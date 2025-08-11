Tuyệt đối không được để các đồ vật sau trong phòng ngủ để không phạm cả về phong thủy lẫn sức khỏe

Đồ vật sắc nhọn

Về quan niệm phong thủy thì các loại vũ khí như đao kiếm, cung tên là vật đại kỵ, không nên đặt trong phòng ngủ. Nhiều người có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống. Thậm chí, để thỏa ý thích, họ còn bày chúng trong phòng ngủ để "tiện ngắm".

Nếu bạn đang bế tắc tài chính, hãy áp dụng mẹo sau để thấy tiền bạc “tự chui vào ví” GĐXH - Phong thủy cổ xưa cho rằng, chúng ta có thể làm áp dụng một số mẹo nhất định trong nhà và môi trường sống để khai thông dòng chảy tiền bạc.

Dù bạn có sở thích sưu tầm đó thì cũng không nên đặt trong phòng ngủ, bởi điều này vô cùng kỵ với tài lộc. Phòng ngủ có vũ khí hay các vật sắc nhọn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gia chủ có thể bị đau đầu, bất an, căng thẳng, dẫn đến công việc và cuộc sống đều không thuận lợi. Chưa kể, các vật này cũng dễ gây thương tích nếu bạn đặt trong phòng và đụng trúng trong vô thức.

Gương soi

Gương soi được sử dụng rất nhiều trong trang điểm cũng như cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ. Vì vậy, nó thường là lựa chọn đặt trên bàn trang điểm, treo trên tường trong phòng ngủ vợ chồng, con gái.

Theo góc nhìn phong thủy, gương là một đồ vật thuần âm, rất lạnh lẽo, vì vậy khi bày biện cũng có rất nhiều điều cấm kỵ.

Thế nhưng trong nhiều nghiên cứu phong thủy, nó lại không tốt cho sức khỏe cũng như cuộc sống lâu dài của con người. Gương soi không nên đặt trong phòng ngủ bởi các lý do liên quan đến khoa học cũng như phong thủy.

Gối cũ

Gối cũ theo thời gian có thể tích tụ mạt bụi, mồ hôi và nhiều chất gây dị ứng khác. Các con mạt bụi này, dù nhỏ như hạt muối, lại là nguyên nhân phổ biến gây hen suyễn. Vì vậy, nếu gối đã dùng hơn 1-2 năm, bạn nên cân nhắc thay mới.

Không để di ảnh người đã mất

Di ảnh người đã mất tuyệt đối bạn không được đem vô phòng ngủ. Vì dễ gây hiện tượng mộng mị, uể oải, bị bóng đè, ngủ không ngon và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt nhất là các bạn nên để ở khu vực phòng khách, bàn thờ hay nơi yên tĩnh và cúng kiếng, thờ phụng.

Đồ điện tử

Các vật dụng điện tử như máy tính, điện thoại, radio, đèn sưởi, đèn diệt côn trùng… đều không nên để trong phòng ngủ.

Các vật dụng điện tử như máy tính, điện thoại, radio, đèn sưởi, đèn diệt côn trùng… đều không nên để trong phòng ngủ.

Một số món đồ điện tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại vô cùng nguy hiểm và không thể chủ quan được. Vì thế bạn hãy hạn chế để các đồ dùng điện tử trong phòng ngủ.

Bể cá

Bể cá cảnh mang tính linh động, đại diện cho hành Thủy. Trong khi đó phòng ngủ cần trạng thái tĩnh lặng và hài hòa. Việc đặt bể cá trong phòng ngủ là điều kiêng kỵ vì nó sẽ gây ra mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình.

Dòng nước chuyển động liên tục là nguyên nhân làm suy yếu nguồn năng lượng Hỏa – yếu tố duy trì sự ấm áp và ổn định trong gia đình. Do đó bạn đừng đặt bể cá bên trong phòng ngủ mà hãy chọn vị trí thích hợp hơn, chẳng hạn như phòng khách.

Tranh ảnh mang hàm ý tiêu cực

Treo tranh ảnh trong phòng ngủ để trang trí là một ý tưởng hay, tuy nhiên cần chọn những bức tranh mang lại ý nghĩa tích cực. Tránh các loại tranh ảnh trừu tượng có nhiều màu sắc rối mắt, tối tăm và ẩn chứa hàm ý tiêu cực. Mỗi lần nhìn thấy các hình ảnh này, tinh thần dễ bị ảnh hưởng, khiến bạn rơi vào trạng thái rối loạn giấc ngủ.

Treo tranh ảnh trong phòng ngủ để trang trí là một ý tưởng hay, tuy nhiên cần chọn những bức tranh mang lại ý nghĩa tích cực.

Không nên treo tranh ảnh đối diện với giường ngủ mà hãy treo ở đầu giường hoặc bên cạnh giường. Lựa chọn những hình ảnh tươi sáng và có ý nghĩa tích cực để mỗi ngày thức giấc bạn được tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới hơn.

Chuông gió

Tuyệt đối không treo chuông gió trong phòng ngủ vì đây là điều đại kỵ với vận mệnh của bạn đấy. Âm thanh của những chiếc chuông gió làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, nhất là khi trong nhà có trẻ em thì càng không nên treo chuông gió.

Tốt nhất là bạn nên cất những chiếc chuông gió đi, thay vào đó hãy treo dreamcatcher hoặc các món đồ trang trí khác. Không nên treo quá nhiều đồ bên trong phòng ngủ vì như thế sẽ làm rối mắt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.