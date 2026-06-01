Nhân sinh nhật chồng Đại úy, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương'

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 31/5/1995 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi Quán quân chương trình Học viện Ngôi sao, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ca hát.

Sau khi đăng quang, Hòa Minzy phát triển sự nghiệp với nhiều ca khúc được yêu thích như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp và Bắc Bling. Ngoài vai trò ca sĩ, cô còn tham gia diễn xuất, dẫn chương trình và nhiều gameshow truyền hình.