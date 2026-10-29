Sánh ngang Honda SH Mode, xe ga 125cc ngập công nghệ, ăn xăng ít, giá 51 triệu đồng về Việt Nam có tạo cú sốc?

Xe ga 125cc sánh ngang Honda SH Mode ngập công nghệ, ăn xăng cực ít

Xe máy Wottan ONE 125 ra mắt tại triển lãm EICMA 2026 ở Milan, Italy

Thông tin trên Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, thị trường xe máy tay ga đô thị tiếp tục xuất hiện thêm những sản phẩm mới khi thương hiệu Tây Ban Nha Wottan Motor giới thiệu mẫu Wottan ONE 125 tại triển lãm EICMA 2026 ở Milan, Italy. Mẫu xe được phát triển theo hướng thực dụng, tập trung vào khả năng di chuyển linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Wottan ONE 125 là cách bố trí bánh xe kích thước lớn, với vành trước 16 inch và vành sau 14 inch.

Cấu hình này thường xuất hiện trên những mẫu xe máy tay ga đô thị được thiết kế để tăng sự ổn định khi vận hành, nhất là khi di chuyển qua các đoạn đường có bề mặt không bằng phẳng.

So với những mẫu xe sử dụng bánh nhỏ, bánh trước 16 inch có thể mang lại lợi thế khi vượt qua gờ giảm tốc hoặc các vị trí mặt đường gồ ghề. Tuy nhiên, độ êm ái thực tế còn phụ thuộc vào hệ thống giảm xóc, lốp xe và điều kiện vận hành.

Wottan ONE 125 có chiều cao yên 780 mm

Wottan ONE 125 có chiều cao yên 780 mm, tương đối phù hợp với nhiều nhóm người sử dụng. Trọng lượng xe được công bố ở mức 120 kg, giúp người điều khiển thuận tiện hơn khi dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong không gian hạn chế.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở thiết kế sàn để chân phẳng. Đây là chi tiết mang tính thực dụng, giúp người dùng có thêm không gian đặt chân và thuận tiện khi mang theo một số vật dụng trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, Wottan trang bị cho ONE 125 hộc chứa đồ phía trước và khoang chứa đồ dưới yên. Mẫu xe còn có thùng đựng đồ phía sau được sơn đồng màu với thân xe, tạo sự đồng bộ về ngoại hình.

Động cơ 124cc, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,3 lít/100 km

Việc bố trí nhiều vị trí chứa đồ giúp ONE 125 phù hợp với nhu cầu đi làm, mua sắm hoặc sử dụng làm phương tiện di chuyển thường xuyên trong thành phố.

Thay vì tập trung vào kiểu dáng thể thao với nhiều chi tiết góc cạnh, ONE 125 theo đuổi phong cách xe tay ga bánh lớn quen thuộc tại thị trường châu Âu, đề cao sự tiện dụng và khả năng sử dụng lâu dài.

Về khả năng vận hành, Wottan ONE 125 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí cưỡng bức và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, động cơ sản sinh công suất tối đa 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

ONE 125 được định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị

Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT, giúp người điều khiển không phải thực hiện thao tác chuyển số trong quá trình vận hành.

Với cấu hình này, ONE 125 được định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị, nơi khả năng tăng tốc vừa phải, dễ điều khiển và tiết kiệm nhiên liệu được ưu tiên hơn hiệu suất thể thao.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe được công bố khoảng 2,3 lít/100 km, tương đương khả năng di chuyển khoảng 43,5 km với mỗi lít xăng trong điều kiện thử nghiệm và khoảng 57.293 đồng tiền xăng đổ khi đi 100km (với giá xăng tính thời đểm hiện tại: xăng E10 RON 95-III là 24.910 đồng/lít)..

Kết hợp bình nhiên liệu dung tích 8 lít, phạm vi hoạt động lý thuyết của Wottan ONE 125 có thể đạt khoảng 348km/lần đổ đầy bình. Đây là con số tính toán từ mức tiêu hao nhiên liệu công bố, không phải kết quả đo thực tế trong điều kiện giao thông hằng ngày.

Đặc biệt, dung tích bình xăng 8 lít giúp người dùng hạn chế số lần phải tiếp nhiên liệu nếu chỉ sử dụng xe cho những hành trình đi làm hoặc đi học hằng ngày.

Không chỉ tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Wottan ONE 125 còn được trang bị nhiều tiện ích hướng đến người sử dụng đô thị.

Xe sử dụng hệ thống khóa thông minh không cần chìa cơ truyền thống, giúp người dùng thuận tiện hơn khi khởi động và thao tác với phương tiện.

Trang bị khóa thông minh, màn hình LCD màu và phanh CBS

Hệ thống chiếu sáng LED được bố trí trên xe, kết hợp màn hình LCD màu hiển thị những thông tin cần thiết trong quá trình vận hành. Đáng chú ý, ONE 125 còn được giới thiệu với kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh theo ba cấp độ giúp người lái lựa chọn vị trí phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Về an toàn, mẫu xe trang bị phanh đĩa trước đường kính 220 mm và phanh tang trống phía sau, kết hợp hệ thống phanh liên kết CBS. CBS có nhiệm vụ phân bổ lực phanh giữa các bánh khi người lái thao tác, hỗ trợ quá trình giảm tốc ổn định hơn trong những tình huống thông thường.

Tuy nhiên, cần phân biệt CBS với hệ thống chống bó cứng phanh ABS. CBS không có chức năng chủ động ngăn bánh xe bó cứng khi phanh gấp, vì vậy người điều khiển vẫn cần duy trì khoảng cách an toàn và sử dụng phanh phù hợp với điều kiện mặt đường.

Theo thông tin được giới thiệu, Wottan ONE 125 chưa có hệ thống ABS hoặc kiểm soát lực kéo TCS.

Dù vậy, việc kết hợp bánh xe kích thước lớn, phanh CBS, khóa thông minh và các tiện ích chứa đồ cho thấy mẫu xe máy được phát triển theo hướng cân bằng giữa chi phí sử dụng và sự thuận tiện.

Giá xe ga 125cc Wottan ONE 125

Giá niêm yết dự kiến của Wottan ONE 125 tại thị trường châu Âu (Tây Ban Nha) là từ 1.850 đến 1.890 Euro (khoảng 51 đến 52 triệu đồng, chưa bao gồm phí đăng ký và thuế trước bạ tại Việt Nam nếu có).

Theo Đời sống và Pháp luật, đặt ra giả thuyết nếu mẫu xe Wottan ONE 125 được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường xe máy Việt Nam, sản phẩm này chắc chắn sẽ tạo ra một cơn địa chấn không hề nhỏ trong phân khúc xe tay ga tầm trung. Người tiêu dùng Việt Nam vốn nổi tiếng với tâm lý mua sắm cực kỳ chuộng công nghệ hiện đại, thích những tiện ích thiết thực nhưng cũng rất khắt khe về mức giá tốt.

Việc chiếc xe sở hữu sẵn màn hình LCD, hệ thống đèn chiếu sáng LED, khóa thông minh chống trộm cùng thùng đồ gắn phía sau tiêu chuẩn chắc chắn sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt những khách hàng yêu thích sự tiện nghi trọn vẹn mà không cần phải chi thêm tiền để độ lại.

Hơn nữa, thói quen sử dụng xe máy đa dụng để vừa đi làm, vừa chở đồ đạc của đại đa số người Việt Nam sẽ rất phù hợp với thiết kế sàn để chân phẳng và dàn bánh kích thước lớn của ONE 125, giúp xe dễ dàng leo lề, lội nước ngập nhẹ hay vượt qua những con đường đang thi công dang dở.

Tuy nhiên, con đường chinh phục trái tim khách hàng Việt Nam của ONE 125 sẽ không trải đầy hoa hồng. Thách thức lớn nhất mà thương hiệu xe máy Tây Ban Nha phải đối mặt chính là độ nhận diện thương hiệu tại thị trường Châu Á.

Đứng trước sự thống trị tuyệt đối và ăn sâu vào tiềm thức của các ông lớn xe Nhật Bản như Honda và Yamaha, một cái tên hoàn toàn mới mẻ như Wottan Motor sẽ cần một thời gian rất dài để xây dựng lòng tin về chất lượng, độ bền bỉ của động cơ cũng như mạng lưới cung cấp phụ tùng thay thế rộng khắp.

Để mẫu xe này có thể thành công rực rỡ và tồn tại lâu dài, nhà phân phối tại Việt Nam cần đưa ra một mức giá bán lẻ thật sự cạnh tranh, định giá thấp hơn một chút so với các mẫu xe đang bán rất chạy như Honda Air Blade hay Yamaha NVX để tạo ra một cú hích kích cầu mạnh mẽ.

Nếu làm tốt bài toán định giá và dịch vụ hậu mãi, Wottan ONE 125 hoàn toàn có đầy đủ tiềm năng để trở thành một hiện tượng mua sắm mới, phá vỡ thế độc tôn của các thương hiệu truyền thống và mang đến một luồng gió phong cách Châu Âu đầy tươi mới cho đường phố Việt Nam đông đúc.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.