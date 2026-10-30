Tỷ giá USD hôm nay 30/10: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại giảm nhiệt, có nên mua USD lúc này?

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,33%, hiện ở mức 101,85 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,13%, lên khoảng 1,1167 USD, đồng yên Nhật giảm 0,05% so với đồng USD, xuống 157,91 yên/USD. Đồng đô la New Zealand tăng 0,11%, lên 0,56320 USD. Đồng USD giảm 0,27% so với đồng franc Thụy Sĩ, xuống mức 0,826 franc...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,85 điểm. USD ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR tăng nhẹ.

Đồng USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp số liệu cho thấy lạm phát Mỹ tăng tốc trong tháng 9 và kinh tế tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý III. Thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 gần 80%, dù phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh khiến kỳ vọng tăng lãi suất trong năm 2027 giảm xuống.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 30/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 13 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.644 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.412 đồng mua vào và 26.876 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 30/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 30/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 30/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 30/10/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,610-26,020 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.563-26.008 đồng/USD, đã giảm 28 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,635-26,015 đồng/USD, đã giảm 30 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 30/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h01 không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.985 đồng và bán ra là 26.085 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 30/10, tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,166.20-29,651.95 đồng/EUR, đã tăng 112 đồng chiều mua vào và tăng 117 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.350-29.660 đồng/EUR, đã tăng tăng 78 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,370-29,743 đồng/EUR, đã tăng 129 đồng chiều mua vào và tăng 138 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 30/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 09h06 phút hiện đang được mua vào là 28.725 đồng và bán ra là 28.845 đồng, không thay đổi so với thời điểm ghi nhận ngày hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.90-168.78 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đi ngang so với phiên trước đó, ở vùng 158,91-168,91 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.74-169.75 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Người có nhu cầu mua Đô la Mỹ, cần lưu ý những gì?

Ngày 30/10, đồng USD tiếp tục giảm trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD biến động trái chiều, khối ngân hàng giá USD có xu hướng giảm, trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá.

Diễn biến trên cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Thị trường lúc này đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.