Cách giấu tiền khi thường xuyên đi xa, đi du lịch cực đỉnh
GĐXH - Vấn đề đang được nhiều bạn quan tâm hiện nay là cách giấu tiền khi đi du lịch. Đặc biệt là đối với những bạn thích thường xuyên đi xa để khám phá những điều mới mẻ thì việc bảo quản tiền bạc cẩn thận là một điều rất quan trọng và cần thiết.
Chia tiền ra bảo quản nhiều nơi
Nếu để tất cả tiền ở một nơi, bạn có thể mất hết số tiền đó khi chẳng may bị trộm đột nhập. Bạn nên tìm cách giấu tiền khi đi du lịch, chia tiền mặt và cả các thẻ tín dụng ra để bảo quản ở nhiều nơi an toàn.
Khi ra ngoài, bạn chỉ nên mang theo một lượng tiền cần thiết để sử dụng. Số tiền chưa cần đến có thể để ở những nơi an toàn trong khách sạn để phòng trường hợp bạn bị mất tiền thì vẫn còn có đủ để sử dụng.
Giấu tiền trên người khi đi du lịch
Cách giấu tiền trên người khi đi du lịch luôn được nhiều bạn quan tâm. Khi đi du lịch, bạn sẽ dành phần lớn thời gian để dạo phố, do đó việc mang tiền trong người là điều tất yếu.
Những ai có kinh nghiệm du lịch chắc đã rất quen với những chiếc túi ngang bụng hay túi đeo chéo. Tuy nhiên, nếu bạn không mang túi thì có thể tận dụng trang phục bằng cách may thêm túi bí mật vào mặt trong của áo quần, sử dụng những chiếc túi an toàn trên trang phục.
Giấu tiền trong cặp/balo khi đi du lịch
Dù bạn khóa cặp hay balo kĩ như thế nào đi nữa thì kẻ gian vẫn có thể lợi dụng sơ hở để trộm đồ của bạn. Bạn có thể ngăn chặn những hành động xấu này bằng cách nhét tiền hoặc những tài sản có giá trị xuống dưới đáy để khiến cho chúng khó lấy hơn.
Bạn cũng có thể sáng tạo bằng cách sử dụng các vật dụng sau để làm cách cất tiền an toàn: Giấu tiền vào chai gội đầu cũ hoặc các chai lọ rỗng. Cho tiền vào phong bì và dán vào phía trong bìa sách. Hộp đựng tampon cũng là một nơi cực kì lý tưởng để giấu tiền. Bên trong phía thông gió của máy sấy là một sự lựa chọn sáng tạo khác.
Sử dụng balo chống trộm
Một chiếc balo chống trộm sẽ rất có ích trong những cách giấu tiền khi đi du lịch. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng đi phượt hoặc thông qua mua hàng trên mạng.
Balo chống trộm có nhiều lớp xốp dày bên trong, bên ngoài là vải nilon hoặc polyester vừa hạn chế rạch túi vừa chống nước, bền màu và còn không bám bụi. Bên cạnh đó, dây kéo được thiết kế giấu kính vào bên trong nên khi đeo lên vai, người khác sẽ khó tìm ra và mở khóa.
Giấu tiền trong phòng riêng
Nếu bạn ở phòng tập thể thì việc giấu tiền là không hề dễ dàng. Bạn sẽ gặp khó khăn để bí mật giấu tiền trong khi có rất nhiều người trong phòng. Nhưng nếu bạn ở phòng riêng thì chuyện này khá là dễ dàng, chỉ cần bạn lựa chọn được vị trí an toàn là được. Bạn có thể giấu tiền trong cây son cũ hoặc cuộn lại để dưới ngăn kéo. Cách giấu tiền khi đi du lịch này đều phụ thuộc vào sự sáng tạo của bạn.
Chia nhỏ tiền và cất ở nhiều chỗ khác nhau
Nếu có thể, bạn hãy để thẻ tín dụng và tiền mặt chưa dùng đến ở một chỗ an toàn trong khách sạn. Khi đi ra ngoài, bạn chỉ việc mang theo một ít tiền mặt cất giữ bên người và một ít để trong túi.
Nếu biết cách giấu tiền khi đi du lịch một cách thông minh, bạn sẽ vẫn có đủ tiền để đến đồn cảnh sát hoặc là trở lại khách sạn của mình trong trường hợp túi của bạn bị mất hoặc bị giật trên đường đi.
Mua ví tiền giả khi đi du lịch
Một trong những cách giấu tiền khi đi du lịch là dùng hai ví tiền. Một chiếc thật để ở nơi an toàn, một chiếc ví giả đựng ở túi quần hoặc balo của bạn. Bạn có thể ngụy trang ví giả thêm chân thật bằng cách để thêm vài hình mẫu thẻ ATM ở bên trong.
Việc này sẽ đánh lừa được những tên trộm để bảo vệ ví tiền thật của bạn. Trong trường hợp bạn bị trấn lột để cướp tài sạn, bạn cũng có thể ném lại chiếc ví giả đã chuẩn bị sẵn đó chạy thoát đến nơi an toàn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
