Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Hỏa giúp đem đến vận may, điềm lành trong cuộc sống
GĐXH - Cây xanh được đặt đúng nơi đúng chỗ cũng sẽ giúp chấn cửa, diệt trừ ám khí. Đồng thời góp phần mang đến một không gian phòng lãnh đạo vượng khí và hút tài lộc.
Đặc điểm của người mệnh Hỏa
Đặc điểm nổi bật của người mệnh Hỏa phải kể đến là tính tình nóng nảy, bộc trực. Họ là những người có tinh thần nhiệt huyết cao độ và sẵn sàng chấp nhận thử thách. Tuy nhiên, vì cái tôi lớn nên các mối quan hệ xã hội xung quanh họ không dễ an yên, dễ gây hiểu lầm xích mích với người khác.
Tượng trưng cho bản mệnh của Hoả thường là màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, hồng… Theo thuyết tương sinh thì những loại cây với gam màu nóng cực kỳ phù hợp với người mệnh Hỏa.
Do Thuỷ khắc Hỏa nên cần tránh trồng những loài cây có màu xanh thẫm hay xanh đen.
Năm sinh của người mệnh Hỏa: Giáp Tuất: 1934, 1994; Đinh Dậu: 1957, 2017; Bính Dần: 1986, 1926; Ất Hợi: 1935, 1995; Giáp Thìn: 1964, 2024; Đinh Mão: 1987, 1927; Mậu Tý: 1948, 2008; Ất Tỵ: 1965, 2025; Kỷ Sửu: 1949, 2009; Mậu Ngọ: 1978; Bính Thân: 1956, 2016; Kỷ Mùi: 1979.
Cây phù hợp với phòng lãnh đạo cho người mệnh Hỏa
Cây vạn lộc
Cây vạn lộc hay còn được gọi với cái tên khác là cây thiên phú. Với kích thước nhỏ cùng màu sắc bắt mắt, nên cây vạn lộc rất được ưa chuộng làm cây cảnh phòng lãnh đạo.
Đây là loại cây sinh ra dành cho người mang mệnh Hỏa. Cây vạn lộc giúp đem đến may mắn và điềm lành đến với người sở hữu. Đồng thời, trồng cây vạn lộc trong phòng làm việc cũng thu hút tài lộc và khiến người trồng gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.
Cây trầu bà đế vương đỏ
Mang trong mình vẻ đẹp sang trọng, cây trầu bà đế vương đỏ thể hiện tinh thần của bậc đế vương, quyền lực và sang trọng. Do đó, cực kỳ phù hợp cho những người lãnh đạo, quản lý lựa chọn làm cây cảnh để bàn làm việc.
Không chỉ đem đến màu sắc bắt mắt cho không gian, trầu bà đế vương còn mang đến nhiều tài lộc và may mắn, giúp xua đuổi thị phi, điềm xấu trong công việc lẫn cuộc sống.
Cây hoa hồng môn
Không toát lên vẻ đẹp quý phái nhưng hoa hồng môn lại mang một nét đặc trưng riêng, bình dị và gần gũi. Trong phong thuỷ, cây hồng môn có ý nghĩa mang đến sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.
Cây hoa trạng nguyên
Nhắc đến trạng nguyên, người ta thường nghĩ ngay đến biểu tượng của sự đỗ đạt và thành công. Cây nổi bật bởi các phiến lá màu đỏ tươi khi còn non và chuyển xanh khi về già.
Bên cạnh làm đẹp cho không gian sống, cây trạng nguyên rất được ưa chuộng bởi nó chất chứa nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Màu sắc tươi tắn của nó như báo hiệu tiền tài, may mắn và đem lại hỉ sự cho gia chủ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những kiêng kỵ cần tránh khi sử dụng sofa không có điểm tựaỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Sofa không có điểm tựa là một trong những điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở mà bạn nên tránh. Việc lựa chọn sofa có điểm tựa vững chắc không chỉ tạo ra cảm giác an toàn mà còn mang lại sự ổn định cho không gian sống.
Đây là lý do mỗi gia đình nên có bộ bao sái - tẩy uế bàn thờ trong nhàỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Một trong những phương pháp truyền thống và hiệu quả để duy trì và tăng cường sự thanh tịnh chính là việc sử dụng bộ bao sái - tẩy uế. Phương pháp này mang đến nhiều lợi ích không chỉ cho không gian thờ cúng mà còn cho toàn bộ gia đình.
Cách giấu tiền khi thường xuyên đi xa, đi du lịch cực đỉnhỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Vấn đề đang được nhiều bạn quan tâm hiện nay là cách giấu tiền khi đi du lịch. Đặc biệt là đối với những bạn thích thường xuyên đi xa để khám phá những điều mới mẻ thì việc bảo quản tiền bạc cẩn thận là một điều rất quan trọng và cần thiết.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8 giúp gia chủ ‘cầu lộc, cầu tài’ tốtỞ - 19 giờ trước
GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ dưới đây. Các gia đình có thể tham khảo khi thực hiện công việc để ‘cầu tài, cầu lộc’.
Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt?Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường rất yêu thích việc làm đẹp không gian sống và nhiều lần chia sẻ những clip cắm hoa trên mạng xã hội.
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo cho người mệnh Thủy, giúp bình an, thịnh vượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn cây cảnh phong thủy không chỉ giúp mang lại bình an, may mắn, mà còn giúp tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ và thoải mái. Vậy những người lãnh đạo mệnh Thủy thì hợp với những loại cây gì? Tất cả có trong bài viết sau.
Tuyệt đối không được để các đồ vật sau trong phòng ngủ để không phạm cả về phong thủy lẫn sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài của mỗi người. Việc thiết kế căn phòng cũng cần tránh những vật không tốt. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về món đồ tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ.
3 khung giờ trong ngày đại kỵ không thắp hươngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy dân gian, dưới đây là 3 khung giờ kiêng kỵ, các gia đình tránh việc thắp hương bàn thờ để không làm ảnh hưởng đến vận khí gia đình.
Nếu bạn đang bế tắc tài chính, hãy áp dụng mẹo sau để thấy tiền bạc “tự chui vào ví”Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy cổ xưa cho rằng, chúng ta có thể làm áp dụng một số mẹo nhất định trong nhà và môi trường sống để khai thông dòng chảy tiền bạc.
Cách hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng an toàn trong mùa nắng nóngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ thể con người phản ứng với những thay đổi bên ngoài và bên trong. Bạn có thể thử ngay những cách này để hạ sức nóng ngay lập tức.
3 khung giờ trong ngày đại kỵ không thắp hươngỞ
GĐXH - Theo phong thủy dân gian, dưới đây là 3 khung giờ kiêng kỵ, các gia đình tránh việc thắp hương bàn thờ để không làm ảnh hưởng đến vận khí gia đình.