Tuyệt đối không được để các đồ vật sau trong phòng ngủ để không phạm cả về phong thủy lẫn sức khỏe
GĐXH - Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài của mỗi người. Việc thiết kế căn phòng cũng cần tránh những vật không tốt. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về món đồ tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ.
Đồ vật sắc nhọn
Về quan niệm phong thủy thì các loại vũ khí như đao kiếm, cung tên là vật đại kỵ, không nên đặt trong phòng ngủ. Nhiều người có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống. Thậm chí, để thỏa ý thích, họ còn bày chúng trong phòng ngủ để "tiện ngắm".
Dù bạn có sở thích sưu tầm đó thì cũng không nên đặt trong phòng ngủ, bởi điều này vô cùng kỵ với tài lộc. Phòng ngủ có vũ khí hay các vật sắc nhọn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gia chủ có thể bị đau đầu, bất an, căng thẳng, dẫn đến công việc và cuộc sống đều không thuận lợi. Chưa kể, các vật này cũng dễ gây thương tích nếu bạn đặt trong phòng và đụng trúng trong vô thức.
Gương soi
Gương soi được sử dụng rất nhiều trong trang điểm cũng như cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ. Vì vậy, nó thường là lựa chọn đặt trên bàn trang điểm, treo trên tường trong phòng ngủ vợ chồng, con gái.
Thế nhưng trong nhiều nghiên cứu phong thủy, nó lại không tốt cho sức khỏe cũng như cuộc sống lâu dài của con người. Gương soi không nên đặt trong phòng ngủ bởi các lý do liên quan đến khoa học cũng như phong thủy.
Gối cũ
Gối cũ theo thời gian có thể tích tụ mạt bụi, mồ hôi và nhiều chất gây dị ứng khác. Các con mạt bụi này, dù nhỏ như hạt muối, lại là nguyên nhân phổ biến gây hen suyễn. Vì vậy, nếu gối đã dùng hơn 1-2 năm, bạn nên cân nhắc thay mới.
Không để di ảnh người đã mất
Di ảnh người đã mất tuyệt đối bạn không được đem vô phòng ngủ. Vì dễ gây hiện tượng mộng mị, uể oải, bị bóng đè, ngủ không ngon và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt nhất là các bạn nên để ở khu vực phòng khách, bàn thờ hay nơi yên tĩnh và cúng kiếng, thờ phụng.
Đồ điện tử
Các vật dụng điện tử như máy tính, điện thoại, radio, đèn sưởi, đèn diệt côn trùng… đều không nên để trong phòng ngủ.
Một số món đồ điện tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại vô cùng nguy hiểm và không thể chủ quan được. Vì thế bạn hãy hạn chế để các đồ dùng điện tử trong phòng ngủ.
Bể cá
Bể cá cảnh mang tính linh động, đại diện cho hành Thủy. Trong khi đó phòng ngủ cần trạng thái tĩnh lặng và hài hòa. Việc đặt bể cá trong phòng ngủ là điều kiêng kỵ vì nó sẽ gây ra mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình.
Dòng nước chuyển động liên tục là nguyên nhân làm suy yếu nguồn năng lượng Hỏa – yếu tố duy trì sự ấm áp và ổn định trong gia đình. Do đó bạn đừng đặt bể cá bên trong phòng ngủ mà hãy chọn vị trí thích hợp hơn, chẳng hạn như phòng khách.
Tranh ảnh mang hàm ý tiêu cực
Treo tranh ảnh trong phòng ngủ để trang trí là một ý tưởng hay, tuy nhiên cần chọn những bức tranh mang lại ý nghĩa tích cực. Tránh các loại tranh ảnh trừu tượng có nhiều màu sắc rối mắt, tối tăm và ẩn chứa hàm ý tiêu cực. Mỗi lần nhìn thấy các hình ảnh này, tinh thần dễ bị ảnh hưởng, khiến bạn rơi vào trạng thái rối loạn giấc ngủ.
Không nên treo tranh ảnh đối diện với giường ngủ mà hãy treo ở đầu giường hoặc bên cạnh giường. Lựa chọn những hình ảnh tươi sáng và có ý nghĩa tích cực để mỗi ngày thức giấc bạn được tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới hơn.
Chuông gió
Tuyệt đối không treo chuông gió trong phòng ngủ vì đây là điều đại kỵ với vận mệnh của bạn đấy. Âm thanh của những chiếc chuông gió làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, nhất là khi trong nhà có trẻ em thì càng không nên treo chuông gió.
Tốt nhất là bạn nên cất những chiếc chuông gió đi, thay vào đó hãy treo dreamcatcher hoặc các món đồ trang trí khác. Không nên treo quá nhiều đồ bên trong phòng ngủ vì như thế sẽ làm rối mắt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo cho người mệnh Thủy, giúp bình an, thịnh vượngỞ - 51 phút trước
GĐXH - Việc lựa chọn cây cảnh phong thủy không chỉ giúp mang lại bình an, may mắn, mà còn giúp tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ và thoải mái. Vậy những người lãnh đạo mệnh Thủy thì hợp với những loại cây gì? Tất cả có trong bài viết sau.
Không nên thắp hương vào giờ này để tránh những điều phạm kỵ, ảnh hưởng vận khí của gia đìnhỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy dân gian, dưới đây là 3 khung giờ kiêng kỵ, các gia đình tránh việc thắp hương bàn thờ để không làm ảnh hưởng đến vận khí gia đình.
Nếu bạn đang bế tắc tài chính, hãy áp dụng mẹo sau để thấy tiền bạc “tự chui vào ví”Ở - 18 giờ trước
GĐXH - Phong thủy cổ xưa cho rằng, chúng ta có thể làm áp dụng một số mẹo nhất định trong nhà và môi trường sống để khai thông dòng chảy tiền bạc.
Cách hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng an toàn trong mùa nắng nóngỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Cơ thể con người phản ứng với những thay đổi bên ngoài và bên trong. Bạn có thể thử ngay những cách này để hạ sức nóng ngay lập tức.
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo cho người mệnh MộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây phong thủy phòng cần chú ý hoa, lá cây phù hợp với bản mệnh của lãnh đạo để kích thích vận may, tài lộc. Một số loại cây được ưa chuộng có thể kể tới sẽ có trong bài viết sau.
Phong thủy nội thất ô tô cho tuổi Tý và tuổi Sửu giúp bạn luôn vạn dặm bình an, tài lộc dư dảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc sắp xếp và lựa chọn nội thất xe hợp mệnh, hợp tuổi có thể tác động trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và sự bình an trên mọi nẻo đường.
Làm nhà nên tránh cửa to cửa nhỏ, nếu không gia đình khó hòa thuậnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà có bố cục phong thủy tốt thì không thể xuất hiện tình trạng 1 cửa có 2 cánh, trong đó 1 cánh lớn, 1 cánh nhỏ hay 1 cánh cao, 1 cánh thấp được. Cần tránh thiết kế cửa to cửa nhỏ trong nhà ở là vì thế.
Tháng 7 âm năm 2025 hiếm gặp, cách giữ sức khỏe, tinh thần tốt hóa giải âm thịnh, dương suyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 7 âm năm nay đến chậm hơn mọi năm hẳn 1 tháng. Vì thời tiết giao mùa, âm thịnh, dương suy nên mọi người không thể chủ quan về sức khỏe, tâm trí cho mình và cả nhà.
Top cây cảnh phòng lãnh đạo mệnh Kim hợp phong thủy mang vượng khí, bình an và hút lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm phong thủy, cây xanh có thể hóa giải được những bất lợi và khó khăn cho chủ nhân. Một chậu cây cảnh được bày trí đúng chỗ, tựa như tấm bình phong ngăn khí xấu.
Cách tạo điểm nhấn ngôi nhà với cửa kính lùa tự động làm cho không gian nội thất trở nên sang trọngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Cửa kính lùa tự động là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng và thẩm mỹ. Với khả năng tùy chỉnh và tích hợp công nghệ tiên tiến, cửa kính lùa tự động mang đến một trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp cho không gian kinh doanh của bạn.
Không nên thắp hương vào giờ này để tránh những điều phạm kỵ, ảnh hưởng vận khí của gia đìnhỞ
GĐXH - Theo phong thủy dân gian, dưới đây là 3 khung giờ kiêng kỵ, các gia đình tránh việc thắp hương bàn thờ để không làm ảnh hưởng đến vận khí gia đình.