Xe máy điện diện mạo cổ điển, đi tới 80 km/sạc giá chỉ 20 triệu đồng thu hút chị em

Trải nghệm xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế xinh xắn, đi tới 60 km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế trẻ trung, 7 màu sắc, động cơ tối đa 680W, tốc độ 24 km/h và phạm vi di chuyển tới 60 km/lần sạc.

Xe máy điện diện mạo cổ điển, đi tới 80 km/sạc

, YADEA Orla P là một trong những lựa chọn hướng đến người dùng yêu thích phong cách thanh lịch

Trong phân khúc xe máy điện phổ thông, YADEA Orla P là một trong những lựa chọn hướng đến người dùng yêu thích phong cách thanh lịch, đồng thời cần phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Mẫu xe kết hợp kiểu dáng cổ điển với các trang bị hiện đại, phù hợp với học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Điểm nhấn đầu tiên của xe máy điện YADEA Orla P nằm ở ngôn ngữ thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Những đường nét bo tròn mềm mại được kết hợp với các chi tiết hiện đại, tạo nên ngoại hình thanh lịch và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED sử dụng thấu kính, tạo hình chữ V. Theo thông số giới thiệu, hệ thống đèn có tầm chiếu sáng xa tới 55 m, hỗ trợ người điều khiển quan sát khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Xe có kích thước dài 1.810 mm, rộng 670 mm và cao 1.140 mm. Với chiều rộng tương đối gọn, mẫu xe hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt trên những tuyến đường đô thị đông đúc.

Chiều cao yên 760 mm cũng là một thông số đáng chú ý, đặc biệt đối với người có vóc dáng nhỏ hoặc thường xuyên phải dừng, đỗ xe. Tuy nhiên, khả năng chống chân thực tế còn phụ thuộc vào chiều rộng yên và thể trạng của từng người sử dụng.

Trọng lượng xe dao động khoảng 105–108 kg, trong khi tải trọng cho phép đạt 130 kg. Bên dưới yên là khoang chứa đồ dung tích 17 lít. Ngoài ra, xe được trang bị màn hình tinh thể lỏng kích thước 5,91 inch giúp người điều khiển theo dõi các thông tin vận hành.

Về khả năng vận hành, YADEA Orla P sử dụng động cơ điện GTR do YADEA phát triển, với công suất tối đa được giới thiệu trong khoảng 1.700–1.800W.

Theo thông số công bố, động cơ đạt hiệu suất 88% và có khả năng leo dốc với độ nghiêng khoảng 12 độ trong điều kiện phù hợp. Tốc độ tối đa của xe dao động từ 48 đến 50 km/h, hướng đến nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển trên các tuyến đường thông thường.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ ắc quy Graphene TTFAR có điện áp 60V và dung lượng 22Ah. Từ thông số này, năng lượng danh định của bộ ắc quy tương đương khoảng 1,32 kWh.

Theo công bố, YADEA Orla P có thể di chuyển khoảng 65–80 km sau mỗi lần sạc đầy. Tuy nhiên, phạm vi trên chỉ là thông số tham khảo từ nhà sản xuất. Quãng đường thực tế có thể thay đổi theo tải trọng, tốc độ, địa hình, điều kiện giao thông và tình trạng ắc quy.

Thời gian sạc được công bố khoảng 7–8 giờ. Với đặc điểm này, người dùng có thể lựa chọn sạc qua đêm hoặc trong khoảng thời gian không sử dụng xe. Dù vậy, việc sạc điện cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng bộ sạc phù hợp và bảo đảm điều kiện an toàn điện.

So với xe máy sử dụng động cơ xăng, xe điện có lợi thế không phát thải khí thải trực tiếp trong quá trình vận hành và có thể giảm chi phí năng lượng. Tuy nhiên, tổng chi phí sử dụng lâu dài còn phụ thuộc vào tuổi thọ ắc quy, bảo dưỡng và chi phí thay thế khi cần thiết.

Bên cạnh thiết kế và khả năng vận hành, YADEA Orla P còn được trang bị nhiều tiện ích phục vụ người sử dụng. Đáng chú ý là khả năng kết nối Bluetooth với ứng dụng YADEA, hỗ trợ người dùng tương tác với một số chức năng của xe thông qua thiết bị di động tương thích.

Mẫu xe cũng được giới thiệu với hệ thống chống trộm và tính năng cảnh báo khi xe bị dịch chuyển bất thường, góp phần hỗ trợ bảo vệ phương tiện trong quá trình dừng đỗ.

YADEA Orla P sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp lốp không săm.

Tuy nhiên, các tính năng kết nối và cảnh báo cần được sử dụng đúng theo hướng dẫn, đồng thời không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp bảo vệ xe thông thường. Một tiện ích khác là cổng sạc USB cho phép người dùng bổ sung năng lượng cho các thiết bị điện tử tương thích khi cần thiết.

Về an toàn, YADEA Orla P sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp lốp không săm.

Giá xe máy điện YADEA Orla P

Với giá đề xuất 21.690.000 đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, YADEA Orla P sở hữu động cơ công suất tối đa khoảng 1.700–1.800W, bộ ắc quy Graphene TTFAR 60V22Ah và phạm vi hoạt động công bố từ 65 đến 80 km sau mỗi lần sạc.

Theo thông số giới thiệu, xe có khả năng đi qua vùng nước sâu tối đa khoảng 300 mm trong điều kiện thử nghiệm phù hợp. Dù vậy, người dùng không nên xem đây là khả năng chống ngập tuyệt đối, bởi nước có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận điện và cơ khí nếu xe vận hành trong môi trường ngập kéo dài.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.