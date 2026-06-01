Ảnh hiếm thời thơ ấu của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
GĐXH - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ những bức ảnh thời thơ ấu của mình. Những khoảnh khắc tuổi thơ đáng yêu của hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả thích thú và bất ngờ.
Tùng Dương ngộ nghĩnh hình ảnh bên phù dâu nhí
Tùng Dương nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đã khoe hình ảnh lúc mới 9 tuổi của anh. Điều thú vị nam ca sĩ còn có khoảnh khắc làm phù rể bên phù dâu nhí. Nhìn những hình ảnh thời điểm đó của ca sĩ Tùng Dương, ai cũng khen anh có gương mặt sáng sủa, dễ thương.
Được biết, những năm tháng ấu thơ của Tùng Dương gắn liền với âm nhạc nhưng cũng có nhiều năm xa cha mẹ. Anh sinh năm 1983 tại Hà Nội, quê gốc Quảng Trị, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, Tùng Dương đã được tiếp xúc với âm nhạc và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông trẻ là cố nhạc sĩ Trần Hoàn.
Khi học lớp 3, bố mẹ anh sang Nga làm ăn và anh ở lại Việt Nam sống cùng người thân trong suốt nhiều năm. Dù xa cha mẹ, Tùng Dương vẫn nhận được sự quan tâm qua những đĩa nhạc mà gia đình gửi về từ Nga. Chính trong giai đoạn này, anh sớm tiếp xúc với dòng nhạc jazz, một yếu tố quan trọng góp phần hình thành phong cách âm nhạc độc đáo sau này.
Tài năng ca hát của Tùng Dương bộc lộ rất sớm. Năm 1995, khi mới 12 tuổi, anh giành Huy chương Bạc cuộc thi Giọng hát hay Phát thanh - Truyền hình toàn quốc và trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của Đoàn Ca múa nhạc Việt Nam tham gia biểu diễn tại Moskva (Nga). Những trải nghiệm từ thời niên thiếu đã tạo nền tảng để anh theo học thanh nhạc chuyên nghiệp và sau này trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của âm nhạc Việt Nam.
Có thể nói, tuổi thơ của Tùng Dương vừa mang dấu ấn của sự xa cách gia đình, vừa được nuôi dưỡng trong môi trường giàu truyền thống nghệ thuật. Chính những trải nghiệm ấy đã góp phần tạo nên cá tính âm nhạc khác biệt và tư duy sáng tạo của anh ngày nay.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hình ảnh ấu thơ quá đáng yêu
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trên trang cá nhân đã khoe hình ảnh hồi nhỏ ngây thơ, đáng yêu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Anh còn viết: "Đứa trẻ bên trong chúng ta năm đó không lớn lên, chúng chỉ học cách cư xử như người lớn thôi! Nếu quăng cho chúng 1 chiếc thuyền và đồng đội, chúng sẵn sàng lao vào một cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu, vì đó là ước mơ rực rỡ nhất của chúng. Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi".
Những năm tháng ấu thơ của Nguyễn Văn Chung không được công bố quá nhiều trên truyền thông, tuy nhiên qua những chia sẻ của anh, có thể thấy anh lớn lên tại TP.HCM trong một gia đình quan tâm đến việc học hành và giáo dục. Từ nhỏ, Nguyễn Văn Chung đã có niềm yêu thích với âm nhạc nhưng chưa theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp ngay từ đầu.
Sau khi học tại Trường THPT Trường THPT Lê Hồng Phong, anh theo học ngành Du lịch của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Bước ngoặt đến vào năm nhất đại học khi trải qua những rung động đầu đời. Những cảm xúc nhớ nhung và tâm sự của tuổi trẻ đã thôi thúc anh bắt đầu sáng tác nhạc, từ đó dần bén duyên với con đường âm nhạc.
Chính những trải nghiệm tuổi thơ và tuổi trẻ bình dị đã góp phần hình thành phong cách sáng tác giàu cảm xúc của Nguyễn Văn Chung. Nhiều ca khúc của anh sau này mang đậm chất tự sự, đề cao tình cảm gia đình, thầy cô và tuổi thơ như Người Thầy Năm Xưa, Nhật Ký Của Mẹ hay nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi.
Có thể nói, Nguyễn Văn Chung có một tuổi thơ khá êm đềm, không gắn với những biến cố lớn. Chính môi trường sống và những cảm xúc đời thường đã trở thành chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ, giúp anh trở thành một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác về gia đình và trẻ em nhất Việt Nam.
Tùng Dương ghi dấu ấn với nhiều album như: Chạy trốn, Những ô màu khối lập phương, Li ti và Độc đạo. Anh được mệnh danh là "ông hoàng nhạc thể nghiệm" nhờ khả năng kết hợp nhiều dòng nhạc như dân gian đương đại, jazz, electronic và world music.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam, sinh ngày 12/4/1983 tại TP.HCM. Anh được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc ballad gắn liền với thế hệ khán giả trẻ từ những năm 2000.
Nguyễn Văn Chung bắt đầu nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với hàng loạt bản hit được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Anh có khả năng sáng tác đa dạng, từ nhạc tình cảm, gia đình đến nhạc thiếu nhi.
Nhiều ca khúc nổi bật của anh từng được khán giả yêu thích như: Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa, Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Mùa đông không lạnh, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình...
