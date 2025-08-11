Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt?
GĐXH - Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường rất yêu thích việc làm đẹp không gian sống và nhiều lần chia sẻ những clip cắm hoa trên mạng xã hội.
Lần này, người đẹp 3 con khoe "cắm hoa đỏ rực cả tháng" cùng hình ảnh đầy năng lượng vào buổi sáng sớm. Loài hoa được cô ưu ái lần này là hoa tràng pháo, rực rỡ như những chùm pháo Tết, được tin là sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Dưới phần bình luận, Mạnh Trường hài hước góp vui: “Điêu quá, quay đêm qua đấy cả nhà ơi”, Phương Phạm đáp ngay: "Thế 1h sáng cắm thì phải sửa là cắm lúc nửa đêm à?" khiến khán giả càng thêm thích thú trước sự chăm chút cho không gian sống của gia đình nam diễn viên.
Là một người yêu hoa, thích trang trí không gian sống, Phương Phạm đã nhiều lần khiến công chúng mãn nhãn khi được chứng kiến những lần cắm hoa "siêu thực" của cô.
Trước đó, vợ Mạnh Trường hút 5000 lượt yêu thích trên mạng xã hội với màn cắm hoa thị. Vợ nam diễn viên tỉ mỉ ghi lại quá trình cắm của mình để chị em có thể tham khảo.
