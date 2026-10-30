Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 30/10 – 1/11/2026: Có những khu dân cư có lịch cúp điện vào nửa đêm
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Lâm Đồng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 30/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 30/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 30/10 – 1/11/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Bùi Thị Xuân (Ngã Năm Đại Học đến Ngã Ba Thông Thiên Học - Bùi Thị Xuân), Nguyễn Thị Nghĩa, Thông Thiên Học (Ngã Ba Thông Thiên Học - Bùi Thị Xuân đến Tỉnh Đội).
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bùi Thị Xuân (Đ/C 95 đến 174), Nguyễn Văn Trỗi (Đ/C 50 đến 106), Lý Tự Trọng (Đ/C 2 đến 30).
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 30/10/2026 đến 13:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Văn Trỗi (Đ/C 50 đến 106), Lý Tự Trọng (Đ/C 2 đến 30).
THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 30/10/2026 đến 15:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: Từ tủ RMU đến MBA trạm Vicom, tuyến 472 trạm Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 00:01:00 ngày 30/10/2026 đến 06:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vvu75 phường 1 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 10:13:00 ngày 30/10/2026 đến 11:12:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Nhánh rẽ từ trụ 478/195/1 vào hướng B’Đơ, Lộc An - Xã Bảo Lâm 2
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:30:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Bảo Lâm 2, 3 ( Lộc thành Lộc Nam củ )
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/11/2026 đến 12:00:00 ngày 01/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: Một phần các thôn Diom, Châu Sơn thuộc xã D’Ran.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn KTM Châu Sơn thuộc xã D’Ran.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn KTM Châu Sơn thuộc xã D’Ran.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Đường Mới, Lạc Quảng thuộc xã D’Ran.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Lạc Quảng thuộc xã D’Ran.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Thuận Đức (trạm Địa Ốc), công ty TNHH Ngọc Thạnh Mỹ thuộc xã Đơn Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 11:30:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: TBA 478/187A/01 - GIA HIỆP 2C
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/193/05 - CN Cty Ty TNHH Olam Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/193/07/06 - Lâm Thăng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/193/07/04 - Khai Khoáng Bảo Nguyên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/193/04A - Công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/220/21/01 - Cty Cổ Phần Xây Dựng Gia Hiệp Phát
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/220/29 - TBA Công ty TNHH KT XD Lộc Đại Phát (2)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/220/29/01 - CTy Cổ Phần Năng Lượng Di Linh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/224 - Gia Hiệp 4
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/236 - Gia Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/238/02 - Duy Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/242A - Tam Bố
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/254/04 - Tam Bố 2A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/264 - Tam Bố
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/272 - Tam Bố 3
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/282/03 - CTy TNHH Tre Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/283/07 - Cty Huynh Đệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/283/07- DNTN Duy Cường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/283A/09/01 - Cty TNHH Cà Phê Phúc Ngân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/288/01 - CTy CP V-Green
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/294/03/13 - Hiệp Hòa 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/294/03/34 - Hiệp Hòa 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234 (Khu vực đầu ngã ba số 16 đến hết xã Hoà Bắc cũ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Trọng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.
Lịch cúp điện Lâm Hà
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn Nam Ninh xã Cát Tiên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 10:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Nam Ninh xã Cát Tiên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Nam Ninh xã Cát Tiên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 15:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/10 – 1/11/2026.
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