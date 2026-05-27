Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Thứ tư, 07:10 27/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Rửa thịt gà trước khi nấu là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Không ít người cho rằng phải xối nước thật kỹ mới loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hay mùi tanh còn sót lại trên thịt sống. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến vi khuẩn phát tán khắp gian bếp mà nhiều người không hề hay biết.

Thực tế, việc rửa thịt gà dưới vòi nước không giúp tiêu diệt vi khuẩn như nhiều người nghĩ. Ngược lại, hành động này còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo vào thực phẩm và dụng cụ nấu ăn.

Vì sao không nên rửa thịt gà dưới vòi nước?

Thịt gà sống có thể chứa các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm như Salmonella hoặc Campylobacter. Đây là những tác nhân phổ biến gây đau bụng, tiêu chảy, sốt và nhiều vấn đề tiêu hóa nguy hiểm.

Nhiều người nghĩ rằng nước chảy mạnh sẽ cuốn trôi vi khuẩn khỏi bề mặt thịt. Nhưng trên thực tế, vi khuẩn thường bám rất chặt vào cấu trúc protein của thịt sống nên không dễ bị loại bỏ chỉ bằng nước.

Điều đáng lo hơn là khi xối nước trực tiếp lên thịt gà, các giọt nước li ti chứa vi khuẩn có thể bắn tung tóe ra xung quanh.

Theo nhiều nghiên cứu về an toàn thực phẩm, vi khuẩn từ thịt sống có thể phát tán xa hàng chục centimet, bám lên bồn rửa, mặt bếp, dao thớt, khăn lau hoặc cả rau sống đặt gần đó.

Điều này đồng nghĩa với việc một thao tác tưởng như “làm sạch” lại vô tình biến căn bếp thành nơi lây lan vi khuẩn.

Đặc biệt, nếu sau đó người nội trợ không vệ sinh kỹ khu vực bồn rửa và tay, nguy cơ nhiễm khuẩn chéo sẽ tăng lên đáng kể.

Nhiệt độ cao mới là yếu tố tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả

Các chuyên gia cho biết cách an toàn nhất để xử lý vi khuẩn trong thịt gà không phải là rửa, mà là nấu chín kỹ.

Phần lớn vi khuẩn gây hại sẽ bị tiêu diệt khi thịt đạt nhiệt độ từ khoảng 70 độ C trở lên trong quá trình nấu.

Khi gặp nhiệt độ đủ cao, cấu trúc protein của vi khuẩn bị phá vỡ, khiến chúng không còn khả năng gây bệnh.

Vì vậy, thay vì cố rửa thật sạch thịt sống, điều quan trọng hơn là đảm bảo thịt được chế biến chín hoàn toàn trước khi ăn.

Vậy có cần rửa thịt gà để khử mùi hôi?

Trong văn hóa nấu ăn của người Việt, nhiều người vẫn có thói quen dùng muối, gừng hoặc rượu trắng để khử mùi tanh của gà.

Nếu muốn thực hiện bước này, các chuyên gia khuyên không nên xả trực tiếp dưới vòi nước mạnh.

Thay vào đó, nên chuẩn bị một chậu nước nhỏ, đặt thịt gà thấp trong chậu rồi chà nhẹ bằng muối hoặc gừng để hạn chế nước bắn ra ngoài.

Sau khi sơ chế xong, cần rửa sạch bồn rửa, mặt bếp và tay bằng xà phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn.

Đối với các loại thịt gà đóng khay mua ở siêu thị đã được sơ chế đạt chuẩn, nhiều chuyên gia cho rằng không cần rửa lại. Người dùng chỉ cần dùng khăn giấy thấm khô bề mặt rồi đem chế biến.

Cách làm này còn giúp thịt ráo nước hơn, khi chiên hoặc áp chảo sẽ vàng đẹp và ít bắn dầu hơn.

Những nguyên tắc quan trọng khi xử lý thịt gà sống

Ngoài việc hạn chế rửa thịt gà dưới vòi nước, người nội trợ cũng cần chú ý một số nguyên tắc để tránh nhiễm khuẩn chéo trong bếp.

Dao và thớt dùng cho thịt sống nên tách riêng với dụng cụ chế biến rau sống hoặc đồ ăn chín.

Sau khi chạm vào thịt gà sống, cần rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây trước khi cầm sang thực phẩm khác.

Khăn lau bếp cũng nên được giặt sạch thường xuyên vì đây là nơi vi khuẩn rất dễ bám lại.

Nhiều thói quen nấu ăn quen thuộc tưởng chừng vô hại nhưng thực tế lại ảnh hưởng lớn đến an toàn thực phẩm. Với thịt gà sống, đôi khi “rửa ít hơn” mới chính là cách giúp căn bếp sạch và an toàn hơn.

