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Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thứ ba, 19:47 07/07/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
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GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Ngày 7/7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 – Hưng Yên tiến hành khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thu Hoài để điều tra về tội "Trốn thuế" theo quy định.

Theo đó, vào ngày 9/1/2026, xảy ra vụ cháy xưởng sơn tại thôn Cát Lư (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) của ông Nguyễn Đình Mạnh (SN 1965, thường trú tại Tổ 7, phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thuê của gia đình  Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1981, trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Cháy xưởng sơn, công an phát hiện người cho thuê trốn thuế - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản cho các nhà xưởng và hộ dân xung quanh với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và thụ lý xác minh vụ cháy trên theo quy định.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: trong vụ việc trên ngoài có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình Nguyễn Thị Thu Hoài (người cho thuê xưởng).

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 1/6/2023 đến 9/1/2026, Nguyễn Thị Thu Hoài đã có hành vi thu tiền cho thuê nhà xưởng, nhưng không kê khai nộp thuế làm giảm số thuế phải nộp theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Đây là hành vi trốn thuế.

Cháy xưởng sơn, công an phát hiện người cho thuê trốn thuế - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: Cơ quan Công an.

Số tiền trốn thuế đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước được xác định tương ứng với số phát sinh phải nộp hơn 151 triệu (Trong đó thuế GTGT hơn 75 triệu và thuế TNCN hơn 75 triệu đồng).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. 

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện các nghĩa vụ thuế khi tham gia các hoạt động kinh doanh.

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên - Ảnh 3.Thủ đoạn lập công ty 'ma' xuất bán hóa đơn khống, trốn thuế

GĐXH - Các đối tượng mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty "ma", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế trái quy định.


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