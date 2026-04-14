Khi một người muốn 'đổi mới', người kia lại thích an toàn: Mâu thuẫn âm thầm trong đời sống tình dục trung niên

Không có đúng sai rõ ràng. Nhưng nếu không được hiểu và xử lý đúng cách, sự khác biệt này có thể dần tạo ra khoảng cách.

Khi sự quen thuộc không còn đủ để giữ cảm xúc

Sau nhiều năm chung sống, sự quen thuộc là điều tất yếu. Hai người hiểu nhau, biết thói quen của nhau, và mọi thứ diễn ra gần như theo “kịch bản quen thuộc”.

Với một số người, điều đó mang lại cảm giác an toàn. Nhưng với người còn lại, chính sự lặp lại này lại khiến cảm xúc dần nhạt đi.

Anh Q., 47 tuổi, chia sẻ: “Tôi không có vấn đề gì với vợ, nhưng mọi thứ quá giống nhau. Tôi chỉ muốn có chút thay đổi, không phải điều gì quá lớn, chỉ là khác đi một chút”.

Trong khi đó, người vợ lại cảm thấy: “Mọi thứ vẫn ổn, tại sao phải thay đổi?”

Hai góc nhìn, hai nhu cầu khác nhau – và nếu không được nói ra, chúng dễ trở thành mâu thuẫn âm thầm.

Góc nhìn khoa học: Não bộ luôn tìm kiếm sự mới mẻ

Các nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học cho thấy, con người có xu hướng tìm kiếm sự mới mẻ như một cách để kích thích cảm xúc.

Nhà nhân học sinh học Helen Fisher cho rằng, những trải nghiệm mới có thể kích hoạt hệ thống dopamine trong não – liên quan đến cảm giác hứng thú và động lực. Điều này giải thích vì sao trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ, mọi thứ thường mãnh liệt hơn.

Tuy nhiên, khi mối quan hệ kéo dài, mức độ kích thích này giảm dần do sự quen thuộc.

Một số người có xu hướng tìm cách “làm mới” để khơi lại cảm xúc. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với điều đó.

Khi “đổi mới” bị hiểu nhầm là “không hài lòng”

Một trong những nguyên nhân khiến mâu thuẫn trở nên phức tạp là cách mỗi người diễn giải hành vi của đối phương.

Người muốn đổi mới thường chỉ mong muốn làm phong phú thêm trải nghiệm. Nhưng người còn lại có thể hiểu rằng: “Bạn không còn hài lòng với tôi như hiện tại.”

Theo chuyên gia trị liệu tâm lý Esther Perel, trong các mối quan hệ lâu dài, mong muốn thay đổi thường bị nhầm lẫn với sự thiếu thỏa mãn. Điều này khiến người còn lại dễ rơi vào trạng thái phòng thủ.

Khi cảm thấy bị “đánh giá”, họ có xu hướng khép lại, thay vì cởi mở.

Khi thiện chí trở thành áp lực

Chị N., 45 tuổi, từng cố gắng tạo sự mới mẻ trong đời sống vợ chồng sau khi đọc nhiều bài viết về “giữ lửa hôn nhân”. “Tôi nghĩ mình đang làm điều tốt. Nhưng chồng tôi lại có vẻ không thoải mái”.

Người chồng sau đó thừa nhận rằng anh cảm thấy bị “đặt vào tình huống phải thay đổi”, trong khi bản thân không sẵn sàng.

“Tôi quen với cách cũ. Khi mọi thứ thay đổi, tôi thấy mình không kiểm soát được,” anh nói.

Trong trường hợp này, cả hai đều có thiện chí, nhưng thiếu sự trao đổi khiến nỗ lực trở thành áp lực.

Vì sao nhiều người trung niên chọn “an toàn”?

Ở tuổi trung niên, nhu cầu về sự ổn định thường tăng lên. Sau nhiều biến động trong cuộc sống, cảm giác an toàn trở thành ưu tiên.

Theo các nghiên cứu về tâm lý phát triển, khi con người bước vào giai đoạn trung niên, họ có xu hướng giảm tìm kiếm rủi ro và tăng nhu cầu kiểm soát. Điều này không chỉ áp dụng trong công việc, mà cả trong đời sống cá nhân.

Vì vậy, việc giữ nguyên những gì quen thuộc không phải là sự “thiếu sáng tạo”, mà là một cách để duy trì cảm giác an toàn.

Khi hai nhu cầu khác nhau cùng tồn tại

Vấn đề không nằm ở việc ai đúng, ai sai. Một người muốn đổi mới để tìm lại cảm xúc. Người kia muốn giữ ổn định để cảm thấy yên tâm.

Cả hai đều là nhu cầu chính đáng.

Nhưng khi không được nói ra và thấu hiểu, chúng dễ bị nhìn nhận như sự đối lập.

Nhà tâm lý học John Gottman từng nhấn mạnh rằng, những mâu thuẫn bền vững trong hôn nhân thường không phải để “giải quyết dứt điểm”, mà để “quản lý tốt hơn”. Điều quan trọng là cách hai người đối diện với sự khác biệt.

Điều còn thiếu: Không phải giải pháp, mà là đối thoại

Trong nhiều trường hợp, các cặp đôi tìm kiếm “cách làm mới” hoặc “cách giữ lửa”, nhưng lại bỏ qua bước quan trọng nhất: nói chuyện với nhau.

Một người muốn thay đổi, nhưng không nói rõ lý do. Người kia cảm thấy không thoải mái, nhưng không dám chia sẻ.

Kết quả là cả hai đều hành động dựa trên suy đoán.

Trong khi đó, chỉ cần một cuộc trò chuyện đủ chân thành, nhiều hiểu lầm có thể được tháo gỡ.

Khi “đổi mới” không phải là thay đổi lớn

Một sai lầm phổ biến là nghĩ rằng đổi mới đồng nghĩa với những thay đổi lớn hoặc khác biệt hoàn toàn. Thực tế, ở tuổi trung niên, sự thay đổi nhỏ thường hiệu quả hơn.

Một cách tiếp cận khác. Một không gian khác. Một cách trò chuyện khác. Khi sự thay đổi diễn ra từ từ và có sự đồng thuận, nó không còn là áp lực, mà trở thành trải nghiệm chung.

Nhiều cặp đôi thành công trong việc duy trì đời sống tình dục hài hòa không phải vì họ chọn một trong hai, mà vì họ tìm được điểm cân bằng.

Họ giữ những gì khiến cả hai cảm thấy an toàn, đồng thời mở ra những không gian nhỏ cho sự mới mẻ.

Quan trọng hơn, họ không áp đặt, mà cùng nhau khám phá.