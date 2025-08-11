Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo cho người mệnh Thủy, giúp bình an, thịnh vượng
GĐXH - Việc lựa chọn cây cảnh phong thủy không chỉ giúp mang lại bình an, may mắn, mà còn giúp tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ và thoải mái. Vậy những người lãnh đạo mệnh Thủy thì hợp với những loại cây gì? Tất cả có trong bài viết sau.
Đặc điểm của người mệnh Thủy
Người mang mệnh Thủy có đặc điểm rất khéo léo trong giao tiếp và thuyết phục người khác. Tuy nhiên, họ rất dễ bị chi phối bởi đám đông và có nhiều suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Do đó, việc lựa chọn cây cảnh phù hợp sẽ tiếp thêm động lực cho người mệnh Thủy khẳng định giá trị bản thân.
Người mệnh Thuỷ rất phù hợp với màu đen, đây cũng chính là màu tượng trưng cho hành Thuỷ. Theo thuyết tương sinh, Kim sinh ra Thuỷ, vì thế những loại cây cảnh có màu trắng nổi trội cũng rất hợp với họ.
Do Thổ khắc chế Thuỷ nên bạn cần tránh dùng những cây cảnh phòng lãnh đạo có màu vàng, nâu, đỏ…
Năm sinh người mệnh Thủy: Bính Tý: 1936, 1996; Quý Tỵ: 1953, 2013; Nhâm Tuất: 1982, 1922; Đinh Sửu: 1937, 1997; Bính Ngọ: 1966 , 2026; Quý Hợi: 1983, 1923; Giáp Thân: 1944 , 2004; Đinh Mùi: 1967, 2027; Ất Dậu: 1945 , 2005; Giáp Dần: 1974 , 2034; Nhâm Thìn: 1952 , 2012; Ất Mão: 1975 , 2035
Top cây phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Thủy
Cây huy hoàng
Cây huy hoàng có thân và gân lá màu trắng xanh nhạt, lá dày, pha lẫn đốm trắng ở lòng lá. Một số loại khác có thân và gân màu trắng hồng thì lá cũng có đốm màu hồng.
Đúng như tên gọi, cây huy hoàng giúp cuộc sống gia chủ thêm phần tươi vui, sáng lạn và huy hoàng hơn. Đồng thời công việc cũng trở nên suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, tài lộc hanh thông và dồi dào.
Cây bạch mã hoàng tử
Cây bạch mã hoàng tử là một trong những cây cảnh phòng lãnh đạo phù hợp với người mang mệnh Thủy.
Lá cây màu xanh đậm đi kèm với các đường gân hình xương cá mang đến một vẻ đẹp quyến rũ lạ thường. Tán lá xòe rộng tạo nên hình dáng cực kỳ bắt mắt. Trong phong thủy cây còn mang đến điềm lành và sự bình an cho gia chủ.
Cây thủy tùng
Cây thủy tùng thu hút người nhìn bởi dáng vẻ nhỏ nhắn, thanh mảnh cùng những tán lá rậm đan xen vào nhau.
Với một màu xanh tươi tràn đầy sức sống, đặt chậu thủy tùng trên bàn làm việc còn có công dụng thanh lọc không khí, đem đến nguồn năng lượng trong lành.
Thủy tùng có sức sống dẻo dai thể hiện cho ý chí kiên cường, không chịu khuất phục trước khó khăn. Ngoài ra, cây còn mang ý nghĩa cho sự thanh tao, đại diện cho bậc chính nhân quân tử. Cùng với đó là đem đến tiền tài, may mắn về cho gia chủ.
Cây cung điện vàng
Cung điện vàng là một cây cảnh mang ý nghĩa biểu trưng cho sự sang trọng, quý phái. Đây là một trong những loại cây cảnh tượng trưng cho ý nghĩa chúc phúc, thành đạt.
Nếu sở hữu được cây cung điện vàng trong phòng làm việc sẽ giúp doanh nghiệp luôn được thịnh vượng và phát tài. Bên cạnh đó, cũng giúp củng cố tinh thần của lãnh đạo mệnh Thủy, xua đuổi những điều không may mắn và mang lại sự tốt lành cho gia chủ.
Cây mầm xanh
Khác với vẻ bề ngoài giản dị, mộc mạc, nhưng ít ai biết cây mầm xanh mang đến tài lộc và may mắn cực tốt cho gia chủ. Đặt một chậu cây mầm xanh trên bàn làm việc giúp cho vạn sự được hanh thông thuận lợi, con đường sự nghiệp phát triển như mong ước.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
