"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Nước ép dứa với cà rốt và táo

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả dứa, 1 củ cà rốt, 1 quả táo, đường, muối, đá.

Cách thực hiện: Dứa, cà rốt bạn gọt sạch vỏ, sau đó ngâm vào nước muối loãng một chút rồi rửa sạch với nước lạnh. Táo bạn không cần gọt vỏ, chỉ cần cắt bỏ núm, sau đó rửa sạch.

Bổ táo, dứa làm 4 miếng theo chiều dọc. Bạn chuẩn bị ca đựng với đá và muối sẵn trong đó. Một vài hạt muối biển sẽ giúp nước ép ngọt hơn, và đảm bảo nước táo không bị thâm.

Nước ép táo, dứa, cà rốt hoàn thành có màu cam đẹp mắt với sự hoà quyện giữa vị ngọt dịu của táo cùng 1 chút vị thanh thanh của cà rốt tạo nên một hương vị thơm ngon, khó cưỡng.

Bạn cho cà rốt, sau đó là táo, dứa vào ống nhồi, ép cho đến hết hoàn toàn nguyên liệu. Thử lại nước ép 1 lần sau đó thêm đá và đường sao cho hợp để thưởng thức.

Nước ép dứa và cần tây

Nguyên liệu: 1/2 quả dứa. 2 củ cần tây. 1/2 quả cam. 1/2 tách đá. 1/4 tách nước ép chanh tươi.

Cách làm: Gọt và bỏ hạt dứa, cắt thành từng miếng vừa ăn. Lột vỏ cần tây, cắt thành từng miếng vừa ăn. Cho dứa, cần tây và cam vào máy xay sinh tố hoặc máy ép trái cây để lấy nước ép.

Bằng cách kết hợp nước ép cần tây, dứa vào chế độ ăn uống, bạn có thể hỗ trợ được giảm đau bệnh xương khớp.

Trộn đều nước ép dứa và cần tây, nước cam và nước ép chanh. Thêm đá vào trộn đều. Rót nước ép vào ly và thưởng thức.

Nước ép dứa với chanh gừng

Nguyên liệu: Dứa 1 quả. Gừng 1 nhánh nhỏ. Chanh 1/2 quả. Nước đường 20ml

Cách làm: Dứa sơ chế tương tự như các cách làm nước ép trên. Gừng rửa sạch, dùng dao cạo sạch lớp vỏ ngoài rồi thái thành miếng nhỏ.

Chanh cắt đôi, vắt lấy nước cốt, bỏ hạt. Cho dứa, gừng và nước cốt chanh vào máy ép trái cây, ép lấy nước cốt. Cuối cùng, rót nước ép dứa vào ly nước đường, khuấy đều rồi uống.

Nước ép dứa với hạt chia

Nguyên liệu: Dứa 1 quả. Hạt chia 2 muỗng canh. Nước đường 30ml. Đá viên.

Dứa hay còn được gọi là thơm, đây là loại trái cây cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Cách làm: Ngâm hạt chia với nước khoảng 15 phút. Dứa sơ chế như trên rồi ép lấy nước cốt. Cho hạt chia, nước đường vào ly, rót nước ép dứa vào rồi khuấy đều. Cho thêm ít đá viên vào ly nữa là hoàn thành.

Nước ép dứa cóc

Chuẩn bị nguyên liệu: 5 quả cóc non. 1 quả dứa đã làm sạch. Đường, đá.

Cách làm nước ép: Cóc non bạn gọt sạch vỏ để nước ép không bị chát, sau đó bạn rửa sạch với nước lạnh. Dứa rửa sạch, cắt thành từng miếng cho vừa với máy ép.

Bạn cho cóc, sau đó đến dứa vào trong máy ép ép lấy nước, sau đó thêm đá, đường vào cho vừa vị là có thể uống được. Vị thanh thanh, chua mát của món nước này giúp giải khát rất tốt trong mùa hè đấy.

Nước ép ổi dứa

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả dứa. 1 quả ổi. Đường, đá.

Nước ép trái cây, đặc biệt là nước ép ổi, dứa luôn được rất nhiều người yêu thích nhờ sự giàu dinh dưỡng và hương vị mát lạnh mà nó mang lại.

Cách thực hiện: Dứa bạn gọt sạch, sau đó rửa kỹ với nước muối loãng. Ổi cắt bỏ núm đen sau đó rửa sạch với nước muối loãng cho khỏi thâm.

Cắt ổi và dứa thành 4 miếng theo chiều dọc. Sau đó, bạn cho ổi rồi đến dứa vào trong máy ép để ép lấy nước. Sau đó bạn thêm đường và đá, rót nước ép dứa ổi ra từng ly nhé.

Nước ép dứa nguyên chất

Chuẩn bị nguyên liệu: Nửa quả dứa. 30ml nước đường. 5ml siro chanh

Các bước thực hiện: Dứa sau khi mua về bạn tiến hành gọt sạch vỏ, loại bỏ mắt và rửa sạch (bạn có thể nhờ người bán làm giúp bước này). Sau đó, bạn cắt dứa thành những miếng nhỏ dày khoảng 2cm.

Để dứa luôn trông tươi ngon và đồng thời làm giảm độ chua, bạn ướp dứa với đường khoảng 30 phút, sau đó mang đi ép.

Ngoài ra, nước ép thơm chứa nhiều vitamin và chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hoá và giúp tiêu hao năng lượng một cách đáng kể.

Khởi động máy ép, cho dứa vào máy rồi nhấn nút để xoay nhuyễn. Khi có nước ép dứa, bạn pha nó cùng với 5ml siro chanh. Việc kết hợp này sẽ giúp ly nước ép có vị chua thanh, dễ chịu và không bị gắt.

Cuối cùng, bạn đổ 30ml nước đường vào bình đã có nươc ép dứa và lắc đều tay. Đợi mấy giây là đã có một ly nước ép thơm ngon.

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.