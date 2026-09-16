Mẹ của Phương đề nghị Khánh đừng níu kéo tình cảm năm xưa

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 phim "Mùa hè năm ấy", bà Ngọc hẹn gặp Khánh để nói chuyện về việc Phương lấy tiền định đặt cọc mua nhà chung cư để cho Khánh vay. Có lẽ bà vẫn chưa biết việc Khánh đã hoàn trả lại tiền cho Phương nên tỏ ra lo lắng.

Dù trước đây Khánh và Phương đều khẳng định cả hai chỉ là bạn bè cũ, giao tiếp xã giao. Tuy nhiên, bà Ngọc cho rằng Phương nghĩ đến tình cảm năm xưa nên cả nể. Khánh vô cùng bất ngờ vì điều này. Anh chỉ biết Phương nhờ Hoàng chuyển tiền cho mình vay, không biết vì muốn giúp mình mà Phương đã bỏ lỡ một cơ hội mua nhà.

Khánh bất ngờ khi biết Phương đã lấy tiền đặt cọc mua căn hộ để giúp đỡ mình. Ảnh VTV

Bà Ngọc nhắc lại chuyện năm xưa vay tiền mẹ Khánh đã hoàn trả cả gốc và lãi nên bây giờ không còn nợ nần về tình cảm. "Cô hy vọng Khánh đừng vin vào quá khứ để tìm gặp Phương nữa nhé", bà Ngọc nói.

Bà Ngọc hy vọng sẽ sớm chấm dứt được những tình cảm lưu luyến của con gái với người bạn cũ.

Bà Ngọc cho rằng hai gia đình không còn nợ nần gì nhau nữa nên không muốn phiền đến nhau. Ảnh VTV

Sau khi bà Ngọc về nhà, Phương có vẻ khó chịu, hỏi bà đã đi đâu. Phương chất vấn bà Ngọc về chuyện bà đã gặp Khánh cách đây 8 năm, khi anh vừa ra tù. Có vẻ cô vẫn chưa biết mẹ lại tiếp tục gặp Khánh để ngăn cản tình cảm của cả hai ở thời điểm hiện tại.

Phương vẫn day dứt về những lời nói của mẹ với Khánh trước đây. Ảnh VTV

Trong lúc Hoàng đang ngủ thì Nhi tạt một ca nước lạnh vào người kèm theo những lời mắng mỏ liên tục. Không rõ Hoàng đã làm điều gì khiến Nhi tức giận. Hoàng chưa kịp tỉnh ngủ, ngỡ ngàng khi nghe Nhi gào thét.

Đúng lúc này Khánh bước vào phòng, anh cũng không hiểu có việc gì đã xảy ra giữa Nhi và Hoàng. Sau khi tiếp tục lớn tiếng với Khánh, Nhi bỏ chạy ra ngoài với sự ngỡ ngàng của hai chàng trai.

Nhi đã có hành động khiến Hoàng và Khánh bất ngờ. Ảnh VTT

Tập 18 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 16/9 trên VTV3.

Khánh thẳng thừng từ chối tiền Phương cho vay GĐXH - Gia đình Khánh gặp khủng hoảng và đứng trước nguy cơ phải bán xưởng gỗ.