Trời nắng nóng cực đỉnh: Ra đường nhớ mang theo loại nước này để tránh sốc nhiệt
GĐXH - Mùa hè với cái nắng gay gắt không chỉ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu không giữ đủ nước và làm mát cơ thể đúng cách. Dưới đây là những loại đồ uống mang theo khi trời nắng bạn không nên bỏ qua.
Vì sao nên chọn uống các loại nước giải nhiệt này vào ngày hè khi đi ra đường?
Mùa hè với cái nắng gay gắt dễ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Do đó, việc giải nhiệt cơ thể trong thời điểm này là vô cùng quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết yếu như sau:
Ngăn ngừa mất nước: Trong thời tiết oi bức, cơ thể sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn để tự làm mát. Nếu không bổ sung đủ lượng nước cần thiết, cơ thể sẽ dễ bị mất nước, gây khô da, chóng mặt, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Hạn chế nguy cơ bị say nắng, sốc nhiệt: Nhiệt độ ở mức cao có thể khiến bạn bị sốc nhiệt, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.
Thanh lọc và đào thải độc tố: Một số loại đồ uống giải nhiệt tự nhiên có công dụng hỗ trợ gan và thận hoạt động hiệu quả hơn, giúp loại bỏ các độc tố. Nhờ vậy, làn da sẽ mịn màng hơn và cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng, sảng khoái.
Tăng cường sức khỏe: Những thức uống mát lành từ thiên nhiên sẽ bổ sung thêm các loại khoáng chất và vitamin cần thiết, giúp bạn cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo và tăng cường sức đề kháng trong những ngày hè oi bức.
Loại nước uống mùa hè giải nhiệt tốt cho sức khỏe khi đi ra đường
Nước lọc
Nước làm nên một nửa cơ thể con người, thói quen bổ sung nước cho cơ thể rất quan trọng. Cần uống ít nhất 1.84 lít nước mỗi ngày.
Nước dừa
Nước dừa có một số điểm mạnh sau: nước uống này ít carbohydrate nhưng nó giàu chất protein. Uống nước dừa chính là bù nước cho cơ thể một cách hiệu quả khi trời nắng gắt hay vận động nhẹ. Sử dụng nước dừa không đường khi trời nóng nực là lựa chọn tốt.
Nước ép trái cây theo mùa
Các loại nước ép trái cây theo mùa như nước ép nho đen, lựu, cà rốt hay cam không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Ví dụ, nước ép cam giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, còn nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi hư hại.
Nước cam, chanh
Cam, chanh có tác dụng cải thiện tình trạng khô khát, giải nhiệt. Dùng chữa các bệnh khô nóng do nhiệt. Chọn cam còn núm cuống, sờ vào núm cuống thấy chặt, khi bẻ bằng tay cũng không rụng.
Màu sắc của lá cam còn tươi hoặc héo nhưng vẫn dính ở cuống là cam mới được thu hái, nên tươi ngon và đảm bảo an toàn.
Nước ép đu đủ
Đu đủ không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn chứa enzyme papain giúp tiêu hóa tốt hơn. Nước ép đu đủ giúp giảm viêm, làm dịu da cháy nắng và hạ huyết áp. Bạn có thể thêm một chút mật ong để tăng thêm hương vị.
Nước ép rau củ
Đừng quên bổ sung nước ép rau củ vào thực đơn mùa hè của bạn. Các loại nước ép từ rau củ như cần tây, cà rốt hay cải bó xôi không chỉ giải nhiệt mà còn cung cấp nhiều chất xơ và vitamin giúp tăng cường sức khỏe. Hãy thử kết hợp các loại rau củ khác nhau để có những ly nước ép đa dạng và bổ dưỡng.
Nước uống thể thao
Nước uống thể thao là nước có chất điện giải. Uống nước này giúp người uống thỏa cơn giải khát hay tỉnh ngủ. Nước uống thể thao có hàm lượng đường và natri cao.
Loại nước này cung cấp năng lượng cho các vận động viên và người làm việc ngoài trời nắng gắt trong thời gian dài. Tuy nhiên, uống quá mức loại nước giải khát này có thể bị phản tác dụng.
Nước ép dưa chuột
Nước ép dưa chuột là một trong những thức uống giải nhiệt không thể bỏ qua, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Giống như các loại nước uống mùa hè làm mát khác, nước ép dưa chuột cũng chứa nhiều dưỡng chất.
Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?Ăn - 3 giờ trước
GĐXH - Có 3 loại "cỏ dại" được nhắc đến nhiều nhất, hiện nay vẫn rất dễ tìm ở chợ Việt.
10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hèĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Món canh chua mực trở thành cứu tinh cho ngày bận rộn, mà vẫn ngon cơm, cuốn hút cả nhà ngày hè nóng nực.
Đồ uống ngon làm từ mướp đắng, đẹp da, cực hợp ngày nắng nóngĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Có những ngày cơ thể thèm một ly nước mát lành, và giữ trưa hè ly nước mướp đắng với cách kết hợp đúng nguyên liệu giúp bạn nhẹ người, hạ nhiệt rất dễ chịu, còn giúp làm đẹp da.
13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'Ăn - 23 giờ trước
GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.
Người bị đau lưng nên ăn và kiêng ăn gì để tránh nguy cơ thoát vị đĩa đệm?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là một số loại thực phẩm có lợi cho người bị đau lưng, có triệu chứng thoát vị đĩa đệm. Người bệnh nên tham khảo, cân nhắc và thêm vào thực đơn hàng ngày.
Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thânĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết mùa hè có thể nóng đến 40°C, nếu đi từ trời nắng về, bạn tuyệt đối không được uống nước lạnh. Đó là sai lầm nguy hiểm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rửa thịt gà trước khi nấu là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Không ít người cho rằng phải xối nước thật kỹ mới loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hay mùi tanh còn sót lại trên thịt sống. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến vi khuẩn phát tán khắp gian bếp mà nhiều người không hề hay biết.
Ngày nóng nuốt cơm không trôi cứ làm ngay 3 món này, nấu cả mâm cơm chỉ mất 15 phút mà ngon không cưỡng nổiĂn - 1 ngày trước
Nếu chiều nay bạn chưa biết nấu gì để giải nhiệt cho gia đình, hãy làm ngay đĩa thịt luộc từ phần thịt đặc biệt này, kết hợp với bát nước mắm dầm loại quả chua đang vào mùa.
Loại rau mùa hè giàu sắt hơn thịt bò, dễ trồng quanh năm, nấu canh cực ngon được bán đầy chợ ViệtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Không chỉ là loại rau dân dã quen thuộc trong mâm cơm ngày hè, rau này chứa lượng sắt cao ngang, thậm chí vượt thịt bò, đồng thời giàu canxi, vitamin và chất xơ tốt cho sức khỏe.
7 mâm cơm gia đình giúp gắn kết thành viênĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy những gia đình duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau thường có sự kết nối tình cảm bền chặt hơn.
Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơnĂn
Các món hấp chứa rất ít dầu, và chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm của nguyên liệu được bảo toàn tốt. Kết quả là các món ăn thường mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.