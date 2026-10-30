Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 30/10 – 1/11/2026: Có những khu dân cư có lịch cúp điện vào nửa đêm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 30/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 30/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 30/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Bùi Thị Xuân (Ngã Năm Đại Học đến Ngã Ba Thông Thiên Học - Bùi Thị Xuân), Nguyễn Thị Nghĩa, Thông Thiên Học (Ngã Ba Thông Thiên Học - Bùi Thị Xuân đến Tỉnh Đội).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bùi Thị Xuân (Đ/C 95 đến 174), Nguyễn Văn Trỗi (Đ/C 50 đến 106), Lý Tự Trọng (Đ/C 2 đến 30).

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 30/10/2026 đến 13:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Trỗi (Đ/C 50 đến 106), Lý Tự Trọng (Đ/C 2 đến 30).

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 30/10/2026 đến 15:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: Từ tủ RMU đến MBA trạm Vicom, tuyến 472 trạm Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 00:01:00 ngày 30/10/2026 đến 06:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vvu75 phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:13:00 ngày 30/10/2026 đến 11:12:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Nhánh rẽ từ trụ 478/195/1 vào hướng B’Đơ, Lộc An - Xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Bảo Lâm 2, 3 ( Lộc thành Lộc Nam củ )

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/11/2026 đến 12:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Một phần các thôn Diom, Châu Sơn thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn KTM Châu Sơn thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn KTM Châu Sơn thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn Đường Mới, Lạc Quảng thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn Lạc Quảng thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thuận Đức (trạm Địa Ốc), công ty TNHH Ngọc Thạnh Mỹ thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 11:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: TBA 478/187A/01 - GIA HIỆP 2C

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/193/05 - CN Cty Ty TNHH Olam Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/193/07/06 - Lâm Thăng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/193/07/04 - Khai Khoáng Bảo Nguyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/193/04A - Công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/220/21/01 - Cty Cổ Phần Xây Dựng Gia Hiệp Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/220/29 - TBA Công ty TNHH KT XD Lộc Đại Phát (2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/220/29/01 - CTy Cổ Phần Năng Lượng Di Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/224 - Gia Hiệp 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/236 - Gia Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/238/02 - Duy Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/242A - Tam Bố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/254/04 - Tam Bố 2A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/264 - Tam Bố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/272 - Tam Bố 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/282/03 - CTy TNHH Tre Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/283/07 - Cty Huynh Đệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/283/07- DNTN Duy Cường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/283A/09/01 - Cty TNHH Cà Phê Phúc Ngân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/288/01 - CTy CP V-Green

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/294/03/13 - Hiệp Hòa 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/294/03/34 - Hiệp Hòa 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234 (Khu vực đầu ngã ba số 16 đến hết xã Hoà Bắc cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Ninh xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 10:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Ninh xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Ninh xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 15:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.