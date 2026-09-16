Bảy Sang tuyệt vọng vì luôn bị so sánh với Chơn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Phù sa", Phương kéo Bảy Sang tới làm việc cùng trong dự án phát triển cây ca cao nhưng anh ta từ chối. Anh ta không giấu sự đố kỵ vì mọi người nhắc tới Chơn. Bảy Sang còn dò hỏi Phương về tình cảm mà cô dành cho mình như thế nào.

"Nếu không có anh Chơn thì tôi cũng không bao giờ muốn ở cạnh một người mà lúc nào cũng muốn hơn thua với người khác để cảm thấy mình có giá trị", Phương thẳng thắn đáp.

Phương cho rằng Bảy Sang đang muốn hơn thua với Chơn. Ảnh VTV

Không dừng ở đó, Sáu Lém cũng nhân cơ hội này "thọc gậy bánh xe". Anh ta kể cho Bảy Sang biết việc bà Hai Phước từng tới xin sữa ở nhà Phù Sa vì bị mất sữa sau sinh. Chuyện Bảy Sang ra đời cũng được gia đình bà Hai giấu giếm kỹ lưỡng càng làm mọi người nghi ngờ hơn.

Bảy Sang sau những lời dụ dỗ của Sáu Lém đã nung nấu ý đồ xấu với Chơn. Ảnh VTV

Sáu Lém dùng những lời lẽ khéo léo để khiến Bảy Sang ngày càng ghét Chơn. "Mày biết tại sao mọi người tin thằng Chơn hơn mày không? Tại vì lúc nào nó cũng đứng ở cái chỗ mà sáng nhất. Còn mày, dù cho mày ở trong nhà đó lâu bao nhiêu, mày cũng chỉ là cái thằng đợi người ta kêu tên thôi", Sáu Lém nói với Bảy Sang.

Bình "bốp" tới gặp Sáu Lém để ở nhờ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bình "bốp" tìm tới nhà Sáu Lém ở nhờ qua lời giới thiệu của người đàn ông tên Kiên. Người này cũng là nhân viên của Nghiệm. Nghe tới cái tên này, Sáu Lém đã ngay lập tức đồng ý.

Bình "bốp" thắc mắc về việc này nhưng bị Sáu Lém gạt phăng đi. Anh ta giải thích rằng cho Nghiệm là người tốt, ai ở Bình Hòa cũng quý mến nên mới cho ở nhờ.

Tập 19 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 16/9 trên VTV1.

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