Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Hỏa giúp đem đến vận may, điềm lành trong cuộc sống

Thứ ba, 14:01 12/08/2025 |
GĐXH - Cây xanh được đặt đúng nơi đúng chỗ cũng sẽ giúp chấn cửa, diệt trừ ám khí. Đồng thời góp phần mang đến một không gian phòng lãnh đạo vượng khí và hút tài lộc.

Đặc điểm của người mệnh Hỏa

Đặc điểm nổi bật của người mệnh Hỏa phải kể đến là tính tình nóng nảy, bộc trực. Họ là những người có tinh thần nhiệt huyết cao độ và sẵn sàng chấp nhận thử thách. Tuy nhiên, vì cái tôi lớn nên các mối quan hệ xã hội xung quanh họ không dễ an yên, dễ gây hiểu lầm xích mích với người khác.

Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo cho người mệnh Thủy, giúp bình an, thịnh vượngCây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo cho người mệnh Thủy, giúp bình an, thịnh vượng

GĐXH - Việc lựa chọn cây cảnh phong thủy không chỉ giúp mang lại bình an, may mắn, mà còn giúp tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ và thoải mái. Vậy những người lãnh đạo mệnh Thủy thì hợp với những loại cây gì? Tất cả có trong bài viết sau.

Tượng trưng cho bản mệnh của Hoả thường là màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, hồng… Theo thuyết tương sinh thì những loại cây với gam màu nóng cực kỳ phù hợp với người mệnh Hỏa.

Do Thuỷ khắc Hỏa nên cần tránh trồng những loài cây có màu xanh thẫm hay xanh đen.

Năm sinh của người mệnh Hỏa: Giáp Tuất: 1934, 1994; Đinh Dậu: 1957, 2017; Bính Dần: 1986, 1926; Ất Hợi: 1935, 1995; Giáp Thìn: 1964, 2024; Đinh Mão: 1987, 1927; Mậu Tý: 1948, 2008; Ất Tỵ: 1965, 2025; Kỷ Sửu: 1949, 2009; Mậu Ngọ: 1978; Bính Thân: 1956, 2016; Kỷ Mùi: 1979.

Cây phù hợp với phòng lãnh đạo cho người mệnh Hỏa

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc hay còn được gọi với cái tên khác là cây thiên phú. Với kích thước nhỏ cùng màu sắc bắt mắt, nên cây vạn lộc rất được ưa chuộng làm cây cảnh phòng lãnh đạo.

Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Hỏa giúp đem đến vận may, điềm lành trong cuộc sống- Ảnh 2.

Trồng cây vạn lộc trong phòng làm việc cũng thu hút tài lộc và khiến người trồng gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Đây là loại cây sinh ra dành cho người mang mệnh Hỏa. Cây vạn lộc giúp đem đến may mắn và điềm lành đến với người sở hữu. Đồng thời, trồng cây vạn lộc trong phòng làm việc cũng thu hút tài lộc và khiến người trồng gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Cây trầu bà đế vương đỏ

Mang trong mình vẻ đẹp sang trọng, cây trầu bà đế vương đỏ thể hiện tinh thần của bậc đế vương, quyền lực và sang trọng. Do đó, cực kỳ phù hợp cho những người lãnh đạo, quản lý lựa chọn làm cây cảnh để bàn làm việc.

Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Hỏa giúp đem đến vận may, điềm lành trong cuộc sống- Ảnh 3.

Trầu bà đế vương còn mang đến nhiều tài lộc và may mắn

Không chỉ đem đến màu sắc bắt mắt cho không gian, trầu bà đế vương còn mang đến nhiều tài lộc và may mắn, giúp xua đuổi thị phi, điềm xấu trong công việc lẫn cuộc sống.

Cây hoa hồng môn

Không toát lên vẻ đẹp quý phái nhưng hoa hồng môn lại mang một nét đặc trưng riêng, bình dị và gần gũi. Trong phong thuỷ, cây hồng môn có ý nghĩa mang đến sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Cây hoa trạng nguyên

Nhắc đến trạng nguyên, người ta thường nghĩ ngay đến biểu tượng của sự đỗ đạt và thành công. Cây nổi bật bởi các phiến lá màu đỏ tươi khi còn non và chuyển xanh khi về già.

Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Hỏa giúp đem đến vận may, điềm lành trong cuộc sống- Ảnh 4.

Màu sắc tươi tắn của cây hoa trạng nguyên như báo hiệu tiền tài, may mắn và đem lại hỉ sự cho gia chủ.

Bên cạnh làm đẹp cho không gian sống, cây trạng nguyên rất được ưa chuộng bởi nó chất chứa nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Màu sắc tươi tắn của nó như báo hiệu tiền tài, may mắn và đem lại hỉ sự cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
