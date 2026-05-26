Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Thứ ba, 10:01 26/05/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tình trạng đau nhức xương khớp tê buốt luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Hãy cùng khám phá vì sao thói quen uống nước dứa mỗi tuần 2 lần lại có thể giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua nỗi lo đau nhức xương khớp.

Nước ép dứa với cà rốt và táo

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả dứa, 1 củ cà rốt, 1 quả táo, đường, muối, đá.

Cách thực hiện: Dứa, cà rốt bạn gọt sạch vỏ, sau đó ngâm vào nước muối loãng một chút rồi rửa sạch với nước lạnh. Táo bạn không cần gọt vỏ, chỉ cần cắt bỏ núm, sau đó rửa sạch.

Bổ táo, dứa làm 4 miếng theo chiều dọc. Bạn chuẩn bị ca đựng với đá và muối sẵn trong đó. Một vài hạt muối biển sẽ giúp nước ép ngọt hơn, và đảm bảo nước táo không bị thâm.

&quot;Cứu tinh&quot; cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần - Ảnh 1.

Nước ép táo, dứa, cà rốt hoàn thành có màu cam đẹp mắt với sự hoà quyện giữa vị ngọt dịu của táo cùng 1 chút vị thanh thanh của cà rốt tạo nên một hương vị thơm ngon, khó cưỡng.

Bạn cho cà rốt, sau đó là táo, dứa vào ống nhồi, ép cho đến hết hoàn toàn nguyên liệu. Thử lại nước ép 1 lần sau đó thêm đá và đường sao cho hợp để thưởng thức.

Nước ép dứa và cần tây

Nguyên liệu: 1/2 quả dứa. 2 củ cần tây. 1/2 quả cam. 1/2 tách đá. 1/4 tách nước ép chanh tươi.

Cách làm: Gọt và bỏ hạt dứa, cắt thành từng miếng vừa ăn. Lột vỏ cần tây, cắt thành từng miếng vừa ăn. Cho dứa, cần tây và cam vào máy xay sinh tố hoặc máy ép trái cây để lấy nước ép.

&quot;Cứu tinh&quot; cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần - Ảnh 2.

Bằng cách kết hợp nước ép cần tây, dứa vào chế độ ăn uống, bạn có thể hỗ trợ được giảm đau bệnh xương khớp.

Trộn đều nước ép dứa và cần tây, nước cam và nước ép chanh. Thêm đá vào trộn đều. Rót nước ép vào ly và thưởng thức.

Nước ép dứa với chanh gừng

Nguyên liệu: Dứa 1 quả. Gừng 1 nhánh nhỏ. Chanh 1/2 quả. Nước đường 20ml

Cách làm: Dứa sơ chế tương tự như các cách làm nước ép trên. Gừng rửa sạch, dùng dao cạo sạch lớp vỏ ngoài rồi thái thành miếng nhỏ.

Chanh cắt đôi, vắt lấy nước cốt, bỏ hạt. Cho dứa, gừng và nước cốt chanh vào máy ép trái cây, ép lấy nước cốt. Cuối cùng, rót nước ép dứa vào ly nước đường, khuấy đều rồi uống.

Nước ép dứa với hạt chia

Nguyên liệu: Dứa 1 quả. Hạt chia 2 muỗng canh. Nước đường 30ml. Đá viên.

&quot;Cứu tinh&quot; cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần - Ảnh 3.

Dứa hay còn được gọi là thơm, đây là loại trái cây cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Cách làm: Ngâm hạt chia với nước khoảng 15 phút. Dứa sơ chế như trên rồi ép lấy nước cốt. Cho hạt chia, nước đường vào ly, rót nước ép dứa vào rồi khuấy đều. Cho thêm ít đá viên vào ly nữa là hoàn thành.

Nước ép dứa cóc

Chuẩn bị nguyên liệu: 5 quả cóc non. 1 quả dứa đã làm sạch. Đường, đá.

Cách làm nước ép: Cóc non bạn gọt sạch vỏ để nước ép không bị chát, sau đó bạn rửa sạch với nước lạnh. Dứa rửa sạch, cắt thành từng miếng cho vừa với máy ép.

Bạn cho cóc, sau đó đến dứa vào trong máy ép ép lấy nước, sau đó thêm đá, đường vào cho vừa vị là có thể uống được. Vị thanh thanh, chua mát của món nước này giúp giải khát rất tốt trong mùa hè đấy.

Nước ép ổi dứa

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả dứa. 1 quả ổi. Đường, đá.

&quot;Cứu tinh&quot; cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần - Ảnh 4.

Nước ép trái cây, đặc biệt là nước ép ổi, dứa luôn được rất nhiều người yêu thích nhờ sự giàu dinh dưỡng và hương vị mát lạnh mà nó mang lại.

Cách thực hiện: Dứa bạn gọt sạch, sau đó rửa kỹ với nước muối loãng. Ổi cắt bỏ núm đen sau đó rửa sạch với nước muối loãng cho khỏi thâm.

Cắt ổi và dứa thành 4 miếng theo chiều dọc. Sau đó, bạn cho ổi rồi đến dứa vào trong máy ép để ép lấy nước. Sau đó bạn thêm đường và đá, rót nước ép dứa ổi ra từng ly nhé.

Nước ép dứa nguyên chất

Chuẩn bị nguyên liệu: Nửa quả dứa. 30ml nước đường. 5ml siro chanh

Các bước thực hiện: Dứa sau khi mua về bạn tiến hành gọt sạch vỏ, loại bỏ mắt và rửa sạch (bạn có thể nhờ người bán làm giúp bước này). Sau đó, bạn cắt dứa thành những miếng nhỏ dày khoảng 2cm.

Để dứa luôn trông tươi ngon và đồng thời làm giảm độ chua, bạn ướp dứa với đường khoảng 30 phút, sau đó mang đi ép.

&quot;Cứu tinh&quot; cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần - Ảnh 5.

Ngoài ra, nước ép thơm chứa nhiều vitamin và chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hoá và giúp tiêu hao năng lượng một cách đáng kể.

Khởi động máy ép, cho dứa vào máy rồi nhấn nút để xoay nhuyễn. Khi có nước ép dứa, bạn pha nó cùng với 5ml siro chanh. Việc kết hợp này sẽ giúp ly nước ép có vị chua thanh, dễ chịu và không bị gắt.

Cuối cùng, bạn đổ 30ml nước đường vào bình đã có nươc ép dứa và lắc đều tay. Đợi mấy giây là đã có một ly nước ép thơm ngon.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần - Ảnh 6.8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần - Ảnh 7.Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân

Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?

Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?

Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

Cùng chuyên mục

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da. Tuy nhiên, cách uống như nào thì cần phải đúng phương pháp để tận dụng tối đa những tác dụng tuyệt vời của loại đồ uống này.

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Ăn - 4 giờ trước

Các món hấp chứa rất ít dầu, và chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm của nguyên liệu được bảo toàn tốt. Kết quả là các món ăn thường mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.

Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ

Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Củ tỏi là loại củ gia vị quen thuộc trong gian bếp của gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết một bộ phận nữa của cây tỏi lại là đặc sản được gọi “rau trường thọ”, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ và bổ dưỡng cho sức khỏe.

6 mâm cơm giản dị, nhìn đã thấy "yêu bếp, thương nhà"

6 mâm cơm giản dị, nhìn đã thấy "yêu bếp, thương nhà"

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - "Nhiều hôm đi làm về mệt thật, đứng bếp cũng oải lắm… nhưng nhìn cả nhà ngồi ăn ngon miệng, mấy đứa nhỏ ríu rít nói chuyện là tự nhiên lại thấy đáng!".

Đừng chỉ ăn quả, hoa loại cây này được dùng làm món ăn, vị thuốc "quý" ít ai hay

Đừng chỉ ăn quả, hoa loại cây này được dùng làm món ăn, vị thuốc "quý" ít ai hay

Ăn - 18 giờ trước

Ít ai biết rằng, không chỉ phần quả được ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giàu chất xơ, ngay cả hoa của loại cây này từ lâu cũng được dùng như một loại thực phẩm và vị thuốc dân gian giàu giá trị.

Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Cua đồng là thủy sản giá rẻ ngày hè. Chỉ cần chế biến đúng cách, đây sẽ là món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả cho mâm cơm gia đình.

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì các loại nước đóng chai, sử dụng nước ép từ rau củ quả tươi không chỉ giúp hạ nhiệt tức thì mà còn hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả.

Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum

Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum

Ăn - 1 ngày trước

Món canh này ăn điểm ở sự tươi mát, thời gian đứng bếp cực ngắn nên các mẹ không lo bị nóng.

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ có giá thành rẻ, loại thịt này ít chất béo, dễ chế biến thành nhiều món ngon. Chỉ cần xào cùng ngồng tỏi xanh non là đã có ngay món ăn thơm lừng, đưa cơm khó cưỡng ngày hè.

10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nấu gì để bồi bổ cho người thân sau trận ốm, hãy lưu lại ngay danh sách các món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng dưới đây.

Xem nhiều

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Nấu cơm là công việc quen thuộc đến mức nhiều người thực hiện theo quán tính: vo gạo, đổ nước, bấm nút và chờ đợi.

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Ăn
8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

Ăn
Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ẩm thực 360
Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top