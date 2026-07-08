Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành án

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Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Quảng Bị đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 2004; HKTT: thôn Kim Nhan 1, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an xã Quảng Bị bắt giữ đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh. Ảnh: CACC

Trước đó, Phạm Thị Ngọc Ánh bị TAND huyện Anh Sơn (nay là TAND Khu vực 9, tỉnh Nghệ An) tuyên phạt 10 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù, đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 25/6/2026, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định truy nã đối với Phạm Thị Ngọc Ánh.

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý cư trú và triển khai các biện pháp công tác, ngày 06/7/2026, Công an xã Quảng Bị đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an xã Quảng Bị đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.