Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Chủ nhật, 10:11 24/05/2026 | Ẩm thực 360
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Loại rau này phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ, đặc biệt chứa thành phần hỗ trợ ức chế tế bào ung thư.

Nấm rơm - thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Nấm rơm là nguồn giàu các hợp chất có hoạt tính sinh học tự nhiên, có tác dụng giảm huyết áp và ngăn chặn tình trạng cao huyết áp. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại nấm này có thể giúp quản lý mức huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan trong nấm còn giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và các cơn đột quỵ nguy hiểm.

Loại 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.

Nấm rơm là loại nấm phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ. (Ảnh minh họa).

Hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nấm rơm có khả năng hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Các hợp chất thực vật trong nấm giúp ngăn chặn sự phát triển bất thường của tế bào và bảo vệ DNA khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra, đồng thời hỗ trợ đào thải các độc tố có nguy cơ gây ung thư ra khỏi cơ thể.

Món ngon với nấm rơm

Nấm rơm kho quẹt

Loại 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.

Món nấm rơm kho quẹt với hương vị đậm đà cay cay ngọt ngọt ăn chung với rau xà lách rất là đưa cơm luôn đó.

Bạch tuộc xào sa tế nấm rơm

Loại 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.

Món bạch tuộc xào nấm rơm ngon ngọt, dai giòn ăn cùng cơm trắng hoặc dùng để đãi khách đều rất tuyệt.

Nấm rơm chiên xù

Loại 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.

Món nấm rơm chiên xù vàng ươm hấp dẫn bên ngoài giòn giòn bên trong nấm rơm dai dai ngòn ngọt khiến cả người lớn và trẻ em đều thích mê. Món này khi ăn chấm cùng tương ớt và sốt mayonnaise ăn kèm với cà chua và dưa leo, dùng để ăn chơi hay ăn cơm đều hợp.

Canh gà nấu nấm rơm

Loại 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.

Bát canh gà nóng hổi đậm đà, ngon ngọt từ nấm và thịt gà vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng rất thích hợp trong những ngày mưa lạnh. Khi ăn bạn có thể ăn kèm cơm trắng hoặc bún tươi tùy theo sở thích của gia đình.

Thịt kho đậu hũ nấm rơm

Loại 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Vị thơm từ nấm rơm cùng vị béo ngậy từ thịt làm món ăn rất dễ "hao cơm". Đây là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, phù hợp với nhiều gia đình.

Loại 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.Bác sĩ chỉ cách phân biệt thịt bò thật và thịt giả tẩm hóa chất: Nhìn màu đỏ thôi chưa đủ

GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất thịt bò giả quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Các đối tượng gian lận thường dùng thịt heo sề làm nguyên liệu, sau đó trộn cùng hóa chất, huyết heo và phẩm màu để “biến hóa” thành thịt bò rồi tung ra thị trường.

Loại 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.5 cách nấu ăn âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư mà nhiều gia đình vẫn duy trì mỗi ngày

GĐXH - Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo chính cách nấu nướng mới là yếu tố âm thầm quyết định nguy cơ béo phì, tim mạch, thậm chí ung thư.

