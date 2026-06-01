Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

Trong những chia sẻ mới đây, kiện tướng dancesport Khánh Thi cho biết cô đã nhiều lần viết rồi lại xóa những dòng tâm sự của mình bởi bản thân vốn quen với vai trò người truyền cảm hứng, động viên và hỗ trợ người khác hơn là lên tiếng tìm kiếm sự đồng hành cho chính mình. Tuy nhiên, trước thềm WDSF Vietnam DanceSport Festival 2026, cô quyết định gạt bỏ cái tôi cá nhân để lên tiếng vì một mục tiêu lớn hơn, đó là sự phát triển của dancesport Việt Nam và cơ hội dành cho các vận động viên, huấn luyện viên cũng như những người đang gắn bó với bộ môn này.

Khánh Thi với khát vọng đưa thế giới đến Việt Nam.

Theo Khánh Thi, tháng 7 tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai một trong những sự kiện dancesport lớn nhất châu Á với sự tham dự của hơn 30 quốc gia và hơn 4.000 vận động viên. Đằng sau những ánh đèn sân khấu, những bộ trang phục lộng lẫy hay những tấm huy chương danh giá là rất nhiều tháng ngày chuẩn bị cùng khối lượng công việc khổng lồ. Để đưa một giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới về Việt Nam, ban tổ chức phải trải qua quá trình cạnh tranh, xây dựng niềm tin và chứng minh năng lực tổ chức với các tổ chức quốc tế.

Nữ kiện tướng cũng nhấn mạnh dancesport là môn thể thao đặc biệt khi vừa mang tính nghệ thuật vừa đòi hỏi thành tích đỉnh cao. Vì vậy, đây là lĩnh vực cần nguồn đầu tư lớn về thời gian, sức khỏe và tài chính. Chị bày tỏ sự trân trọng đối với những vận động viên dành cả thanh xuân để tập luyện, những huấn luyện viên dành cả cuộc đời để truyền nghề cũng như những con người âm thầm cống hiến cho thể thao nước nhà.

Khánh Thi thừa nhận nhiều người từng cho rằng chị "điên" khi mỗi năm bỏ ra hơn 8 tỷ đồng tiền cá nhân để tổ chức các giải đấu. Tuy nhiên, điều giữ chị gắn bó với công việc này suốt nhiều năm qua không phải là lợi nhuận mà là giấc mơ đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế, tạo thêm nhiều cơ hội cho các tài năng trẻ được cọ xát và thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp. Khánh Thi cho biết bản thân luôn tâm niệm rằng nếu các vận động viên chưa thể đi ra thế giới thì sẽ cố gắng mang thế giới đến gần hơn với họ bằng cách tổ chức những giải đấu quốc tế ngay tại Việt Nam.

"Có thể nhiều người từng nói: "Thi điên"m và đôi khi mình cũng tự nhận như vậy.Bởi thật lòng mà nói, sẽ không có ai bình thường mà mỗi năm bỏ hơn 8 tỷ đồng tiền túi chỉ để tổ chức giải đấu. Và mình chưa bao giờ làm điều đó vì tiền.Điều giữ mình ở lại đến tận hôm nay có lẽ chỉ là một giấc mơ", Khánh Thi chia sẻ.

Bên cạnh những thành công đạt được, Khánh Thi cũng trải lòng về những áp lực, sự mệt mỏi và đôi lúc cảm giác bất lực khi nguồn lực có hạn trong khi khối lượng công việc quá lớn. Nữ kiện tướng cho biết đã có những lần bật khóc vì quá tải nhưng vẫn không muốn từ bỏ bởi phía sau còn rất nhiều vận động viên trẻ đang chờ đợi cơ hội phát triển. Với Khánh Thi, đây không còn đơn thuần là trách nhiệm mà đã trở thành tình yêu và tâm huyết gắn bó gần như cả cuộc đời.

Khánh Thi luôn muốn nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người cho ngành dancersport.

Thông qua những chia sẻ này, Khánh Thi mong muốn nhận được sự quan tâm và đồng hành từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, thương hiệu cũng như những người yêu thể thao. Theo cô, sự hỗ trợ đó không dành riêng cho cá nhân Khánh Thi mà dành cho giải đấu, cho các vận động viên và cho khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trên các đấu trường thể thao quốc tế.

Khánh Thi trước khi là nhà tổ chức giải dancesport lớn, cô là ai?

Trong lịch sử phát triển của bộ môn dancesport tại Việt Nam, cái tên Khánh Thi luôn được nhắc đến như một biểu tượng đặc biệt. Không chỉ là vận động viên tài năng, cô còn là người có công lớn trong việc đưa dancesport đến gần hơn với công chúng, góp phần xây dựng nền tảng cho bộ môn này phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua.

Khánh Thi tên thật là Nguyễn Hồng Thi, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và có niềm đam mê đặc biệt với các bộ môn biểu diễn. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô đến khi tiếp xúc với dancesport – môn thể thao kết hợp giữa nghệ thuật khiêu vũ và kỹ thuật thi đấu chuyên nghiệp.

Khánh Thi và 2 người bạn diễn ăn ý Nguyễn Chí Anh và Phan Hiển.

Vào thời điểm Khánh Thi bắt đầu theo đuổi dancesport, bộ môn này vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Điều kiện tập luyện còn nhiều khó khăn, sân chơi chuyên nghiệp chưa phát triển, trong khi nhận thức của công chúng về dancesport cũng còn hạn chế. Dẫu vậy, bằng niềm đam mê mãnh liệt cùng tinh thần kiên trì, Khánh Thi đã quyết tâm theo đuổi con đường mình lựa chọn.

Trong quá trình tập luyện và thi đấu, cô liên tục gặt hái được những thành tích đáng chú ý tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Nhờ kỹ thuật điêu luyện, khả năng biểu cảm tốt cùng phong cách trình diễn cuốn hút, Khánh Thi nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng dancesport Việt Nam.

Cô được gọi là nữ hoàng dancesport.

Không chỉ dừng lại ở vai trò vận động viên, Khánh Thi còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo. Cô mở các trung tâm huấn luyện dancesport, trực tiếp giảng dạy và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học viên trẻ. Nhiều vận động viên từng được Khánh Thi đào tạo sau này đã đạt thành tích cao tại các giải đấu lớn, góp phần khẳng định vị thế của dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Khánh Thi là sự hợp tác với kiện tướng dancesport Phan Hiển. Cặp đôi không chỉ là bạn nhảy ăn ý trên sàn đấu mà còn trở thành những người đồng hành trong cuộc sống. Trong nhiều năm liền, Khánh Thi và Phan Hiển đã cùng nhau mang về hàng loạt huy chương quý giá cho thể thao nước nhà.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Khánh Thi và tài năng của Phan Hiển đã tạo nên một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của làng dancesport Việt Nam. Họ thường xuyên tham gia các giải đấu quốc tế, giành nhiều thành tích ấn tượng ở các nội dung Latin và Standard. Những thành công đó góp phần đưa hình ảnh dancesport Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, Khánh Thi còn được khán giả biết đến rộng rãi thông qua các chương trình truyền hình. Cô thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo, huấn luyện viên hoặc cố vấn chuyên môn trong các cuộc thi về khiêu vũ và tài năng nghệ thuật. Với chuyên môn sâu cùng những nhận xét thẳng thắn, Khánh Thi tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Khánh Thi ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.

Nhiều người nhận xét rằng Khánh Thi chính là cầu nối giúp dancesport bước ra khỏi phạm vi của một môn thể thao chuyên biệt để trở thành loại hình nghệ thuật được đông đảo công chúng quan tâm. Thông qua các chương trình truyền hình, những màn trình diễn chuyên nghiệp và hoạt động đào tạo, cô đã góp phần lan tỏa tình yêu dành cho bộ môn này đến nhiều thế hệ người Việt.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật và thể thao, Khánh Thi vẫn giữ được nguồn năng lượng dồi dào với nghề. Dù không còn thi đấu với tần suất dày đặc như trước, cô vẫn tích cực tham gia công tác đào tạo, tổ chức giải đấu và phát triển phong trào dancesport trong nước.