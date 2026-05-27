Đồ uống ngon làm từ mướp đắng, đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng

Thứ tư, 19:00 27/05/2026 | Ăn
GĐXH - Có những ngày cơ thể thèm một ly nước mát lành, và giữ trưa hè ly nước mướp đắng với cách kết hợp đúng nguyên liệu giúp bạn nhẹ người, hạ nhiệt rất dễ chịu, còn giúp làm đẹp da.

Ly nước mướp đắng mát lành

Trưa hè oi ả, đi ship hàng về tôi cảm thấy mệt mỏi, nặng nề nên than với mẹ. Ngay lập tức, mẹ bảo tôi rửa mặt, lau người nhẹ bằng nước mát rồi vào nghỉ. Rồi mẹ vào bếp làm cho tôi ly nước mướp đắng - táo xanh mát lành. Mẹ bảo nước sinh tố mướp đắng kết hợp táo xanh và gừng giúp thanh nhiệt, dịu nóng trong, giảm mỏi mệt... rất tốt lúc trưa hè. Món này mẹ mới học được trên mạng và tôi là người đầu tiên được mẹ làm cho uống.

Tôi ghét vị đắng gắt của mướp đắng. Nhưng đang mệt nên uống cho mẹ vui lòng. Ban đầu, nước hơi đắng thật, nhưng rồi tôi cảm nhận được vị thanh, rồi cơ thể dịu mát dần từ bên trong. Tôi chợt nhớ đọc ở đâu đó là người càng trưởng thành càng thích vị mướp đắng. Hóa ra, cơ thể không cần quá nhiều thuốc bổ, mà chỉ cần một thứ đủ lành để tự cân bằng lại chính nó.

Các món nước uống ngon từ mướp đắng

Theo Đông y, mướp đắng giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và các hợp chất hỗ trợ chuyển hóa đường trong cơ thể. Nhưng điều khiến loại quả này được yêu thích không chỉ nằm ở thành phần dinh dưỡng, mà là cảm giác dễ chịu sau khi dùng.

Uống nước mướp đắng đúng cách, cơ thể nhẹ hơn, bớt nóng trong, da dễ chịu hơn sau những ngày ăn nhiều đồ dầu mỡ, đầu óc dịu lại trong thời tiết nóng nực, oi bức... Đặc biệt là vị đắng của mướp đắng không gắt như thuốc, mà đắng nhẹ, càng uống quen lại càng thấy dễ chịu.

Mướp đắng và món nước ngon mát làm từ mướp đắng đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng - Ảnh 2.

Nước ép mướp đắng táo xanh dễ làm, dễ uống nhất. Ảnh internet

Nước ép mướp đắng táo xanh dễ uống nhất

Sau đây là vài món nước ép với mướp đắng phù hợp với người mới bắt đầu làm quen với vị đắng của nó.

Nguyên liệu

1/2 quả mướp đắng

1 quả táo xanh, 1 lát gừng nhỏ, đá viên (hoặc nước mát).

Cách làm

Mướp đắng bỏ ruột, thái nhỏ.

Táo xanh để cả vỏ, cắt miếng. Táo xanh giúp cân bằng vị rất tốt.

Cho tất cả vào máy ép hoặc xay cùng ít nước. Có thể thêm vài giọt mật ong nếu thích.

Chắt nước ra ly. Màu nước xanh mát, uống thấy vị thanh nhẹ, mát ruột, rất hợp để uống vào buổi trưa nắng nóng, oi bức.

Mướp đắng và món nước ngon mát làm từ mướp đắng đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng - Ảnh 3.

Sinh tố mướp đắng giảm nhiều vị đắng, uống dễ ghiền. Ảnh internet

Sinh tố mướp đắng dứa dễ ghiền

Nếu cần uống mướp đắng, nhưng lại sợ vị đắng thì dứa (thơm) sẽ là cứu tinh.

Nguyên liệu và cách làm

Mướp đắng

Dứa chín

Sữa chua không đường, đá lạnh.

Sơ chế mướp đắng, dứa chín rồi cho vào máy xay sinh tố, lấy nước để riêng.

Thêm sữa chua không đường, đá lạnh, đánh đều thành ly nước sinh tố Mướp đắng - Dứa - Sữa chua ngon mát. Dứa tạo vị ngọt thơm tự nhiên. Sữa chua làm vị mềm hơn. Ly nước này uống lạnh, rất hợp với ngày hè oi bức, nóng trong. Chị em sẽ đặc biệt thích nước này vì ngon và tạo cảm giác nhẹ bụng.

Mướp đắng và món nước ngon mát làm từ mướp đắng đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng - Ảnh 4.

Các loại sinh tố với mướp đắng ngon mát, giải nhiệt nhanh. Ảnh internet

Mướp đắng và món nước ngon mát làm từ mướp đắng đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng - Ảnh 5.

Nước ép mướp đắng dưa leo giúp làm đẹp da cho phái đẹp. Ảnh internet.

Nước ép mướp đắng dưa leo – món đẹp da ưa thích

Mướp đắng kết hợp dưa leo tạo cảm giác mát rất tự nhiên.

Nguyên liệu

Mướp đắng

Dưa leo, lê hoặc táo, thêm lát chanh nhỏ.

Tất cả cho vào máy xay sinh tố ép lấy nước. Sau khi uống thường thấy người nhẹ và bớt cảm giác nóng trong rõ rệt. 

Dù mướp đắng tốt, nhưng chỉ dùng 2–3 lần/tuần là đủ. Một số người hạn chế dùng mướp đắng. Cụ thể:

1. Người huyết áp thấp hạn chế dùng mướp đắng vì làm cơ thể "hạ nhiệt" khá nhanh, dễ chóng mặt, mệt, lạnh… Muốn dùng chỉ uống ít, không uống sáng sớm, thêm gừng hoặc táo để cân bằng.

2. Người hay lạnh bụng, tiêu hóa yếu hạn chế uống nước mướp đắng vì dễ đầy bụng, đi ngoài...

3. Phụ nữ mang thai không dùng quá nhiều mướp đắng, đặc biệt dạng nước ép hoặc sinh tố đậm đặc… Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

4. Người đang quá gầy hoặc cơ thể suy nhược dùng mướp đắng kiểu "thanh nhiệt điều hòa" sẽ bị mệt, thiếu năng lượng, cơ thể lạnh, ăn uông mất ngon, thiếu sức…

5. Người đang dùng thuốc hạ đường huyết nên dùng có kiểm soát và theo dõi phản ứng cơ thể.

