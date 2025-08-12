Đây là lý do mỗi gia đình nên có bộ bao sái - tẩy uế bàn thờ trong nhà
GĐXH - Một trong những phương pháp truyền thống và hiệu quả để duy trì và tăng cường sự thanh tịnh chính là việc sử dụng bộ bao sái - tẩy uế. Phương pháp này mang đến nhiều lợi ích không chỉ cho không gian thờ cúng mà còn cho toàn bộ gia đình.
Khi nào cần sử dụng bộ bao sái – tẩy uế?
Thờ cúng trong mỗi tháng: Vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, việc bao sái và tẩy uế cho ban thờ và đồ thờ cúng sẽ giúp không gian trở nên sạch sẽ, thanh tịnh hơn, mang lại sự tươi mới cho không gian linh thiêng.
Sự kiện quan trọng: Khi có các sự kiện quan trọng như khai trương cửa hàng, công ty, nhập trạch nhà mới, bộ bao sái – tẩy uế có thể kích vận khí, mang lại may mắn và tài lộc cho các dự án và hoạt động.
Các lễ nghi tôn giáo: Trước khi tiến hành các nghi lễ quan trọng trong năm như Rằm tháng Giêng, Thanh minh, Đoan Ngọ, rằm tháng 7, việc sử dụng bộ sản phẩm này sẽ giúp tạo sự linh thiêng và tĩnh lặng cho các nghi thức.
Mua sắm xe máy, ô tô mới: Trước khi mua xe mới, việc xông khí kích vận bằng bộ bao sái – tẩy uế có thể giúp đem lại sự bình an và may mắn trong việc sử dụng phương tiện mới.
Sức khỏe và sự cân đối: Khi trong gia đình có người ốm lâu ngày không khỏi, khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, bộ bao sái – tẩy uế có thể giúp loại bỏ âm khí nặng nề, mang lại sự cân bằng và tĩnh tại.
Những thay đổi lớn trong cuộc đời: Khi có những thay đổi lớn như đi đám về, nhà có người mới mất, việc sử dụng bộ bao sái - tẩy uế có thể giúp tạo sự thanh tịnh và an lạc.
Các nghi thức liên quan đến âm trạch: Trước khi tiến hành các nghi thức liên quan đến âm trạch như cải tạo mồ mả, xây dựng khu nghĩa trang, bốc mộ, cải táng, việc sử dụng bộ sản phẩm này sẽ giúp tạo sự kích vận và bình an trong các hoạt động này.
Xây dựng và tu tạo nhà cửa: Trước khi thực hiện các nghi lễ trong xây dựng và tu tạo nhà cửa như hạ giải, động thổ, hoàn long, trấn trạch, đổ mái, nhập trạch, bộ bao sái - tẩy uế có thể giúp tạo sự ổn định và phúc lợi cho ngôi nhà.
Bộ sản phẩm bao sái - tẩy uế
Bột trừ tà khai vận: Làm từ thảo mộc tự nhiên, được sử dụng để bao sái, tẩy uế, lau sạch bia mộ, bàn thờ, đồ cúng lễ, xông khí và tẩy trừ uế khí. Mang lại phúc tài lộc thọ cho gia chủ.
Nước thơm khai vận: Dùng để lau sạch không gian bia mộ, đồ thờ cúng, bao sái đồ phong thủy, tẩy uế, trừ tà và khai quang.
Âm dương Đại Việt tiền cổ: Dùng để xin đài âm dương, là cầu nối mang mọi ước nguyện của con người đến với đấng thần linh.
Khăn sạch: Dùng để lau dọn bao sái ban thờ và đồ thờ cúng, cũng như các vật dụng khác.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
