Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 30/10 - 1/11/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày dài?

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 30/10 - 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 30/10 - 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 30/10 - 1/11/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Lộ Trà Khứa - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Vĩnh An - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/11/2026 đến 16:30:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, 24, 25 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khúc Tréo, Gò Muồng, Nhàn Dân, Công Điền, Tân Thạnh, Xóm Mới - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 12:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 1, 2, 4, 5 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn;

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Trà Hất, Xóm Lớn, Công Điền, Bào Sen, Giồng Bướm, Bà Chăng, Thới Chiến, Tràm 1, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hưng 1, Đông Hưng, Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Thới Chiến, Tràm 1 - xã Châu Thới; Ấp Ninh Hiệp - xã Ninh Quới; Ấp Vĩnh Phú, Phước Mỹ, Vĩnh Lộc - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 14:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Thạnh, Bình Tốt, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Trường, Phước Tân, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 8A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thọ Hậu, Phước Thọ Tiền, Phước Trường - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Nhà Lầu I - xã Ninh Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhà Lầu I - xã Ninh Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 30/10/2026 đến 15:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh, Cầu Đỏ, Bần Ổi, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bến Bào, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Bà Gồng, Ngan Dừa - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/11/2026 đến 10:30:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Bà Gồng, Tà Ben, Ninh An, Ninh Hòa, Ninh Thạnh, Vĩnh An, Tà Óc, Tà Ky, Bình Dân - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Cái Keo, Phước Thắng - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền, Ngọc Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Văn Đức, Thành Thường, Hoàng Minh, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Thìn - xã Định Thành; Ấp 1, Ba Mến, Quyết Chiến - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/10/2026 đến 12:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Canh Điền, Ngọc Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp 36, Trà Co, Hậu Bối 2 - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tân, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp