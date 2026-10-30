Phố Tạ Hiện về đêm thu hút khách Tây 'cuốn' chân khách Việt như thế nào?

Khi phố Tạ Hiện lên đèn, các hàng quán bắt đầu đón lượng khách đông đúc. Không khí của khu phố được tạo nên từ tiếng trò chuyện, tiếng ly cốc chạm nhau xen lẫn âm nhạc trong những cơ sở kinh doanh nằm sát nhau. Bên cạnh nhóm bạn trẻ tụ tập sau giờ học, giờ làm, khu phố còn thu hút nhiều du khách nước ngoài đến ăn uống và trải nghiệm các dịch vụ giải trí.

Phố Tạ Hiện lên đèn, hàng quán bắt đầu nhộn nhịp.

Dòng người qua lại đông đúc trên phố Tạ Hiện khi đêm về.

Những quán bia vỉa hè đông kín khách.

Một trong những loại hình dịch vụ dễ bắt gặp tại Tạ Hiện là các quán bia vỉa hè. Những bộ bàn ghế nhựa nhỏ được bố trí sát nhau, đi kèm các loại bia chai và những món ăn quen thuộc như đồ nướng, đồ nhắm. Do các quán có không gian mở, nằm ngay sát mặt đường nên khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn điểm tụ tập, trò chuyện dễ dàng.

Mức giá tại các quán bia cũng là một trong những thông tin được khách hàng quan tâm khi lựa chọn địa điểm ăn uống. Theo bảng giá ghi nhận tại một quán bia vỉa hè, các loại bia được niêm yết trong khoảng 25.000-200.000 đồng. Giá cả cụ thể phụ thuộc vào sản phẩm được lựa chọn.

Quán bia ven đường luôn là điểm đến được yêu thích của các du khách.

Bảng giá một số loại bia được ghi nhận trong một quán bia vỉa hè, giá dao động từ 25.000 đồng - 200.000 đồng.

Bên cạnh các quán bia bình dân, phố Tạ Hiện còn có những quán bar, pub và lounge với không gian phục vụ khép kín hơn. Các cơ sở này thường sử dụng hệ thống ánh sáng, âm thanh và cách bài trí riêng để tạo ấn tượng với khách hàng. Danh mục đồ uống cũng đa dạng hơn, từ bia, cocktail, đồ uống pha chế đến các dòng rượu mạnh bán theo ly hoặc theo chai.

Sự khác biệt về không gian và sản phẩm cũng thể hiện ở mức giá tại một số địa điểm. Tại một quán bar được ghi nhận, giá các món ăn trong thực đơn dao động khoảng 150.000-500.000 đồng/món. Các loại bia có giá từ 25.000 đến 165.000 đồng, trong khi rượu mạnh bán theo chai có mức giá từ 1.000.000 đồng trở lên.

Các quán bar, club trên phố Tạ Hiện.

Giá của các món ăn trong các quán bar sẽ dao động khoảng từ 150.000 đồng - 500.000 đồng cho một món.

Các món ăn được phục vụ trong quán bar có hình thức ngon mắt hơn nhưng đồng thời cũng đắt hơn đáng kể so với quán ăn thông thường.

Các dòng bia có giá từ 25.000 đồng - 165.000 đồng. Với rượu Tây, các chai sẽ có giá từ 1.000.000 đồng trở lên

Dù có sự khác biệt về mức giá và không gian phục vụ, các loại hình kinh doanh trên đều hướng đến nhu cầu ăn uống, gặp gỡ và giải trí của khách hàng. Chị Quỳnh Mai (22 tuổi, Hải Dương) cho biết, chị lựa chọn đến Tạ Hiện dù chi phí tại một số địa điểm khá cao, bởi yêu thích không khí đông vui của khu phố.

Với những khách hàng như chị Mai, việc lựa chọn địa điểm không chỉ phụ thuộc vào đồ ăn, thức uống mà còn gắn với không gian và trải nghiệm trong quá trình sử dụng dịch vụ. Sự hiện diện của nhiều loại hình kinh doanh từ quán bia vỉa hè đến bar, pub góp phần đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người dân và du khách khi đến Tạ Hiện vào buổi tối.

Giới trẻ thích thú với những trải nghiệm tại phố Tạ Hiện.

Xôn xao thông tin quán ăn Ngon trên phố Tạ Hiện có dấu hiệu câu khách, chặt chém Lực lượng chức năng đang kiểm tra, xử lý thông tin việc nhiều người tố quán ăn Ngon trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có dấu hiệu làm ăn không đàng hoàng

Phố đi bộ hồ Gươm, Tạ Hiện ngập người ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 Nếu như phố đi bộ bên hồ Gươm (Hà Nội) đông nghịt người dạo chơi, thưởng ngoạn tiết trời đẹp thì các hàng quán kinh doanh ăn uống ở "ngã tư quốc tế" Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến kín chỗ từ chập tối đến gần nửa đêm 29/4.

Nguyễn Thị Thảo Vân