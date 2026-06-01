Nhân sinh nhật chồng Đại úy, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương'

Thứ hai, 14:04 01/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hòa Minzy mới đây chia sẻ niềm hạnh phúc trong dịp sinh nhật của cô và chồng quân nhân. Trong nhiều khoảnh khắc được đăng tải, nữ ca sĩ không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào, gắn bó bên chồng.

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đã tài trợ 528 triệu đồng để xây dựng cầu dân sinh tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Hòa Minzy đã viết những dòng ngọt ngào gửi đến chồng - sỹ quan Thăng Văn Cương. "Chúc mừng sinh nhật vợ chồng mình. Em chúc ông xã có thật nhiều sức khoẻ, chúc gia đình mình mãi hạnh phúc bên nhau. Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương vững chắc cho anh", nữ ca sĩ viết.

Trong bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào này còn có bé Bo tham dự. Cậu bé hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mẹ và cha dượng.

Bé Bo ở đời thực rất quý cha dượng của mình và ngược lại Đại úy Thăng Văn Cương cũng dành tình cảm chân thành, ấm áp cho bé.

Sau nhiều năm trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, ca sĩ Hòa Minzy cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên bên nam quân nhân Thăng Văn Cương. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng bởi sự kín đáo, chân thành và cách cả hai âm thầm đồng hành cùng nhau suốt nhiều năm qua.

Theo nhiều nguồn tin, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen biết từ năm 2022 khi nữ ca sĩ tham gia chương trình "Sao nhập ngũ". Thời điểm đó, Văn Cương là một trong những chiến sĩ tham gia hỗ trợ các nghệ sĩ trong quá trình ghi hình. Dù không có nhiều tương tác nổi bật trên sóng truyền hình, cả hai được cho là đã dần nảy sinh tình cảm sau chương trình.

Khác với nhiều cặp đôi trong giới giải trí, Hòa Minzy và bạn trai lựa chọn giữ kín mối quan hệ. Trong suốt khoảng 4 năm, nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm trước công chúng. Nam quân nhân cũng luôn đứng phía sau, âm thầm ủng hộ sự nghiệp của bạn gái thay vì xuất hiện trước truyền thông.

Đến tháng 3/2026, Hòa Minzy mới chính thức công khai người yêu với khán giả. Nữ ca sĩ cho biết gia đình nhà trai đã sang thưa chuyện, hỏi cưới từ năm 2024. Đây là cột mốc đặc biệt đối với cô bởi ông nội đã kịp chứng kiến cháu gái được yêu thương và trân trọng trước khi qua đời. Hòa Minzy cũng tiết lộ bố mẹ và con trai cô đều rất yêu quý Văn Cương.

Chia sẻ về người bạn đời, Hòa Minzy nhiều lần bày tỏ niềm tự hào khi yêu một người lính. Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác. Với cô, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành trong cuộc sống.

Sau những biến cố trong quá khứ, Hòa Minzy hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Chuyện tình của cô và nam quân nhân được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự bền bỉ, kín đáo và cách cả hai cùng xây dựng niềm tin trước khi quyết định công khai với công chúng. Hành trình ấy không quá ồn ào nhưng lại cho thấy giá trị của sự chân thành và tình yêu được vun đắp theo thời gian.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 31/5/1995 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi Quán quân chương trình Học viện Ngôi sao, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ca hát.

Sau khi đăng quang, Hòa Minzy phát triển sự nghiệp với nhiều ca khúc được yêu thích như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp và Bắc Bling. Ngoài vai trò ca sĩ, cô còn tham gia diễn xuất, dẫn chương trình và nhiều gameshow truyền hình.

