TM Chỉ sơ dừa Diệu Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Trung Đoàn 895
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Đức A xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Lân, Sơn Long xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Bình xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Thông 2 -phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần khu phố Thanh Sơn 3 -phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thành Hoá 2 - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 14 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa cận Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 18 phút trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá lăn bánh Kia Soluto mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, Hyundai Accent và Toyota Vios không so lại về giáGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Soluto mới nhất xuống mức rất hấp dẫn để có thể đánh bại Hyundai Accent và Toyota Vios.
Hatchback giá 150 triệu đồng trang bị hiện đại, tiêu chuẩn tới 6 túi khí sánh ngang Huyndai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SHGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hatchback mới của Hyundai không chỉ trở thành lựa chọn thay thế Grand i10, mà thậm chí còn có thể thay thế cả những mẫu xe tay ga như Honda SH.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/2/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max mới nhất giảm sâu, hạ sập sàn, rẻ dưới 10 triệu đồng xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rất rẻ tại Việt Nam với tất cả các phiên bản từ iPhone 12 thường cho đến iPhone 12 Pro Max cao cấp.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 - 15/2/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 125cc giá 37 triệu đồng trang bị ấn tượng chẳng kém Air Blade, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc được Yamaha trình làng với mức giá cạnh tranh, sẽ có thể thách thức vị thế của ‘Tiểu SH’ Honda Vision.
Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 thángGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 7,3%/năm.
2 khoản tiền phải nộp lại khi chuyển nhượng quyền sử dụng với đất đã được ưu đãiSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Từ năm 2026, tổ chức khi chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất trước đó, sẽ bắt buộc phải nộp lại 2 khoản phí sau.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 9 - 15/2/2026): Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.