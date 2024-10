Phú Thọ: Bắt đối tượng sát hại bố đẻ

Theo công an, khoảng 9h ngày 12/10, bà Nguyễn Thị Mai Hằng (64 tuổi, trú tại đội 4, khu Thông Đậu, phường Minh Nông, TP Việt Trì) trở về nhà và phát hiện chồng mình là ông Hùng đã tử vong với nhiều vết thương trên người nên trình báo công an.



Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ), Công an TP Việt Trì tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy dấu vết "nóng".

Đối tượng Đức (ảnh tư liệu).

Công an nhanh chóng xác định Đào Việt Đức (32 tuổi), con trai của nạn nhân, là đối tượng nghi vấn phạm tội. Đức có biểu hiện tâm thần, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay trong sáng 12/10.

Xác định nghi phạm là đối tượng nguy hiểm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung toàn bộ lực lượng rà soát, truy bắt và thông báo đến quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Đến sáng 13/10, công an phát hiện và bắt giữ Đức khi đối tượng đang lang thang ở khu vực huyện Sông Lô (Phú Thọ).