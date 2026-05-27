Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân
GĐXH - Thời tiết mùa hè có thể nóng đến 40°C, nếu đi từ trời nắng về, bạn tuyệt đối không được uống nước lạnh. Đó là sai lầm nguy hiểm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
Nguyên nhân
Hiện nay, nhiều người có thói quen tích trữ đồ đông lạnh, nước uống lạnh ngay tại nhà. Khi di chuyển từ môi trường nắng nóng bên ngoài về, nhiều người sẽ sử dụng nước đá, nước lạnh, kem... như một thói quen.
Đa số mọi người đều nghĩ rằng, uống đồ lạnh sẽ giúp hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, điều này không đúng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Tác hại
Khi đi nắng về, bạn không được uống đồ lạnh ngay lập tức. Bởi vì trong nước lạnh, các phân tử được tích hợp với nhau. Và sự tích hợp này khiến nước rất khó thấm vào tế bào cơ thể. Do đó, sau khi uống đồ lạnh, cơn khát vẫn không được giải quyết.
Việc uống nước lạnh lúc này sẽ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột, gây ra tình trạng đau họng, viêm họng, mất tiếng. Thêm vào đó, uống lạnh đột ngột làm dạ dày, ruột co thắt, gây ra nguy cơ đau bụng cấp tính. Ngoài ra, thói quen xấu này còn dễ khiến bạn mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cảm sốt, viêm phổi…
Uống nước để bù nước cho cơ thể
Khi nghỉ ngơi xong, bạn mới bắt đầu uống nước. Hiển nhiên lúc này, bạn không được uống nước lạnh. Nếu muốn uống lạnh thì nên để đồ uống ra nhiệt độ phòng để giảm lạnh rồi mới sử dụng. Tuy nhiên, bạn nên uống nước lọc hoặc oresol để bù nước đã mất vì đổ mồ hôi.
Oresol là dung dịch bù nước và điện giải. Đây là dung dịch uống với thành phần chính là đường, muối. Nếu pha Oresol đúng tỉ lệ sẽ mang lại hiệu quả bù nước và điện giải cao. Tuy nhiên, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn cách pha oresol và tuân thủ theo liều lượng quy định của nhà sản xuất.
Cách bổ sung nước cho cơ thể đúng cách vào mùa nắng nóng
Đầu tiên, bạn để đồ uống lạnh ra ngoài từ 10 đến 15 phút để giảm độ lạnh, sau đó mới sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe sau khi đi từ ngoài nắng về, bạn chỉ nên sử dụng nước ấm hoặc nước lọc. Nước ấm và nước lọc sẽ bù lại lượng nước đã mất cho cơ thể khi nhiệt độ tăng cao.
Trong những ngày nắng nóng, bạn không nên uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn. Vì điều này làm tăng sự tiết mồ hôi, khiến các chất điện giải như kali, natri bị đào thải. Chính vì vậy, bạn sẽ có cảm giác khát nhiều hơn.
Bên cạnh đó, việc uống nước vội vàng sẽ gây ra nấc cụt, chướng bụng hoặc nghẹn. Do đó, cần chia nhỏ lượng nước và uống từ từ sẽ làm dịu cơn khát tốt nhất.
Nếu bạn đi ra ngoài vào những ngày nắng nóng, hãy uống nhiều nước hơn. Vì nhiệt độ cao sẽ khiến cơ thể mau mất nước, uống lượng nước nhiều hơn bình thường là cách tốt nhất để bù nước cho cơ thể. Đồng thời, nó còn giúp phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra.
Những lưu ý khi uống nước vào mùa hè
Mặc dù nước rất quan trọng đối với cơ thể nhưng nếu không sử dụng đúng cách cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi uống nước vào mùa hè nắng nóng.
Nên uống đủ 2 đến 3 lít nước lọc hoặc nước có khoáng nhẹ mỗi ngày. Nên bổ sung thêm những loại nước ép trái cây, rau củ tươi.
Không nên sử dụng những loại nước ép trái cây đóng chai, nước ngọt, nước tăng lực, đồ uống có cồn, đồ uống chứa caffeine. Bởi những loại thức uống này có thể làm tăng bài tiết nước tiểu khiến tình trạng khát kéo dài.
Nên uống nước ấm, nhất là vào sáng sớm. Thay vì uống nước đá nên uống nước mát. Tuyệt đối không uống nước đá lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nắng về. Việc làm này có thể gây ra viêm họng, sốc nhiệt, cảm cúm...
Nên uống nước đá lạnh thành từng ngụm nhỏ, từ từ và chậm rãi. Nên uống nước vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, trước khi tập thể thao. Không nên vừa ăn vừa uống.
