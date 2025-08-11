Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt?

Lần này, người đẹp 3 con khoe "cắm hoa đỏ rực cả tháng" cùng hình ảnh đầy năng lượng vào buổi sáng sớm. Loài hoa được cô ưu ái lần này là hoa tràng pháo, rực rỡ như những chùm pháo Tết, được tin là sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Dưới phần bình luận, Mạnh Trường hài hước góp vui: “Điêu quá, quay đêm qua đấy cả nhà ơi”, Phương Phạm đáp ngay: "Thế 1h sáng cắm thì phải sửa là cắm lúc nửa đêm à?" khiến khán giả càng thêm thích thú trước sự chăm chút cho không gian sống của gia đình nam diễn viên.

Bình minh chưa kịp lên, Phương Phạm đã bắt tay vào cắm hoa, loài hoa nổi bật với sắc đỏ - vàng như pháo nổ, tượng trưng cho tài lộc.

Sau khi tháo lớp giấy bọc hoa tràng pháo, vợ Mạnh Trường tỉ mỉ cắt từng cành hoa, lựa thế để tạo dáng bình. Cô đứng cắm ngay trong không gian bếp hiện đại.

Bình gốm hoa văn phố cổ Hà Nội là điểm nhấn cho cả không gian. Hoa tràng pháo được cắm đan xen tầng tầng lớp lớp, tạo chiều sâu và độ bung nở.

Vợ Mạnh Trường cẩn thận xịt sương giữ ẩm cho từng cành hoa - bí quyết để tràng pháo luôn căng mọng, tươi lâu và rực rỡ như vừa mới cắm.

Cận cảnh từng nhánh hoa tràng pháo như đang vươn mình rực rỡ - đỏ thắm phần trên, vàng tươi phần dưới, nổi bật trên nền gương phản chiếu ánh đèn vàng.

Bình hoa sau khi hoàn thiện như một tác phẩm nghệ thuật sống, phản chiếu qua kính và ánh sáng trần tạo nên chiều sâu cho toàn bộ không gian phòng khách.

Là một người yêu hoa, thích trang trí không gian sống, Phương Phạm đã nhiều lần khiến công chúng mãn nhãn khi được chứng kiến những lần cắm hoa "siêu thực" của cô.