Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

Nhiều người chia sẻ hình ảnh những miếng thịt được tẩm ướp sả, ớt, nước mắm rồi đem phơi ngoài nắng vài giờ trước khi nướng hoặc áp chảo, tạo nên món ăn hấp dẫn với lớp da se giòn và mùi thơm đặc trưng.

Không ít người cho rằng thời tiết càng nắng nóng thì càng thuận lợi để làm thịt một nắng vì thịt nhanh khô mặt, ít ruồi nhặng và đậm vị hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo kiểu chế biến này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.

Thịt “ngoài khô, trong ẩm” là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết trên Ngôi sao, thịt một nắng thực chất chưa phải thực phẩm được làm khô hoàn toàn.

Sau vài giờ phơi dưới nắng lớn, bề mặt miếng thịt có thể se lại và tạo cảm giác khô ráo. Tuy nhiên, bên trong thịt vẫn còn giữ nhiều độ ẩm. Trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ 35-40 độ C cùng độ ẩm không khí cao, đây lại là môi trường rất thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi.

Theo bác sĩ, nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E.coli, Campylobacter hay tụ cầu vàng có thể tồn tại sẵn trong thịt từ khâu giết mổ, vận chuyển và bảo quản. Khi đem phơi ngoài trời, thịt còn có nguy cơ nhiễm thêm vi khuẩn từ bụi bẩn, côn trùng, ruồi nhặng, tay người chế biến hoặc dụng cụ không đảm bảo vệ sinh.

Nhiều người lầm tưởng ánh nắng có thể diệt khuẩn nhưng ánh nắng thông thường không đủ khả năng tiệt trùng thực phẩm như các quy trình xử lý nhiệt trong công nghiệp thực phẩm.

Nguy cơ ngộ độc vẫn tồn tại dù đã nướng hoặc chiên lại

Điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất là tình trạng “ngoài khô, trong ẩm” của món thịt một nắng. Bề mặt miếng thịt khô nhanh dưới nắng nóng nhưng bên trong vẫn ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn tiếp tục phát triển.

Đáng chú ý, một số loại vi khuẩn như tụ cầu vàng có khả năng sinh độc tố trong quá trình phát triển. Những độc tố này chịu nhiệt khá tốt, đồng nghĩa với việc ngay cả khi thịt được chiên, nướng hoặc áp chảo lại, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Người ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt hoặc mất nước. Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là nhóm dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nếu xảy ra ngộ độc.

Không chỉ vi khuẩn, thịt phơi nắng còn tiềm ẩn nguy cơ nấm mốc và ký sinh trùng

Theo các chuyên gia, thời tiết miền Bắc hiện nay thường nắng gắt vào ban ngày nhưng độ ẩm tăng cao vào chiều tối và ban đêm. Nếu thịt sau khi phơi không được chế biến hoặc bảo quản lạnh kịp thời, thực phẩm có thể hút ẩm trở lại và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Một số loại nấm có thể sinh độc tố ảnh hưởng lâu dài đến gan, hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, nguy cơ ký sinh trùng cũng không thể xem nhẹ. Nếu nguồn thịt không được kiểm dịch đầy đủ, trong thịt có thể tồn tại nang sán hoặc ấu trùng giun xoắn. Việc phơi nắng vài giờ hoàn toàn không đủ để tiêu diệt các tác nhân này.

Nếu thịt sau đó không được nấu chín kỹ, người ăn có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng qua đường tiêu hóa, gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đau cơ, dị ứng hoặc thậm chí biến chứng thần kinh và tim mạch trong trường hợp nặng.

Chuyên gia khuyến cáo không nên chạy theo trào lưu trên mạng xã hội

Bác sĩ Lê Văn Thiệu cho rằng người dân không nên quá chủ quan hoặc chạy theo các trào lưu chế biến thực phẩm trên mạng xã hội, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan.

Theo bác sĩ, nguyên tắc an toàn với thực phẩm tươi sống vẫn là:

Chọn nguồn thịt rõ ràng, có kiểm dịch

Sơ chế sạch

Bảo quản đúng nhiệt độ

Nấu chín kỹ trước khi ăn

Nếu vẫn muốn làm thịt một nắng tại nhà, người chế biến cần đặc biệt chú ý vệ sinh khu vực phơi, tránh bụi bẩn và côn trùng. Sau khi phơi xong, thịt nên được chế biến ngay hoặc bảo quản lạnh đúng cách, không để ngoài môi trường quá lâu.

Quan trọng nhất, thịt phải được nấu chín kỹ trước khi ăn. Bởi theo các chuyên gia, nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” vẫn là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.