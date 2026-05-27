Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân

Thứ tư, 09:08 27/05/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thời tiết mùa hè có thể nóng đến 40°C, nếu đi từ trời nắng về, bạn tuyệt đối không được uống nước lạnh. Đó là sai lầm nguy hiểm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Nguyên nhân

Hiện nay, nhiều người có thói quen tích trữ đồ đông lạnh, nước uống lạnh ngay tại nhà. Khi di chuyển từ môi trường nắng nóng bên ngoài về, nhiều người sẽ sử dụng nước đá, nước lạnh, kem... như một thói quen.

Đa số mọi người đều nghĩ rằng, uống đồ lạnh sẽ giúp hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, điều này không đúng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Tác hại

Khi đi nắng về, bạn không được uống đồ lạnh ngay lập tức. Bởi vì trong nước lạnh, các phân tử được tích hợp với nhau. Và sự tích hợp này khiến nước rất khó thấm vào tế bào cơ thể. Do đó, sau khi uống đồ lạnh, cơn khát vẫn không được giải quyết.

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1.

Đa số mọi người đều nghĩ rằng, uống đồ lạnh sẽ giúp hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, điều này không đúng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Việc uống nước lạnh lúc này sẽ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột, gây ra tình trạng đau họng, viêm họng, mất tiếng. Thêm vào đó, uống lạnh đột ngột làm dạ dày, ruột co thắt, gây ra nguy cơ đau bụng cấp tính. Ngoài ra, thói quen xấu này còn dễ khiến bạn mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cảm sốt, viêm phổi…

Uống nước để bù nước cho cơ thể

Khi nghỉ ngơi xong, bạn mới bắt đầu uống nước. Hiển nhiên lúc này, bạn không được uống nước lạnh. Nếu muốn uống lạnh thì nên để đồ uống ra nhiệt độ phòng để giảm lạnh rồi mới sử dụng. Tuy nhiên, bạn nên uống nước lọc hoặc oresol để bù nước đã mất vì đổ mồ hôi.

Oresol là dung dịch bù nước và điện giải. Đây là dung dịch uống với thành phần chính là đường, muối. Nếu pha Oresol đúng tỉ lệ sẽ mang lại hiệu quả bù nước và điện giải cao. Tuy nhiên, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn cách pha oresol và tuân thủ theo liều lượng quy định của nhà sản xuất.

Cách bổ sung nước cho cơ thể đúng cách vào mùa nắng nóng

Đầu tiên, bạn để đồ uống lạnh ra ngoài từ 10 đến 15 phút để giảm độ lạnh, sau đó mới sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe sau khi đi từ ngoài nắng về, bạn chỉ nên sử dụng nước ấm hoặc nước lọc. Nước ấm và nước lọc sẽ bù lại lượng nước đã mất cho cơ thể khi nhiệt độ tăng cao.

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2.

Nếu bạn đi ra ngoài vào những ngày nắng nóng, hãy uống nhiều nước hơn. Vì nhiệt độ cao sẽ khiến cơ thể mau mất nước, uống lượng nước nhiều hơn bình thường là cách tốt nhất để bù nước cho cơ thể. Đồng thời, nó còn giúp phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra.

Trong những ngày nắng nóng, bạn không nên uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn. Vì điều này làm tăng sự tiết mồ hôi, khiến các chất điện giải như kali, natri bị đào thải. Chính vì vậy, bạn sẽ có cảm giác khát nhiều hơn.

Bên cạnh đó, việc uống nước vội vàng sẽ gây ra nấc cụt, chướng bụng hoặc nghẹn. Do đó, cần chia nhỏ lượng nước và uống từ từ sẽ làm dịu cơn khát tốt nhất.

Nếu bạn đi ra ngoài vào những ngày nắng nóng, hãy uống nhiều nước hơn. Vì nhiệt độ cao sẽ khiến cơ thể mau mất nước, uống lượng nước nhiều hơn bình thường là cách tốt nhất để bù nước cho cơ thể. Đồng thời, nó còn giúp phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra.

Những lưu ý khi uống nước vào mùa hè

Mặc dù nước rất quan trọng đối với cơ thể nhưng nếu không sử dụng đúng cách cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi uống nước vào mùa hè nắng nóng.

Nên uống đủ 2 đến 3 lít nước lọc hoặc nước có khoáng nhẹ mỗi ngày. Nên bổ sung thêm những loại nước ép trái cây, rau củ tươi.

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 3.

Nên uống đủ 2 đến 3 lít nước lọc hoặc nước có khoáng nhẹ mỗi ngày.

Không nên sử dụng những loại nước ép trái cây đóng chai, nước ngọt, nước tăng lực, đồ uống có cồn, đồ uống chứa caffeine. Bởi những loại thức uống này có thể làm tăng bài tiết nước tiểu khiến tình trạng khát kéo dài.

Nên uống nước ấm, nhất là vào sáng sớm. Thay vì uống nước đá nên uống nước mát. Tuyệt đối không uống nước đá lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nắng về. Việc làm này có thể gây ra viêm họng, sốc nhiệt, cảm cúm...

Nên uống nước đá lạnh thành từng ngụm nhỏ, từ từ và chậm rãi. Nên uống nước vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, trước khi tập thể thao. Không nên vừa ăn vừa uống.

Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hếtNgười Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết

GĐXH – Có một thức quà chiều làm nên nét ẩm thực đặc sắc của Hà Nội mỗi vụ đầu hè. Một thức quà rất Hà Nội nhưng lại được tạo nên từ hương vị biển cả của sứa đỏ Hải Phòng, mắm tôm Ba Làng của Thanh Hóa và dừa bánh tẻ của Bến Tre – đó là món gỏi sứa đỏ.

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 4.Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

GĐXH - Thay vì các loại nước đóng chai, sử dụng nước ép từ rau củ quả tươi không chỉ giúp hạ nhiệt tức thì mà còn hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả.

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 5.10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nấu gì để bồi bổ cho người thân sau trận ốm, hãy lưu lại ngay danh sách các món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng dưới đây.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đình

"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đình

Người bị đầy bụng khó tiêu nên ăn gì để nhanh nhẹ bụng?

Người bị đầy bụng khó tiêu nên ăn gì để nhanh nhẹ bụng?

Cận cảnh chú mực câu nặng gần 3kg ở Quảng Ninh: Thịt mực siêu dày mang lại độ ngon tuyệt vời

Cận cảnh chú mực câu nặng gần 3kg ở Quảng Ninh: Thịt mực siêu dày mang lại độ ngon tuyệt vời

Cùng chuyên mục

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Rửa thịt gà trước khi nấu là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Không ít người cho rằng phải xối nước thật kỹ mới loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hay mùi tanh còn sót lại trên thịt sống. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến vi khuẩn phát tán khắp gian bếp mà nhiều người không hề hay biết.

Ngày nóng nuốt cơm không trôi cứ làm ngay 3 món này, nấu cả mâm cơm chỉ mất 15 phút mà ngon không cưỡng nổi

Ngày nóng nuốt cơm không trôi cứ làm ngay 3 món này, nấu cả mâm cơm chỉ mất 15 phút mà ngon không cưỡng nổi

Ăn - 2 giờ trước

Nếu chiều nay bạn chưa biết nấu gì để giải nhiệt cho gia đình, hãy làm ngay đĩa thịt luộc từ phần thịt đặc biệt này, kết hợp với bát nước mắm dầm loại quả chua đang vào mùa.

Loại rau mùa hè giàu sắt hơn thịt bò, dễ trồng quanh năm, nấu canh cực ngon được bán đầy chợ Việt

Loại rau mùa hè giàu sắt hơn thịt bò, dễ trồng quanh năm, nấu canh cực ngon được bán đầy chợ Việt

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH – Không chỉ là loại rau dân dã quen thuộc trong mâm cơm ngày hè, rau này chứa lượng sắt cao ngang, thậm chí vượt thịt bò, đồng thời giàu canxi, vitamin và chất xơ tốt cho sức khỏe.

7 mâm cơm gia đình giúp gắn kết thành viên

7 mâm cơm gia đình giúp gắn kết thành viên

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy những gia đình duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau thường có sự kết nối tình cảm bền chặt hơn.

"Món canh thần kỳ" ngon đến mức sẽ khiến bạn "rụng cả lông mày" mà nấu chỉ trong 10 phút

"Món canh thần kỳ" ngon đến mức sẽ khiến bạn "rụng cả lông mày" mà nấu chỉ trong 10 phút

Ăn - 17 giờ trước

Món canh này ít chất béo và giàu protein, rất thích hợp cho bữa tối giảm cân và cũng là món phù hợp cho người già và trẻ em.

Ngọc Loan gây choáng váng với căn bếp chuẩn phú bà

Ngọc Loan gây choáng váng với căn bếp chuẩn phú bà

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Mọi ngóc ngách trong căn bếp của phú bà đều toát ra "mùi tiền" thế này đây.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Tình trạng đau nhức xương khớp tê buốt luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Hãy cùng khám phá vì sao thói quen uống nước dứa mỗi tuần 2 lần lại có thể giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua nỗi lo đau nhức xương khớp.

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da. Tuy nhiên, cách uống như nào thì cần phải đúng phương pháp để tận dụng tối đa những tác dụng tuyệt vời của loại đồ uống này.

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Ăn - 1 ngày trước

Các món hấp chứa rất ít dầu, và chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm của nguyên liệu được bảo toàn tốt. Kết quả là các món ăn thường mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.

Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ

Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Củ tỏi là loại củ gia vị quen thuộc trong gian bếp của gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết một bộ phận nữa của cây tỏi lại là đặc sản được gọi “rau trường thọ”, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ và bổ dưỡng cho sức khỏe.

Xem nhiều

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

Ăn

GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.

Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

Ăn
Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Ăn
"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Ăn
Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top