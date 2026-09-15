Tùng lộ rõ mưu đồ biến Khánh thành kẻ xấu trong mắt Phương

Trong tập 16 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Tùng (Trọng Lân) đã chờ sẵn ở đầu ngõ để đón Phương (Minh Thu) đi làm. Anh còn thể hiện rất tinh tế khi biết nick của Phương sáng đèn tận 3h sáng, mà 6h sáng đã gửi email công việc lên tổng công ty. Sau khi đưa Phương tới nơi làm việc, anh còn đưa cho Phương một chai nước nhỏ giúp cô tỉnh táo khi làm việc.

Tuy rất bất ngờ với sự quan tâm nhỏ nhất của Tùng nhưng Phương nhắn nhủ cậu bạn lần sau đừng đưa đón cô như thế này nữa. Không nói ra, Phương nghĩ Tùng cũng biết điều này bởi Tùng là cấp trên của Phương nên cô không muốn mọi người bàn tán.

Tùng thể hiện sự quan tâm tới Phương. Ảnh VTV

Bà Liên biết Phương đã giúp Khánh tránh khỏi vụ rắc rối đánh người nên muốn con trai đưa mình tới gặp để cảm ơn Phương. Tất nhiên, Khánh (Tô Dũng) tìm mọi cách từ chối, khiến bà Liên phải tự tìm đến chỗ Phương làm. Bà Liên nhờ Phương khuyên nhủ Khánh về quê, phụ bố mẹ làm việc ở xưởng gỗ.

Phương tiết lộ Khánh không còn làm việc ở khách sạn nữa, mà làm ở quán bar. Ngay tối hôm đó, vợ chồng ông Vệ bà Liên đã tìm tới quán bar chỗ Khánh làm việc. Chứng kiến con trai làm ở đây, mẹ Khánh tức giận tới tăng huyết áp.

Phương tiết lộ với bà Liên rằng Khánh đã nghỉ làm ở khách sạn. Ảnh VTV

Ngày giỗ bố Phương, bà Ngọc mời Tùng đến ăn cơm cùng gia đình. Khánh chưa năm nào quên ngày giỗ ông Lân, năm nay anh cũng đã mua giỏ trái cây tới thắp hương. Tuy nhiên, khi Khánh vừa tới cổng cũng là lúc cả nhà Phương tiễn Tùng ra tới sân sau bữa cơm vui vẻ. Khánh ở ngoài đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Mẹ và chị gái Phương hết lời khen ngợi và ngưỡng mộ Tùng, đồng thời ủng hộ Tùng và Phương thành một cặp đôi.

Cuộc trò chuyện này khiến Khánh thêm tự ti nên cố ý tránh mặt. Khi Phương tiễn Tùng ra ngõ, Khánh lặng lẽ nhìn người thương sánh đôi bên chàng trai khác. Anh đặt giỏ trái cây kèm túi sấu xanh mua riêng cho Phương lên bờ tường, rồi lẳng lặng rời đi. Phương thấy túi sấu biết ngay do Khánh mua tới.

Khánh lặng lẽ nhìn Phương tiễn Tùng ra về. Ảnh VTV

Hoàng (Phan Thắng) muốn sắp xếp một buổi để Khánh gặp nhóm bạn ngày xưa. Phương và Ly đã đến trước ngồi chờ các bạn ở bàn ăn. Còn Khánh vừa bước tới, Tùng đã dùng những từ ngữ cố ý kích động vào lòng tự trọng của Khánh. Trong đó, Tùng cho rằng các bạn đã giúp đỡ Khánh thì hôm nay, Khánh nên chủ động hẹn gặp các bạn, thay vì để các bạn thương hại mà kéo nhau đến đây.

"Ai cần sự thương hại? Ông biết cái đếch gì về cuộc đời tôi mà phán xét?" - Khánh tức giận túm cổ áo Tùng. Đúng lúc này, Phương và Ly chạy ra can ngăn. Phương mắng Khánh: "Khánh có biết chính Tùng đã nhờ anh Vương rút đơn không? Ứng xử như thế là vô ơn đấy". Khánh không thể nói một lời nào, đành bỏ về trong sự tức giận.

Khánh túm cổ áo Tùng trước những lời mỉa mai từ cậu bạn. Ảnh VTV

Hoàng chạy theo để dỗ dành Khánh. Anh giải thích để lo cho Khánh tránh khỏi rắc rối bởi vụ đánh nhau với khách hàng tại quán bar, Phương phải chạy đôn chạy đáo. Tùng cũng vì nể Phương nên mới giúp nói chuyện với tay Vương. Hoàng cũng thừa biết Tùng kênh kiệu và có được vị trí như hiện tại là nhờ chị gái.

Trong khi đó, Tùng vừa nói rất nhiều câu "sát thương" với Khánh nhưng khi giải thích với Phương, Tùng lại nói dối: "Tùng buột miệng nói ra là ông nợ tôi một chầu bia đấy nhé. Thế là Khánh phát khùng lên". Ly cảm thấy mất vui, tỏ ra khó chịu vì trò kết nối nhóm bạn này của Hoàng.

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