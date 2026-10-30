Honda City bản hatchback giá 318 triệu đồng rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning có gì đặc biệt?

Honda City bản hatchback có những gì?



Honda Elevate

Honda Cars India đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Elevate tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu bước đi quan trọng khi quốc gia này trở thành thị trường đầu tiên trên toàn cầu đón nhận bản cập nhật mới của mẫu SUV cỡ B này.

Elevate vốn được phát triển trên cùng nền tảng khung gầm với Honda City, nên vẫn được nhiều khách hàng ưu ái gán cho biệt danh “Honda City phiên bản SUV”. Về tổng thể ngoại thất, phiên bản nâng cấp của mẫu SUV này có diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn, nhờ phần đầu xe được tinh chỉnh mạnh mẽ với lưới tản nhiệt dạng lưới mới thay thế cho kiểu dáng cũ. Logo hãng nay đã được dịch chuyển lên mép nắp capo, kết hợp cùng cụm đèn pha LED liền mạch qua dải LED phân đoạn và dải chrome ngang trước đây được đổi sang tông màu đen bóng thể thao.

Elevate vốn được phát triển trên cùng nền tảng khung gầm với Honda City

Thân xe vẫn giữ nguyên phom dáng đặc trưng, nhưng được điểm xuyết thêm các chi tiết trang trí màu đen bóng thay cho lớp mạ bạc truyền thống. Trong khi đó, khu vực phía sau nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền, kéo dài toàn chiều rộng đuôi xe. Không chỉ cập nhật thiết kế, Honda Elevate giờ đây còn được bổ sung hai tùy chọn màu sơn mới là Nordic Forest Pearl và Crystal Black Pearl.

Bên trong khoang nội thất, không gian cabin của Honda Elevate gây ấn tượng với tông màu bọc ngà sang trọng, kết hợp cùng nhiều nâng cấp đắt giá về trang bị tiện nghi. Phiên bản cao cấp nhất ZX+ đã được trang bị tính năng thông gió hàng ghế sau. Đây là lần đầu trong phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Ấn Độ xuất hiện một mẫu xe có tính năng này. Chưa dừng ở đó, Honda Elevate còn đi kèm hàng loạt tiện ích hiện đại như camera 360 độ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng và cảm biến đỗ xe phía trước.

Sức mạnh vận hành của xe đến từ khối động cơ xăng 1.5L i-VTEC

Khả năng bảo vệ hành khách cũng được gia tăng đáng kể khi hệ thống phanh đĩa phía sau nay được áp dụng cho các phiên bản số tự động CVT từ bản VX trở lên, kết hợp cùng gói an toàn chủ động Level 2 Honda Sensing, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo, gương chiếu hậu chống chói tự động và móc ghế trẻ em ISOFIX tiêu chuẩn.

Bên trong khoang nội thất, không gian cabin của Honda Elevate gây ấn tượng với tông màu bọc ngà sang trọng

Sức mạnh vận hành của xe đến từ khối động cơ xăng 1.5L i-VTEC, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực Và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Khách hàng khi mua xe vẫn có hai tùy chọn truyền động gồm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT 7 cấp ảo, mang lại khả năng chuyển số mượt mà. Về mức độ tiêu hao nhiên liệu, mẫu SUV cỡ B này đạt hiệu quả sử dụng nhiên liệu khá ấn tượng với mức tiêu thụ 15,31 km/lít cho phiên bản số sàn và 16,61 km/lít với bản sử dụng hộp số CVT.

Giá Honda Ciy bản hatchback bao nhiêu?



Hiện tại, Honda Elevate mới đã có mặt tại các đại lý, thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo khách hàng nhờ mức giá khởi điểm vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 11,80 lakh Rs (khoảng 318 triệu đồng), rẻ hơn cả những mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên mức giá so với thế hệ tiền nhiệm, dải sản phẩm năm nay còn được nhà sản xuất bổ sung thêm các phiên bản cao cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người dùng. Trong đó, phiên bản ZX+ mới có giá 18,30 lakh Rs (khoảng 545 triệu đồng) và bản ZX+ Black CVT có giá 18,40 lakh Rs (khoảng 548 triệu đồng).

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.