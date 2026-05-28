Trời nắng nóng cực đỉnh: Ra đường nhớ mang theo loại nước này để tránh sốc nhiệt

Vì sao nên chọn uống các loại nước giải nhiệt này vào ngày hè khi đi ra đường?

Mùa hè với cái nắng gay gắt dễ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Do đó, việc giải nhiệt cơ thể trong thời điểm này là vô cùng quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết yếu như sau:

Ngăn ngừa mất nước: Trong thời tiết oi bức, cơ thể sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn để tự làm mát. Nếu không bổ sung đủ lượng nước cần thiết, cơ thể sẽ dễ bị mất nước, gây khô da, chóng mặt, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Hạn chế nguy cơ bị say nắng, sốc nhiệt: Nhiệt độ ở mức cao có thể khiến bạn bị sốc nhiệt, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Thanh lọc và đào thải độc tố: Một số loại đồ uống giải nhiệt tự nhiên có công dụng hỗ trợ gan và thận hoạt động hiệu quả hơn, giúp loại bỏ các độc tố. Nhờ vậy, làn da sẽ mịn màng hơn và cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng, sảng khoái.

Tăng cường sức khỏe: Những thức uống mát lành từ thiên nhiên sẽ bổ sung thêm các loại khoáng chất và vitamin cần thiết, giúp bạn cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo và tăng cường sức đề kháng trong những ngày hè oi bức.

Loại nước uống mùa hè giải nhiệt tốt cho sức khỏe khi đi ra đường

Nước lọc

Nước làm nên một nửa cơ thể con người, thói quen bổ sung nước cho cơ thể rất quan trọng. Cần uống ít nhất 1.84 lít nước mỗi ngày.

Nước dừa

Nước dừa có một số điểm mạnh sau: nước uống này ít carbohydrate nhưng nó giàu chất protein. Uống nước dừa chính là bù nước cho cơ thể một cách hiệu quả khi trời nắng gắt hay vận động nhẹ. Sử dụng nước dừa không đường khi trời nóng nực là lựa chọn tốt.

Nước ép trái cây theo mùa

Các loại nước ép trái cây theo mùa như nước ép nho đen, lựu, cà rốt hay cam không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Ví dụ, nước ép cam giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, còn nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi hư hại.

Nước cam, chanh

Cam, chanh có tác dụng cải thiện tình trạng khô khát, giải nhiệt. Dùng chữa các bệnh khô nóng do nhiệt. Chọn cam còn núm cuống, sờ vào núm cuống thấy chặt, khi bẻ bằng tay cũng không rụng.

Màu sắc của lá cam còn tươi hoặc héo nhưng vẫn dính ở cuống là cam mới được thu hái, nên tươi ngon và đảm bảo an toàn.

Nước ép đu đủ

Đu đủ không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn chứa enzyme papain giúp tiêu hóa tốt hơn. Nước ép đu đủ giúp giảm viêm, làm dịu da cháy nắng và hạ huyết áp. Bạn có thể thêm một chút mật ong để tăng thêm hương vị.

Nước ép rau củ

Đừng quên bổ sung nước ép rau củ vào thực đơn mùa hè của bạn. Các loại nước ép từ rau củ như cần tây, cà rốt hay cải bó xôi không chỉ giải nhiệt mà còn cung cấp nhiều chất xơ và vitamin giúp tăng cường sức khỏe. Hãy thử kết hợp các loại rau củ khác nhau để có những ly nước ép đa dạng và bổ dưỡng.

Nước uống thể thao

Nước uống thể thao là nước có chất điện giải. Uống nước này giúp người uống thỏa cơn giải khát hay tỉnh ngủ. Nước uống thể thao có hàm lượng đường và natri cao.

Loại nước này cung cấp năng lượng cho các vận động viên và người làm việc ngoài trời nắng gắt trong thời gian dài. Tuy nhiên, uống quá mức loại nước giải khát này có thể bị phản tác dụng.

Nước ép dưa chuột

Nước ép dưa chuột là một trong những thức uống giải nhiệt không thể bỏ qua, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Giống như các loại nước uống mùa hè làm mát khác, nước ép dưa chuột cũng chứa nhiều dưỡng chất.

