Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng
GĐXH - Cua đồng là thủy sản giá rẻ ngày hè. Chỉ cần chế biến đúng cách, đây sẽ là món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả cho mâm cơm gia đình.
Cua đồng – món ăn dân dã quen thuộc ngày hè tốt cho xương
Theo Đông y, cua đồng còn gọi là điền giải, có tính hàn, vị mặn, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ làm mát cơ thể trong những ngày oi bức. Điểm đặc biệt của cua đồng là phần nước dùng ngọt thanh tự nhiên, ít ngấy nên rất phù hợp trong thực đơn mùa hè.
Các món ăn từ cua thường tạo cảm giác dễ chịu, kích thích vị giác ngay cả khi thời tiết nóng nực khiến nhiều người chán ăn.
Video: Lưu ý khi chế biến và nấu các món ăn với cua đồng (Hà My)
Cua đồng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như: protid, lipid, glucid, canxi, sắt, photpho, các acid amin thiết yếu. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều vitamin quan trọng như vitamin B, PP, B6… Đây là thực phẩm rất tốt cho xương khớp, hỗ trợ phòng ngừa còi xương, loãng xương và bồi bổ cơ thể.
Chế biến cua đồng đúng cách để đảm bảo an toàn
Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, khi ăn cua đồng cần phải sơ chế đúng cách. Dù bổ dưỡng, cua đồng sống ở môi trường ao hồ, bùn đất nên có thể mang theo ký sinh trùng hoặc vi khuẩn nếu không được làm sạch kỹ.
Để đảm bảo an toàn khi sử dụng cua đồng, chị em nội trợ cần thực hiện các bước sơ chế đúng cách. Khi mua cua, nên chọn cua còn khỏe, di chuyển nhanh, tránh mua cua chết hoặc cua xay sẵn không rõ nguồn gốc. Cua tươi thường cho phần thịt thơm, chắc và an toàn hơn khi chế biến.
Sau khi mua về, cua cần được rửa nhiều lần để loại bỏ bùn đất bám bên ngoài. Tiếp đó, ngâm cua trong nước sạch khoảng 1–2 giờ để cua nhả bớt chất bẩn.
Một mẹo được nhiều người áp dụng là ngâm cua với nước muối pha chút rượu trắng khoảng 10–15 phút. Cách này giúp làm sạch ký sinh trùng hiệu quả hơn, đồng thời giúp cua "say", dễ sơ chế.
Khi tách cua, cần bỏ hoàn toàn phần yếm, miệng và phổi cua vì đây là những bộ phận dễ chứa sạn và gây mùi hôi. Tránh cầm vào càng cua vì phần này có nhiều gai sắc, dễ gây trầy xước.
Riêng phần gạch cua nên khêu nhẹ tay để giữ nguyên phần béo thơm đặc trưng. Thân cua sau khi làm sạch có thể đem xay hoặc giã nhuyễn rồi lọc lấy nước để nấu canh, bún riêu. Nếu muốn giữ nguyên hương vị truyền thống, bạn có thể giã bằng tay để thịt cua thơm và bông hơn.
Lọc cua là bước quan trọng cần thực hiện kỹ lưỡng. Hòa phần cua xay vào khoảng 1–1,5 lít nước, khuấy đều rồi để lắng, lọc lấy phần nước trong bên trên và đổ qua rây để loại bỏ xác cua.
Món ngon từ cua đồng giải nhiệt ngày hè
Bún riêu cua đồng
Đây là món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích vào mùa nóng. Nước dùng cua thanh ngọt kết hợp cùng cà chua chua nhẹ, riêu cua béo thơm và rau sống tươi mát tạo nên hương vị rất dễ ăn.
Một bát bún riêu ngon thường có màu sắc bắt mắt với gạch cua vàng óng, cà chua đỏ au và rau xanh ăn kèm. Khi ăn thêm rau muống chẻ, bắp chuối hay xà lách thái nhỏ sẽ càng tăng độ thanh mát.
Canh cua rau rút, khoai sọ, rau muống
Canh cua là món gần như không thể thiếu trong bữa cơm mùa hè miền Bắc. Một bát canh rau muống xanh mềm, rau rút giòn, khoai sọ bùi dẻo, riêu cua béo ngậy, nước canh ngọt tự nhiên dễ kích thích vị giác và đủ đầy dinh dưỡng.
Để nồi canh ngon, cần chú ý canh lửa vừa khi nấu để riêu cua đóng tảng đẹp mắt, không bị vỡ vụn. Rau rút nên cho vào sau cùng rồi tắt bếp ngay để giữ độ giòn và mùi thơm đặc trưng.
Riêng phần gạch cua thường được phi với hành để tạo độ béo ngậy và hương thơm hấp dẫn cho món canh.
Cua rang me
Nếu muốn đổi vị, mọi người có thể chế biến món cua đồng rang me. Món ăn có vị chua ngọt hài hòa, lớp sốt me sánh nhẹ bám đều từng miếng cua tạo cảm giác rất bắt vị.
Me cung cấp acid tartaric và polyphenol tự nhiên, giúp giảm stress ôxy hóa, tốt cho sức khỏe. Vào ngày hè, bạn cũng có thể đổi món với cua đồng rang me giòn ngon hấp dẫn.
Chuẩn bị nguyên liệu: 500gr cua đồng, 100g me chín, tỏi băm, bột bắp, đường, hạt tiêu, dầu màu điều, nước mắm, muối, dầu ăn.
Cách làm:
Cua sau khi sơ chế sạch được chặt đôi rồi ướp cùng nước mắm, tỏi, tiêu và gia vị khoảng 15 phút để thấm đều. Me dầm với nước ấm, lọc lấy phần nước cốt. Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi rồi cho gạch cua vào xào riêng để giữ độ béo thơm.
Tiếp theo, rang cua trên lửa vừa đến khi vàng giòn nhẹ rồi đổ nước cốt me vào đảo đều. Khi nước sốt sôi lên, cho phần gạch cua cùng bột bắp pha loãng vào để tạo độ sánh.
Thành phẩm là món cua rang me có màu sắc hấp dẫn, vị chua ngọt đậm đà, cực kỳ thích hợp ăn cùng cơm nóng trong những ngày mưa hè hoặc thời tiết oi bức.
