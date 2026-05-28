Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

Thứ năm, 15:20 28/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt tại miền Bắc với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C đang khiến món thịt ba chỉ một nắng trở thành “hot trend” trên mạng xã hội.

Nhiều người chia sẻ hình ảnh những miếng thịt được tẩm ướp sả, ớt, nước mắm rồi đem phơi ngoài nắng vài giờ trước khi nướng hoặc áp chảo, tạo nên món ăn hấp dẫn với lớp da se giòn và mùi thơm đặc trưng.

Không ít người cho rằng thời tiết càng nắng nóng thì càng thuận lợi để làm thịt một nắng vì thịt nhanh khô mặt, ít ruồi nhặng và đậm vị hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo kiểu chế biến này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.

Cái kết dở khóc dở cười của cặp đôi phơi thịt một nắng: Để sản phẩm ngon lành đảm bảo sức khỏe cần khắc phục 2 điều quan trọng

Thịt “ngoài khô, trong ẩm” là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết trên Ngôi sao, thịt một nắng thực chất chưa phải thực phẩm được làm khô hoàn toàn.

Sau vài giờ phơi dưới nắng lớn, bề mặt miếng thịt có thể se lại và tạo cảm giác khô ráo. Tuy nhiên, bên trong thịt vẫn còn giữ nhiều độ ẩm. Trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ 35-40 độ C cùng độ ẩm không khí cao, đây lại là môi trường rất thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi.

Theo bác sĩ, nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E.coli, Campylobacter hay tụ cầu vàng có thể tồn tại sẵn trong thịt từ khâu giết mổ, vận chuyển và bảo quản. Khi đem phơi ngoài trời, thịt còn có nguy cơ nhiễm thêm vi khuẩn từ bụi bẩn, côn trùng, ruồi nhặng, tay người chế biến hoặc dụng cụ không đảm bảo vệ sinh.

Nhiều người lầm tưởng ánh nắng có thể diệt khuẩn nhưng ánh nắng thông thường không đủ khả năng tiệt trùng thực phẩm như các quy trình xử lý nhiệt trong công nghiệp thực phẩm.

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua - Ảnh 2.

Nguy cơ ngộ độc vẫn tồn tại dù đã nướng hoặc chiên lại

Điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất là tình trạng “ngoài khô, trong ẩm” của món thịt một nắng. Bề mặt miếng thịt khô nhanh dưới nắng nóng nhưng bên trong vẫn ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn tiếp tục phát triển.

Đáng chú ý, một số loại vi khuẩn như tụ cầu vàng có khả năng sinh độc tố trong quá trình phát triển. Những độc tố này chịu nhiệt khá tốt, đồng nghĩa với việc ngay cả khi thịt được chiên, nướng hoặc áp chảo lại, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Người ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt hoặc mất nước. Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là nhóm dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nếu xảy ra ngộ độc.

Không chỉ vi khuẩn, thịt phơi nắng còn tiềm ẩn nguy cơ nấm mốc và ký sinh trùng

Theo các chuyên gia, thời tiết miền Bắc hiện nay thường nắng gắt vào ban ngày nhưng độ ẩm tăng cao vào chiều tối và ban đêm. Nếu thịt sau khi phơi không được chế biến hoặc bảo quản lạnh kịp thời, thực phẩm có thể hút ẩm trở lại và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Một số loại nấm có thể sinh độc tố ảnh hưởng lâu dài đến gan, hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, nguy cơ ký sinh trùng cũng không thể xem nhẹ. Nếu nguồn thịt không được kiểm dịch đầy đủ, trong thịt có thể tồn tại nang sán hoặc ấu trùng giun xoắn. Việc phơi nắng vài giờ hoàn toàn không đủ để tiêu diệt các tác nhân này.

Nếu thịt sau đó không được nấu chín kỹ, người ăn có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng qua đường tiêu hóa, gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đau cơ, dị ứng hoặc thậm chí biến chứng thần kinh và tim mạch trong trường hợp nặng.

Chuyên gia khuyến cáo không nên chạy theo trào lưu trên mạng xã hội

Bác sĩ Lê Văn Thiệu cho rằng người dân không nên quá chủ quan hoặc chạy theo các trào lưu chế biến thực phẩm trên mạng xã hội, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan.

Theo bác sĩ, nguyên tắc an toàn với thực phẩm tươi sống vẫn là:

Chọn nguồn thịt rõ ràng, có kiểm dịch 

Sơ chế sạch 

Bảo quản đúng nhiệt độ 

Nấu chín kỹ trước khi ăn

Nếu vẫn muốn làm thịt một nắng tại nhà, người chế biến cần đặc biệt chú ý vệ sinh khu vực phơi, tránh bụi bẩn và côn trùng. Sau khi phơi xong, thịt nên được chế biến ngay hoặc bảo quản lạnh đúng cách, không để ngoài môi trường quá lâu.

Quan trọng nhất, thịt phải được nấu chín kỹ trước khi ăn. Bởi theo các chuyên gia, nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” vẫn là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờCó nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Rửa thịt gà trước khi nấu là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Không ít người cho rằng phải xối nước thật kỹ mới loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hay mùi tanh còn sót lại trên thịt sống. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến vi khuẩn phát tán khắp gian bếp mà nhiều người không hề hay biết.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

Đồ uống ngon làm từ mướp đắng, đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng

Đồ uống ngon làm từ mướp đắng, đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

Người bị đau lưng nên ăn và kiêng ăn gì để tránh nguy cơ thoát vị đĩa đệm?

Người bị đau lưng nên ăn và kiêng ăn gì để tránh nguy cơ thoát vị đĩa đệm?

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân

Cùng chuyên mục

Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳn

Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳn

Ăn - 1 giờ trước

Đây là nguyên liệu quen thuộc, có sẵn trong bếp của mỗi gia đình người Việt.

Thay vì thuốc hay thực phẩm chức năng: Lựa chọn tự nhiên cho sức khỏe gia đình từ góc nhìn của mẹ

Thay vì thuốc hay thực phẩm chức năng: Lựa chọn tự nhiên cho sức khỏe gia đình từ góc nhìn của mẹ

Ăn - 2 giờ trước

Với nhiều người mẹ, việc cân đối dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình thường là một thử thách không nhỏ. Khi mỗi thành viên đều có những nhu cầu sức khỏe khác nhau, trong khi quỹ thời gian bận rộn khiến việc lên kế hoạch cho từng bữa ăn cân bằng trở nên khó khăn.

Trời nắng nóng cực đỉnh: Ra đường nhớ mang theo loại nước này để tránh sốc nhiệt

Trời nắng nóng cực đỉnh: Ra đường nhớ mang theo loại nước này để tránh sốc nhiệt

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Mùa hè với cái nắng gay gắt không chỉ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu không giữ đủ nước và làm mát cơ thể đúng cách. Dưới đây là những loại đồ uống mang theo khi trời nắng bạn không nên bỏ qua.

Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Có 3 loại "cỏ dại" được nhắc đến nhiều nhất, hiện nay vẫn rất dễ tìm ở chợ Việt.

10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Món canh chua mực trở thành cứu tinh cho ngày bận rộn, mà vẫn ngon cơm, cuốn hút cả nhà ngày hè nóng nực.

Đồ uống ngon làm từ mướp đắng, đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng

Đồ uống ngon làm từ mướp đắng, đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Có những ngày cơ thể thèm một ly nước mát lành, và giữ trưa hè ly nước mướp đắng với cách kết hợp đúng nguyên liệu giúp bạn nhẹ người, hạ nhiệt rất dễ chịu, còn giúp làm đẹp da.

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

Người bị đau lưng nên ăn và kiêng ăn gì để tránh nguy cơ thoát vị đĩa đệm?

Người bị đau lưng nên ăn và kiêng ăn gì để tránh nguy cơ thoát vị đĩa đệm?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là một số loại thực phẩm có lợi cho người bị đau lưng, có triệu chứng thoát vị đĩa đệm. Người bệnh nên tham khảo, cân nhắc và thêm vào thực đơn hàng ngày.

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thời tiết mùa hè có thể nóng đến 40°C, nếu đi từ trời nắng về, bạn tuyệt đối không được uống nước lạnh. Đó là sai lầm nguy hiểm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Rửa thịt gà trước khi nấu là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Không ít người cho rằng phải xối nước thật kỹ mới loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hay mùi tanh còn sót lại trên thịt sống. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến vi khuẩn phát tán khắp gian bếp mà nhiều người không hề hay biết.

Xem nhiều

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

Ăn

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Ăn
"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Ăn
Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ẩm thực 360
Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top