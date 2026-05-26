"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần
GĐXH - Tình trạng đau nhức xương khớp tê buốt luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Hãy cùng khám phá vì sao thói quen uống nước dứa mỗi tuần 2 lần lại có thể giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua nỗi lo đau nhức xương khớp.
Nước ép dứa với cà rốt và táo
Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả dứa, 1 củ cà rốt, 1 quả táo, đường, muối, đá.
Cách thực hiện: Dứa, cà rốt bạn gọt sạch vỏ, sau đó ngâm vào nước muối loãng một chút rồi rửa sạch với nước lạnh. Táo bạn không cần gọt vỏ, chỉ cần cắt bỏ núm, sau đó rửa sạch.
Bổ táo, dứa làm 4 miếng theo chiều dọc. Bạn chuẩn bị ca đựng với đá và muối sẵn trong đó. Một vài hạt muối biển sẽ giúp nước ép ngọt hơn, và đảm bảo nước táo không bị thâm.
Bạn cho cà rốt, sau đó là táo, dứa vào ống nhồi, ép cho đến hết hoàn toàn nguyên liệu. Thử lại nước ép 1 lần sau đó thêm đá và đường sao cho hợp để thưởng thức.
Nước ép dứa và cần tây
Nguyên liệu: 1/2 quả dứa. 2 củ cần tây. 1/2 quả cam. 1/2 tách đá. 1/4 tách nước ép chanh tươi.
Cách làm: Gọt và bỏ hạt dứa, cắt thành từng miếng vừa ăn. Lột vỏ cần tây, cắt thành từng miếng vừa ăn. Cho dứa, cần tây và cam vào máy xay sinh tố hoặc máy ép trái cây để lấy nước ép.
Trộn đều nước ép dứa và cần tây, nước cam và nước ép chanh. Thêm đá vào trộn đều. Rót nước ép vào ly và thưởng thức.
Nước ép dứa với chanh gừng
Nguyên liệu: Dứa 1 quả. Gừng 1 nhánh nhỏ. Chanh 1/2 quả. Nước đường 20ml
Cách làm: Dứa sơ chế tương tự như các cách làm nước ép trên. Gừng rửa sạch, dùng dao cạo sạch lớp vỏ ngoài rồi thái thành miếng nhỏ.
Chanh cắt đôi, vắt lấy nước cốt, bỏ hạt. Cho dứa, gừng và nước cốt chanh vào máy ép trái cây, ép lấy nước cốt. Cuối cùng, rót nước ép dứa vào ly nước đường, khuấy đều rồi uống.
Nước ép dứa với hạt chia
Nguyên liệu: Dứa 1 quả. Hạt chia 2 muỗng canh. Nước đường 30ml. Đá viên.
Cách làm: Ngâm hạt chia với nước khoảng 15 phút. Dứa sơ chế như trên rồi ép lấy nước cốt. Cho hạt chia, nước đường vào ly, rót nước ép dứa vào rồi khuấy đều. Cho thêm ít đá viên vào ly nữa là hoàn thành.
Nước ép dứa cóc
Chuẩn bị nguyên liệu: 5 quả cóc non. 1 quả dứa đã làm sạch. Đường, đá.
Cách làm nước ép: Cóc non bạn gọt sạch vỏ để nước ép không bị chát, sau đó bạn rửa sạch với nước lạnh. Dứa rửa sạch, cắt thành từng miếng cho vừa với máy ép.
Bạn cho cóc, sau đó đến dứa vào trong máy ép ép lấy nước, sau đó thêm đá, đường vào cho vừa vị là có thể uống được. Vị thanh thanh, chua mát của món nước này giúp giải khát rất tốt trong mùa hè đấy.
Nước ép ổi dứa
Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả dứa. 1 quả ổi. Đường, đá.
Cách thực hiện: Dứa bạn gọt sạch, sau đó rửa kỹ với nước muối loãng. Ổi cắt bỏ núm đen sau đó rửa sạch với nước muối loãng cho khỏi thâm.
Cắt ổi và dứa thành 4 miếng theo chiều dọc. Sau đó, bạn cho ổi rồi đến dứa vào trong máy ép để ép lấy nước. Sau đó bạn thêm đường và đá, rót nước ép dứa ổi ra từng ly nhé.
Nước ép dứa nguyên chất
Chuẩn bị nguyên liệu: Nửa quả dứa. 30ml nước đường. 5ml siro chanh
Các bước thực hiện: Dứa sau khi mua về bạn tiến hành gọt sạch vỏ, loại bỏ mắt và rửa sạch (bạn có thể nhờ người bán làm giúp bước này). Sau đó, bạn cắt dứa thành những miếng nhỏ dày khoảng 2cm.
Để dứa luôn trông tươi ngon và đồng thời làm giảm độ chua, bạn ướp dứa với đường khoảng 30 phút, sau đó mang đi ép.
Khởi động máy ép, cho dứa vào máy rồi nhấn nút để xoay nhuyễn. Khi có nước ép dứa, bạn pha nó cùng với 5ml siro chanh. Việc kết hợp này sẽ giúp ly nước ép có vị chua thanh, dễ chịu và không bị gắt.
Cuối cùng, bạn đổ 30ml nước đường vào bình đã có nươc ép dứa và lắc đều tay. Đợi mấy giây là đã có một ly nước ép thơm ngon.
