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Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả

Thứ tư, 16:38 08/07/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tổ CSGT Tân Yên (thuộc Đội 8) vừa lập biên bản xử lý nam tài xế lái ô tô điện gắn biển số giả và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trước đó, chủ xe Ford Everest mang biển số 98A-626.86 (phát lộc) phản ánh đến CSGT việc phát hiện một ô tô khác gắn biển số trùng với xe của mình để lưu thông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Qua tổ chức tuần tra và kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng đang gắn biển kiểm soát 98A-626.86 di chuyển tại Km 77+400, thuộc địa phận Quốc lộ 17, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Tổ CSGT Tân Yên nhanh chóng triển khai lực lượng, ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT tại Bắc Ninh phát hiện ô tô điện mang biển số giả. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển chiếc xe điện là Vũ Văn X (SN 1989, trú tại thôn Yên Sơn, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Qua đối chiếu nhanh, lực lượng CSGT xác định biển số 98A-626.86 gắn trên chiếc xe điện này hoàn toàn không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đồng thời, lái xe cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe hợp pháp.

Tổ công tác yêu cầu tài xế X cùng phương tiện về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, nam tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Tổ CSGT Tân Yên đã lập biên bản đối với Vũ Văn X về hai hành vi vi phạm gồm: Đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông và đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế Vũ Văn X bị phạt 40 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển số vi phạm.

Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả - Ảnh 2.Bắc Ninh: Gắn biển số giả để né camera phạt nguội, tài xế ô tô bị xử phạt 26 triệu sau 3 tháng truy tìm

GĐXH - Bán xe cũ nhưng giữ lại biển số đã thu hồi để gắn lên chiếc xe mới nhằm "né" phạt nguội, một nam tài xế vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử phạt kịch khung.

Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả - Ảnh 3.Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

GĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.

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