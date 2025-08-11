Mới nhất
Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt?

Thứ hai, 16:01 11/08/2025
GĐXH - Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường rất yêu thích việc làm đẹp không gian sống và nhiều lần chia sẻ những clip cắm hoa trên mạng xã hội.

Lần này, người đẹp 3 con khoe "cắm hoa đỏ rực cả tháng" cùng hình ảnh đầy năng lượng vào buổi sáng sớm. Loài hoa được cô ưu ái lần này là hoa tràng pháo, rực rỡ như những chùm pháo Tết, được tin là sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Dưới phần bình luận, Mạnh Trường hài hước góp vui: “Điêu quá, quay đêm qua đấy cả nhà ơi”, Phương Phạm đáp ngay: "Thế 1h sáng cắm thì phải sửa là cắm lúc nửa đêm à?" khiến khán giả càng thêm thích thú trước sự chăm chút cho không gian sống của gia đình nam diễn viên.

Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Bình minh chưa kịp lên, Phương Phạm đã bắt tay vào cắm hoa, loài hoa nổi bật với sắc đỏ - vàng như pháo nổ, tượng trưng cho tài lộc.

Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Sau khi tháo lớp giấy bọc hoa tràng pháo, vợ Mạnh Trường tỉ mỉ cắt từng cành hoa, lựa thế để tạo dáng bình. Cô đứng cắm ngay trong không gian bếp hiện đại.

Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Bình gốm hoa văn phố cổ Hà Nội là điểm nhấn cho cả không gian. Hoa tràng pháo được cắm đan xen tầng tầng lớp lớp, tạo chiều sâu và độ bung nở.

Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Vợ Mạnh Trường cẩn thận xịt sương giữ ẩm cho từng cành hoa - bí quyết để tràng pháo luôn căng mọng, tươi lâu và rực rỡ như vừa mới cắm.

Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Cận cảnh từng nhánh hoa tràng pháo như đang vươn mình rực rỡ - đỏ thắm phần trên, vàng tươi phần dưới, nổi bật trên nền gương phản chiếu ánh đèn vàng.

Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Bình hoa sau khi hoàn thiện như một tác phẩm nghệ thuật sống, phản chiếu qua kính và ánh sáng trần tạo nên chiều sâu cho toàn bộ không gian phòng khách.

Là một người yêu hoa, thích trang trí không gian sống, Phương Phạm đã nhiều lần khiến công chúng mãn nhãn khi được chứng kiến những lần cắm hoa "siêu thực" của cô.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 1.

Trước đó, Phương Phạm gây chú ý với bình hoa chuối. Bà mẹ 3 con xinh đẹp chọn loài hoa chuối đỏ rực rỡ để tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách. Bình hoa không chỉ thể hiện sự khéo léo của cô trong việc sắp xếp hoa mà còn làm nổi bật lên vẻ đẹp của cơ ngơi sang trọng.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 2.

Phương Phạm tỉ mỉ cắm những bông hoa chuối đỏ trong bình gốm xanh, làm nổi bật màu sắc tươi sáng của hoa và sự sang trọng của không gian phòng khách.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 3.

Bà mẹ 3 con cắm thêm những chiếc lá xanh mướt vào bình hoa. Những chiếc lá không chỉ giúp bình hoa thêm phần sinh động mà còn làm nổi bật màu sắc rực rỡ của những bông hoa chuối đỏ.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 4.

Cô tiếp tục sắp xếp lá sao cho cân đối. Chiếc bình gốm xanh cùng màu sắc của lá và hoa hòa quyện với nhau, tạo thành một tác phẩm đầy sức sống.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 5.

Thành quả sau khi Phương Phạm hoàn thành việc cắm hoa là một bình hoa chuối đỏ rực rỡ, thu hút ánh nhìn với sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và hình dáng.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 7.

Cận cảnh bông hoa chuối đỏ rực, một loài hoa lạ nhưng đầy quyến rũ, được cắm gọn gàng trong chiếc bình xanh thanh nhã. Nhiều người dí dỏm trêu Phương Phạm chắc sẽ thu hoạch được cả hoa và quả.

Trước đó, vợ Mạnh Trường hút 5000 lượt yêu thích trên mạng xã hội với màn cắm hoa thị. Vợ nam diễn viên tỉ mỉ ghi lại quá trình cắm của mình để chị em có thể tham khảo. 

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 12.

Nhiều người còn nhớ lần cô hút 5000 lượt yêu thích trên mạng xã hội với màn cắm hoa thị. Phương Phạm tỉ mỉ ghi lại quá trình cắm của mình để chị em có thể tham khảo. Bà mẹ 3 con dí dỏm: "Em chỉ để ngắm chứ em không ăn đâu". Phương Phạm chuẩn bị cho việc cắm cành thị, bắt đầu bằng việc cắt tỉa cành thị một cách cẩn thận. Cành thị có kích thước khá lớn với nhiều quả xanh tươi, cô cắm vào bình sau đó sẽ cắt bớt lá.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 13.

Việc chọn bình cũng rất quan trọng. Bà xã Mạnh Trường chọn một chiếc bình cao, cổ rộng vừa phải để đảm bảo sự ổn định và dễ tạo điểm nhấn.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 14.

Các cành thị được sắp xếp theo dạng tự nhiên. Bà mẹ 3 con khéo léo uốn nắn cành để chúng lan tỏa từ trung tâm ra ngoài, tạo thành một bố cục đối xứng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang tính nghệ thuật cao.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 15.

Sau khi lá được cắt tỉa đi gần hết, các quả thị trở thành điểm nhấn nổi bật, mang đến một vẻ đẹp mộc mạc và gần gũi. Khác với cắm hoa, cắm cành quả mang đến một hình ảnh khác rất vui mắt.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 16.

Thành quả của Phương Phạm làm nhiều người thích thú. Có thể thấy, nghệ thuật cắm cành thị đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và mắt thẩm mỹ cao. Từ việc chọn cành, cắt tỉa, đến bố cục, tất cả đều phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng để tạo ra một tác phẩm tinh tế.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 17.

Theo thời gian, những trái thị sẽ dần dần chín, thay đổi màu sắc từ xanh sang vàng, mang đến một sức sống mới cho bình quả từng giai đoạn. Khi có người lo thị rụng giữa chừng, Phương Phạm khuyên: "Em cứ cắm ngập nước, quả sẽ chín từ từ".

 

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 18.

Quá quen thuộc với cộng đồng mạng trong hình ảnh một người vợ đảm đang, tài giỏi. vợ Mạnh Trường cũng từng gây sốt khi cắm hoa sen như một vườn hoa trong nhà. Bà mẹ 3 con bày tỏ: "Cuối tuần ngồi nhà hóng sen nở". Nàng hot mom cảm thấy thư giãn khi được ngắm thành quả của mình.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 19.

Nhìn những bình hoa sen ngọt ngào được trưng như cả một khu vườn trong nhà Phương Phạm, ai cũng phải khen cô khéo tay. MC Đan Lê đã thốt lên: "Ôi dồi ôi, đầu tư dã man!".

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 20.

Bà xã Mạnh Trường thổ lộ với đàn chị: "Thế mà hên sui ngồi hóng hoa nở lắm chị ạ". Khi bạn bè xuýt xoa khen "hoa đẹp quá", Phương Phạm bày tỏ: "Mỗi tội tàn nhanh".

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 21.

Khi chia sẻ video tự tay cắm hoa sen, vợ diễn viên phim "Hương vị tình thân" thổ lộ: "Ước gì em bền được vài ngày để cho mình ngắm". Để hoa sen giữ được độ tươi lâu hơn, khi mua về Phương Phạm cũng đã ngâm hoa trong nước lạnh và phun nước lên hoa.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 23.

Còn nhớ, năm ngoái Phương Phạm cũng cắm cả một "vườn" sen trắng. Cô tỉ mỉ chuẩn bị từng cành hoa và rất nhiều bình đẹp đủ kiểu dáng.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 24.

Những bình sen trắng được cắm khéo léo tạo nên một bức tranh tự nhiên và thanh tao, làm bừng sáng không gian sống.

Vợ Mạnh Trường tiếp tục gây sốt khi cắm loài hoa đẹp lạ, để lộ cơ ngơi sang trọng- Ảnh 25.

Cắm hoa sen nở đẹp, mềm mại là niềm yêu thích của chị em, nhưng không phải ai cũng làm được vì loại hoa này không phải dễ cắm. Vì thế cả một vườn hoa sen trắng nở trong nhà như cách vợ Mạnh Trường làm được đã khiến chị em vô cùng thích thú.

Phương Nghi (t/h)
