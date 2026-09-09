Hồng Đào ở tuổi ngoài 60: 'Không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha'

Trải nghiệm 'độc lạ' của Hồng Đào ở tuổi ngoài 60 GĐXH - Hồng Đào có một trải nghiệm khác biệt khi vào vai người phụ nữ làm nghề mai táng đám ma. Với chị, trải nghiệm này rất đáng nhớ.

Trong buổi ra mắt phim "Lên hương", vừa đáp chuyến bay trở về từ Úc, NSND Hồng Vân đã nhanh chóng có mặt tại buổi công chiếu để ủng hộ ê-kíp và đặc biệt là người bạn thân Hồng Đào. Đây cũng là dự án điện ảnh mà cả 2 cùng góp mặt chung và "trở mặt" nhau trên màn ảnh rộng.

Theo NSND Hồng Vân, người bạn thân mang đến một nhân vật vừa có nét ma mị, đáng sợ, vừa chất chứa nỗi đau đến tận cùng của một người mẹ. Cách Hồng Đào thể hiện những tổn thương, tuyệt vọng và tình mẫu tử cũng là điều khiến Hồng Vân đặc biệt ấn tượng.

Hồng Đào nói về tình thân thiêng liêng trong gia đình.

Trong khi đó, Hồng Đào bật khóc, nghẹn lời sau khi bộ phim khép lại. Nữ diễn viên chia sẻ: "Không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha. Mỗi câu chuyện đều có một vẻ đẹp riêng của nó. Bản thân tôi rất hạnh phúc khi được góp một phần trong bộ phim này". Những giọt nước mắt của Hồng Đào trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện, khi nữ diễn viên cũng là người trực tiếp góp phần kể câu chuyện về tình thân trong tác phẩm.

Đặc biệt, khoảnh khắc Võ Tấn Phát chạy lên ôm mẹ sau suất chiếu khiến nhiều khách mời xúc động. Không còn hình ảnh hoạt náo, hài hước thường thấy, nam diễn viên lặng người khi chia sẻ rằng trong quá trình xem phim, có những phân cảnh khiến anh liên tục nghĩ đến mẹ - người luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ anh trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Ngay khi bộ phim kết thúc, Võ Tấn Phát lập tức chạy lên phía hàng ghế khán giả để ôm mẹ. Cái ôm kéo dài trong sự xúc động của cả hai mẹ con, khi nam diễn viên không giấu được nước mắt. Anh gửi lời cảm ơn đến mẹ vì đã luôn ở phía sau, đồng hành và tin tưởng mình trong suốt những năm theo đuổi nghệ thuật.

Chứng kiến con trai trên màn ảnh, mẹ Võ Tấn Phát cũng không khỏi xúc động. Bà cho biết bản thân bất ngờ khi thấy con có thể thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy, đồng thời tự hào trước những nỗ lực của con trai được thể hiện qua vai diễn.

Hạ Anh cũng là một trong những diễn viên không thể kìm được nước mắt. Sau khi xem lại câu chuyện trên màn ảnh, nữ diễn viên bật khóc khi nhắc đến tình mẹ và những điều đôi khi chỉ có thể cảm nhận sâu sắc khi trưởng thành. Trong buổi công chiếu, mẹ Hạ Anh cũng đến chúc mừng cô cũng và thưởng thức bộ phim. Chính vì vậy, Hạ Anh đã không quên dành những lời yêu thương trực tiếp đến người đã nuôi dưỡng và đồng hành cùng mình.

Dàn diễn viên trong phim "Lên hương".

Không chỉ những câu chuyện phía sau hậu trường, chính nội dung của Lên hương cũng khiến các diễn viên nhìn lại tình cảm dành cho gia đình. Quốc Khánh, một trong những diễn viên của bộ phim, cho biết anh bị chạm đến bởi những câu chuyện về tình mẹ và sau khi xem phim chỉ muốn trở về nhà gặp mẹ.

NSƯT Tuyết Thu cũng bật khóc sau suất chiếu. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào đến mức gần như không thể nói nên lời và chỉ gửi lời cảm ơn đến khán giả, ê-kíp cùng những người đã đồng hành với bộ phim. Cô đồng thời bày tỏ mong muốn Lên Hương sẽ nhận được sự yêu thương và đón nhận từ khán giả khi chính thức ra rạp.

Hàng loạt khoảnh khắc xúc động của dàn diễn viên và khách mời cho thấy Lên Hương mang đến nhiều cảm xúc hơn những gì khán giả có thể hình dung qua teaser và trailer. Tác phẩm không chỉ khai thác yếu tố hài hước, đời thường mà còn đi sâu vào những mối quan hệ gia đình, tình yêu thương, những tổn thương và sự trưởng thành của mỗi nhân vật.

Với đạo diễn Khương Ngọc và đồng đạo diễn Tấn Hoàng Thông, Lên Hương được xây dựng như một câu chuyện vừa gần gũi, vừa giàu cảm xúc, nơi những tình huống đời thường được đặt trong nhiều cung bậc khác nhau để khán giả có thể cười, đồng cảm và đôi khi nhìn lại chính những người thân bên cạnh mình.

Từ những giọt nước mắt của Hồng Đào, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh đến cái ôm của Võ Tấn Phát dành cho mẹ hay lời tri ân của Tấn Hoàng Thông dành cho ba, những khoảnh khắc đời thường ấy đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của đêm premiere.

Phim điện ảnh "Lên hương" khởi chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 18/9/2026. Đặc biệt, phim sẽ có suất chiếu sớm: 11,12,13/9/2026.