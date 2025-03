Phong thủy phòng khách cho người tuổi Thân: Mẹo đơn giản nhưng hiệu quả

Đối với người tuổi Thân (sinh các năm: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016), việc bài trí phòng khách hợp phong thủy có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ. Dưới đây là những mẹo phong thủy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả dành cho gia chủ tuổi Thân.

1. Chọn hướng phòng khách hợp phong thủy

Theo phong thủy, những hướng tốt nhất dành cho người tuổi Thân là Tây, Tây Nam và Đông Bắc. Khi bố trí phòng khách theo các hướng này, gia chủ sẽ đón nhận nhiều vượng khí, giúp công việc làm ăn thuận lợi và gia đình hạnh phúc.

2. Lựa chọn màu sắc phù hợp

Người tuổi Thân thuộc hành Kim (sinh năm 1992): Màu trắng phòng khách phù hợp là màu, xám, bạc. Màu này sẽ giúp tăng cường năng lượng Kim, giúp gia chủ phát triển sự nghiệp.

Người tuổi Thân thuộc hành Hỏa (sinh năm 1956, 2016): Các gam màu như đỏ, hồng, cam thường phù hợp nhất với người mệnh Hỏa. Tuy nhiên, nếu chọn những màu sơn phòng khách theo phong thủy này thì đôi khi khiến căn phòng khá nóng. Hơn nữa nếu sơn nhà những gam màu nóng như thế này việc trang trí nội thất cũng khó khăn hơn. Đừng lo, bởi bạn có thể sử dụng các gam màu tương sinh kết hợp như: xanh lục, xanh lá cây… Hoặc anh chị em cũng có thể sử dụng các gam màu nóng để trang trí nhấn nhá cho phòng khách thêm sinh động.

Người tuổi Thân thuộc hành Thổ (sinh năm 1968): Màu trắng phòng khách phù hợp là màu vàng, nâu đất. Màu này giúp gia chủ tăng sinh tài lộc.

Người tuổi Thân thuộc hành Mộc (sinh năm 1980): Màu hợp với người mệnh Mộc nói chung và màu sơn phòng khách cho người mệnh Mộc nói riêng là màu xanh lá cây, do Mộc trong tiếng Hán Việt có nghĩa là cây, cây thân gỗ, thảo mộc. Ngoài màu xanh lá cây thuần thì bạn cũng có thể “biến tấu” không gian sống với những màu cùng tông khác như xanh nõn chuối, xanh cốm, xanh đen,... Đây đều là những màu tốt vận, tương sinh với gia chủ mệnh Mộc, từ đó đem đến nhiều may mắn, sức khỏe tốt, sự nghiệp hanh thông, phát triển.

Người tuổi Thân thuộc hành Thủy (sinh năm 2004): Theo phong thủy thì màu sắc may mắn dành cho người mệnh Thủy là màu đen và màu xanh dương. Do đó, màu sơn nhà cho người mệnh Thủy nên là màu xanh dương, xanh lam, xanh đen, màu đen,... Ngoài ra, do Thủy tương sinh với Kim, nên gia chủ mệnh Thủy có thể sử dụng các màu sắc như vàng, trắng, bạc,...

3. Bố trí nội thất hợp phong thủy

4. Những điều cần tránh

: Nên chọn sofa có tông màu phù hợp với mệnh Kim và đặt tựa vào tường để tạo cảm giác vững chắc.: Cần duy trì độ sáng hợp lý, ưu tiên ánh sáng tự nhiên để tăng cường sinh khí cho ngôi nhà.: Gia chủ tuổi Thân có thể treo tranh phong thủy như tranh khỉ, tranh tùng hạc hoặc tranh phong cảnh thiên nhiên để tăng cường vượng khí.

Tránh đặt phòng khách ở hướng Đông hoặc Đông Nam, vì đây là những hướng không hợp phong thủy đối với người tuổi Thân. Không bày quá nhiều đồ vật sắc nhọn hoặc hình thù kỳ dị, vì có thể ảnh hưởng đến năng lượng tích cực trong nhà. Tránh để phòng khách bừa bộn, thiếu ánh sáng, vì điều này có thể cản trở dòng chảy tài lộc.

Bố trí phòng khách hợp phong thủy giúp người tuổi Thân không chỉ có một không gian sống hài hòa mà còn thu hút tài lộc, may mắn và sức khỏe. Chỉ với một số mẹo đơn giản như chọn hướng phòng, màu sắc và cách bài trí hợp lý, gia chủ tuổi Thân có thể tận hưởng cuộc sống sung túc và bình an.

